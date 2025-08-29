Kaarina palkitaan vuoden 2025 Viiden tähden liikenneturvallisena kuntana
Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien liikenneturvallisuustyön ohjausryhmä on myöntänyt vuoden 2025 Viiden tähden liikenneturvallinen kunta -kiertopalkinnon Kaarinan kaupungille.
Vuosien saatossa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen kuntien liikenneturvallisuustyön taso on tasaisesti noussut ollen vuonna 2024 tehdyssä väliseurannassa jo keskimäärin neljä (4) tähteä. Viiden tähden kuntia oli tällöin jo 5 kpl ja neljän tähden kuntia peräti 27 kpl.
Kaarina saavutti uudistetussa ja aiempaa vaativammassa arvioinnissa alueen korkeimman pistemäärän 38,80/50, mikä osoittaa kaupungin pitkäjänteistä, laaja-alaista ja vaikuttavaa liikenneturvallisuustyötä. Kaarinan liikenneturvallisuustyössä korostuu eri toimialojen ja sidosryhmien osallistaminen, johdon sitoutuminen sekä konkreettiset toimenpiteet turvallisen liikenneympäristön edistämiseksi. Kaupungin liikenneturvallisuustilanne on myös valtakunnallisesti vertailtuna erinomainen.
Kunniamaininnan erinomaisesta ja pitkäjänteisestä liikenneturvallisuustyöstä saavat neljä muuta kuntaa, jotka saavuttivat niin ikään neljä tähteä:
- Sauvo (37,25 pistettä)
- Naantali (35,95 pistettä)
- Rusko (35,75 pistettä)
- Nousiainen (35,55 pistettä)
Viiden tähden arviointi toteutettiin keväällä 2025 uudistetulla mallilla, jossa kuntien liikenneturvallisuustyötä tarkasteltiin entistä yksityiskohtaisemmin kahdeksan osa-alueen kautta. Viiden tähden liikenneturvallinen kunta -arviointi ja palkitseminen tehdään jatkossa valtuustokausittain (seuraavan kerran 2028). Esille on myös tuotu ajatus tarkistaa arviointi vuosittain, jolloin se voitaisiin esimerkiksi kytkeä osaksi kuntien vuosittaista hyvinvointikertomusten laadintaa.
Viiden tähden liikenneturvallinen kunta 2.0. arvioinnin tulokset toimitetaan syksyn aikana kuntien liikenneturvallisuustyöryhmille. Raportissa on tuotu esille niitä osa-alueita, joissa kunnilla on vielä petrattavaa. Kuntia suositellaan toimittamaan yhteenvetoraportti tiedoksi myös kunnan päätöksentekijöille. Kunnat, ELY-keskus ja Liikenneturva voivat hyödyntää arvioinnin tuloksia toimenpiteiden suunnittelussa ja kohdentamisessa. Kuntien liikenneturvallisuuskoordinaattorit pyrkivät omalta osaltaan tukemaan kuntia havaittujen puutteiden korjaamisessa. Arvioinnin tulokset toimivat myös lähtökohtana kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien päivityksissä.
Varsinais-Suomen ELY-keskus kehitti vuosina 2015–2016 Viiden tähden liikenneturvallinen kunta -arviointimallin, jolla on seurattu jo kymmenen vuotta alueen kuntien liikenneturvallisuustyön nykytilaa ja kehittämistarpeita.
Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenneturvallisuusinsinööri, Jaakko Klang, p. 0400 824 207
Avainsanat
Tietoja julkaisijasta
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ja Satakunnan päällystystyöt viikolla 3629.8.2025 13:46:11 EEST | Tiedote
Viikolla 36 tehdään päällystystöitä Varsinais-Suomessa Salossa ja Somerolla. Satakunnassa päällystystöitä tehdään Säkylässä ja Kokemäellä.
Kalannin Vahterus Oy sai kiitosta kulttuuriympäristön vaalimisesta26.8.2025 13:54:22 EEST | Tiedote
Järjestyksessään viides Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöteko -palkinto luovutettiin 26.8.2025 Vahterus Oy:lle Uudenkaupungin Kalannissa.
I Egentliga Finland närmar sig långtidsarbetslösheten de högsta siffrorna genom historien26.8.2025 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
I slutet av juli fanns det över 10 000 långtidsarbetslösa i Egentliga Finland, vilket innebär en ökning på 43 procent jämfört med året innan. Ökningen är snabbare än i övriga delar av Finland, och enligt arbets- och näringsministeriets prognos kommer trenden att fortsätta fram till år 2026. Långtidsarbetslösheten har drabbat särskilt hårt områdena kring Loimaa, Salo och Åbo, och situationen närmar sig redan rekordnivåer. Samtidigt är antalet lediga arbetsplatser mycket lågt, vilket ytterligare försvårar möjligheterna till sysselsättning.
Varsinais-Suomen pitkäaikaistyöttömyys lähentelee mittaushistorian huippua26.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Heinäkuun lopussa Varsinais-Suomessa oli yli 10 000 pitkäaikaistyötöntä, mikä merkitsee 43 prosentin kasvua vuoden takaiseen verrattuna. Kasvu on nopeampaa kuin muualla Suomessa, ja työ- ja elinkeinoministeriön ennusteen mukaan suunta jatkuu vuoteen 2026 asti. Pitkäaikaistyöttömyys on iskenyt erityisen voimakkaasti Loimaan, Salon ja Turun seutuihin, ja tilanne lähentelee jo mittaushistorian huippua. Samalla avoimien työpaikkojen määrä on todella alhainen, mikä vaikeuttaa työllistymistä entisestään.
Flyghavre, hönshirs, kavelhirs och andra främmande arter hotar matproduktionen21.8.2025 10:10:30 EEST | Pressmeddelande
I Finland har man redan länge övervakat och bekämpat flyghavre. Hönshirs och kavelhirs började bli vanligare 2021. Främmande arter utgör en stor risk för matproduktionen och risken bör tas på allvar. Det finns dock mycket att göra. I Loimaa har man genomfört exceptionellt många entreprenader inom övervakningen av flyghavre.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme