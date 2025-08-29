Kaarina palkitaan vuoden 2025 Viiden tähden liikenneturvallisena kuntana

Vuosien saatossa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen kuntien liikenneturvallisuustyön taso on tasaisesti noussut ollen vuonna 2024 tehdyssä väliseurannassa jo keskimäärin neljä (4) tähteä. Viiden tähden kuntia oli tällöin jo 5 kpl ja neljän tähden kuntia peräti 27 kpl.

Kaarina saavutti uudistetussa ja aiempaa vaativammassa arvioinnissa alueen korkeimman pistemäärän 38,80/50, mikä osoittaa kaupungin pitkäjänteistä, laaja-alaista ja vaikuttavaa liikenneturvallisuustyötä. Kaarinan liikenneturvallisuustyössä korostuu eri toimialojen ja sidosryhmien osallistaminen, johdon sitoutuminen sekä konkreettiset toimenpiteet turvallisen liikenneympäristön edistämiseksi. Kaupungin liikenneturvallisuustilanne on myös valtakunnallisesti vertailtuna erinomainen.

Kunniamaininnan erinomaisesta ja pitkäjänteisestä liikenneturvallisuustyöstä saavat neljä muuta kuntaa, jotka saavuttivat niin ikään neljä tähteä:

Sauvo (37,25 pistettä)

Naantali (35,95 pistettä)

Rusko (35,75 pistettä)

Nousiainen (35,55 pistettä)

Viiden tähden arviointi toteutettiin keväällä 2025 uudistetulla mallilla, jossa kuntien liikenneturvallisuustyötä tarkasteltiin entistä yksityiskohtaisemmin kahdeksan osa-alueen kautta. Viiden tähden liikenneturvallinen kunta -arviointi ja palkitseminen tehdään jatkossa valtuustokausittain (seuraavan kerran 2028). Esille on myös tuotu ajatus tarkistaa arviointi vuosittain, jolloin se voitaisiin esimerkiksi kytkeä osaksi kuntien vuosittaista hyvinvointikertomusten laadintaa.

Viiden tähden liikenneturvallinen kunta 2.0. arvioinnin tulokset toimitetaan syksyn aikana kuntien liikenneturvallisuustyöryhmille. Raportissa on tuotu esille niitä osa-alueita, joissa kunnilla on vielä petrattavaa. Kuntia suositellaan toimittamaan yhteenvetoraportti tiedoksi myös kunnan päätöksentekijöille. Kunnat, ELY-keskus ja Liikenneturva voivat hyödyntää arvioinnin tuloksia toimenpiteiden suunnittelussa ja kohdentamisessa. Kuntien liikenneturvallisuuskoordinaattorit pyrkivät omalta osaltaan tukemaan kuntia havaittujen puutteiden korjaamisessa. Arvioinnin tulokset toimivat myös lähtökohtana kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien päivityksissä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus kehitti vuosina 2015–2016 Viiden tähden liikenneturvallinen kunta -arviointimallin, jolla on seurattu jo kymmenen vuotta alueen kuntien liikenneturvallisuustyön nykytilaa ja kehittämistarpeita.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenneturvallisuusinsinööri, Jaakko Klang, p. 0400 824 207