Vihreiden Virta: Kello käy, päättääkö hallitus budjettiriihessä Palestiinan tunnustamisesta?

– Katsoin kalenteria ja huomasin, että syyskuuta on jo päivä kulunut. Hallitus on jo lisäajalla Palestiinan tunnustamisen suhteen. Kun hallitus nyt riihessä etsii moraalista selkärankaansa, niin tämänkin asian suhteen olisi oikea aika ja paikka tehdä päätös. Odotan, että budjettiriihessä hallitus pystyy kantamaan vastuunsa, Virta linjaa.

– Kuulimme juuri Belgian päättäneen Palestiinan tunnustamisesta. Suomi on jäämässä yksin. Tilanne on jo pitkään ollut kestämätön ja ratkaisu on tehtävä heti, Virta vaatii.



Eilen uutisoitiin myös maailman johtavan kansanmurhien tutkimiseen keskittyvän järjestön (IAGS) kannanotto, jonka mukaan Israel syyllistyy kansanmurhaan Gazassa.

– Hallituksen on tehtävä riihessä johtopäätökset ja aloitettava prosessi Palestiinan tunnustamiselle. Tälle on Tasavallan presidentin tuki, eduskunnan enemmistön tuki, suomalaisten tuki, meidän oman kansanvälisen yhteisömme tuki. Jos hallitus ei tee päätöksiä, oppositio varmasti tekee omansa. Hallitus, joka ei kykene toimimaan kansanmurhan estämiseksi, ei voi olla toimintakykyinen, Virta toteaa.