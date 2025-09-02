Länsiradan kunnat valmistautuvat päätöksentekoon
Länsirata Oy:n osakaskunnat Turku, Espoo, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi ryhtyvät valmistelemaan omaa päätöksentekoaan Länsirata-hankkeen rahoituksesta ja osakassopimuksen hyväksymisestä. Kunnat ovat käyneet valtion kanssa osakassopimusneuvotteluja, joihin on sisältynyt hankkeen rahoitusvastuista sopiminen.
Espoosta Veikkolan, Vihdin, Lohjan ja Salon kautta Turkuun kulkeva nopea raideyhteys on Suomen suurin infrahanke, jonka myötä avautuu uusi luotettava ja nopea junayhteys Etelä-Suomessa. Hanke tuo uusia paikkakuntia raideliikenteen piiriin, parantaa Suomen yhteyksiä Eurooppaan ja täyttää eurooppalaisen TEN-T-liikenneverkon edellytykset Helsingin ja Turun välisellä osuudella.
Länsirata-hanketta edistetään hallitusohjelman mukaisesti kokonaisuutena, vaikkakin vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan osuudet Espoo-Vihti-Lohja, Salo-Hajala ja Nunna-Kupittaa, ja toisessa vaiheessa osuudet Lohja-Salo ja Hajala-Nunna.
Valtion ja kuntien kesäkuussa 2024 sopimaa esisopimusta noudatteleva hankkeen rahoitusjako tarkoittaa, että kuntien osuus rahoituksesta on 30,7 %. Valtion talousarviossa on hankkeeseen 400 miljoonan euron rahoitusvaltuus, jonka lisäksi hankeyhtiö Länsirata Oy:lle annettaisiin oikeus hankkia vierasta pääomaa enintään 500 miljoonaa euroa.
Kuntien päätöksentekijöille esitetään, että kunnat sitoutuvat ensimmäiseen vaiheeseen yhteensä 400 miljoonalla eurolla. Toisen vaiheen toteutukseen kunnat sitoutuisivat yhteensä 300 miljoonalla eurolla edellyttäen, että valtio tekee siitä toteutuspäätöksen vuoden 2031 loppuun mennessä. Nyt käsittelyyn tulevassa osakassopimuksessa kunnat sopisivat keskenään toisesta vaiheesta, vaikka valtio ei ole tehnyt siitä päätöksiä. Tämä korostaa kuntien näkemystä siitä, että radan hyödyt saadaan täysimääräisinä vasta, kun koko ratayhteys on valmis.
Kuntien kesken rahoitus jakautuisi seuraavasti:
|1.vaihe
|2.vaihe
|yhteensä
|Salo
|27 000 000
|6,75 %
|25 000 000
|8,33 %
|52 000 000
|7,43 %
|Lohja
|30 000 000
|7,50 %
|22 000 000
|7,33 %
|52 000 000
|7,43 %
|Vihti
|28 000 000
|7,00 %
|17 000 000
|5,67 %
|45 000 000
|6,43 %
|Kirkko-
nummi
|15 000 000
|3,75 %
|11 000 000
|3,67 %
|26 000 000
|3,71 %
|Turku
|130 000 000
|32,50 %
|132 500 000
|44,17 %
|262 500 000
|37,50 %
|Espoo
|170 000 000
|42,50 %
|92 500 000
|30,83 %
|262 500 000
|37,50 %
|Kunnat yht.
|400 000 000
|300 000 000
|700 000 000
|Valtio
|400 000 000
|–
|–
Kustannusten jako on kuntien virkajohdon neuvottelutulos. Luvuissa ei ole huomioitu mahdollisia hankkeeseen osoitettavia EU-tukia. Eri rahoitusmuotojen ajoituksesta tullaan sopimaan valtion ja kuntien kesken tarkemmin.
Seuraavaksi valtion ja kuntien neuvottelut saatetaan loppuun, ja sen jälkeen ehdotus etenee kuntien päätöksentekoon normaalissa menettelyssä. Kunkin kunnan valtuusto päättää osaltaan kunnan rahoitusosuuden sekä osakassopimuksen hyväksymisestä. Päätöksenteko on odotettavissa marraskuussa 2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pekka Puistosalo, Lohjan kaupunkirakennejohtaja
044 374 3440
pekka.puistosalo@lohja.fi
Tuomas Heikkinen, Turun kansliapäällikkö
050 559 0173
tuomas.heikkinen@turku.fi
Kai Mykkänen, Espoon kaupunginjohtaja
043 826 5244
kai.mykkanen@espoo.fi
Anna-Kristiina Korhonen, Salon kaupunginjohtaja
040 590 7195
anna-kristiina.korhonen@salo.fi
Erkki Eerola, Vihdin kunnanjohtaja
044 467 5231
erkki.eerola@vihti.fi
Virpi Sailas, Kirkkonummen kunnanjohtaja
040 528 9558
virpi.sailas@kirkkonummi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki
Kokeile Lohjan joukkoliikennettä maksutta autottomana päivänä 22.9.2.9.2025 14:27:15 EEST | Tiedote
Kansainvälistä autotonta päivää vietetään maanantaina 22.9. Myös Lohjan kaupunki kannustaa kuntalaisia jättämään auton kotiin ja valitsemaan julkisen liikenteen tarjoamalla ilmaista joukkoliikennettä kyseisenä päivänä koko Lohjan alueella.
Lohjan kaupunki tarjoaa jokaiselle Lohjalla koulua käyvälle 7. luokkalaiselle 100 euron arvoisen harrastekortin29.8.2025 10:56:00 EEST | Tiedote
Kyseessä on 100 euron arvoinen etu, jonka voi käyttää valitsemansa harrastuksen kuluihin. Kokeiluun on saatu avustusta Petter ja Margit Forsströmin säätiöltä.
Työ- ja elinkeinoministeriön, Lohjan kaupungin, Luksian, ELY-keskuksen ja Sappin edustajat kokoontuivat Kirkniemen tehtaalla keskustelemaan muutosneuvotteluiden seurauksista ja toimenpiteistä22.8.2025 13:12:14 EEST | Tiedote
Työ- ja elinkeinoministeriön, Lohjan kaupungin, Luksian ja ELY-keskuksen edustajat kokoontuivat yhdessä Sappin edustajien kanssa Kirkniemen tehtaalla keskiviikkona 20.8.2025 keskustelemaan muutosneuvotteluiden mahdollisista seurauksista sekä tehtävistä toimenpiteistä. Kirkniemen paperikone 2:n mahdollinen sulkeminen voi johtaa 100 työpaikan vähenemiseen tehtaalla.
Onnistunut Biltema Lohjan PikaRekry tavoitti suuren määrän määrän työnhakijoita21.8.2025 14:51:14 EEST | Tiedote
Lohja-Karkkila työllisyyspalvelut järjestivät 5.–7.8. PikaRekry-tapahtuman syyskuussa avattavaan Lohjan Biltema-tavarataloon.
Vihdin ja Karkkilan rekrytapahtuma ke 24.9. Luksian Nummelan kampuksella20.8.2025 10:18:55 EEST | Tiedote
Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion työnantajapalvelut, Lohjan ja Karkkilan työnantajapalvelut ja Luksia järjestävät Vihdin ja Karkkilan rekrytapahtuman keskiviikkona 24.9.2025 klo 14.30–17.00 Luksian Nummelan kampuksella, osoitteessa Ojakkalantie 2.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme