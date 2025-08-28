Sää haastaa, ammattitaito pelastaa – Vilja on Suomen ruokaturvan selkäranka
Suomalainen vilja on pohjoisen selviytyjä. Sää haastaa, mutta ammattitaito takaa sadon. Näyttää siltä, että satokauden viljasadosta on tulossa normaali ja laadultaan hyvä. Kotimaista viljaa riittää tulevana talvena niin leipään kuin muuhunkin. Leipäviikolla 8.–14.9. juhlitaan satokauden makuja ja runsasta leipävalikoimaa.
Viljelijä on maatalouden huippuammattilainen, jonka arkea rytmittävät sää ja kasvukauden vaihtelut. Jokainen vuosi on erilainen. Tänäkin kesänä pelloilla on nähty vaihtelevia ja paikoin haastaviakin olosuhteita.
- Silti osaava työ ja oikea ajoitus ovat varmistaneet sen, että sato saadaan hyvin talteen. Tämän satokauden vilja on pääosin onnistunutta, ja se turvaa sekä elintarvike- että rehuteollisuuden tarpeet tulevana talvena, kertoo vilja-asiantuntija Max Schulman MTK:sta.
Syysviljat ovat lajikkeita, jotka kylvetään syksyllä talvea vasten. Syysviljat ovat onnistuneet hyvin. Kasvukausi on sopinut erinomaisesti sekä syysrukiille että -vehnälle, joista molemmista on korjattu hyviä satoja. Elo–syyskuun vaihteessa korjuutyöt etenevät normaaliin malliin. Elonkorjuun ollessa käsillä sääolosuhteet vaihtelevat runsaasti, ja viljaa puidaan Suomelle tyypillisesti sadekuurojen väleissä. Korjuutyöt jatkuvat vielä pitkään syksyyn.
- Ihanteellista olisi saada sato korjattua yhtäjaksoisesti hyvän sään aikana, mutta Suomen ilmasto haastaa viljelijää säännöllisesti, ja ammattilainen osaa ajoittaa kasvukauden työt oikein, Schulman sanoo.
Kuluttajalle näkyvin osa viljelystä ovat maukkaat tuotteet kauppojen hyllyillä, mutta ennen sitä maataloudessa ja kasvinjalostuksessa tehdään suuri ja paljon osaamista sekä pitkäjänteisyyttä vaativa taustatyö. Omalla, Suomelle sopivalla kasvijalostuksella onkin iso rooli sadon onnistumisessa sekä siinä, miten kasvit kestävät vaihtelevia sääolosuhteita. Kasvinjalostuksessa huomioidaan sekä alkutuotannon että teollisuuden tarpeet.
Leipäviikkoa vietetään 8.–14.9. Leipä on erinomainen osa ruokavaliota, ja se maistuu kaikille. Valikoimaa meillä on runsaasti. Suomalaisen marketin leipäosaston veroista runsauden sarvea saa maailmalta etsiä.
- Leipä on arjen superruokaa: se on monipuolinen, maukas ja helposti saatavilla. Valikoima on Suomessa huikea, sanoo MTK:n ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen.
Leivästä kannattaa valita täysjyväinen versio. Täysjyvävilja sisältää runsaasti kuitua, vitamiineja ja kivennäisaineita, jotka edistävät hyvinvointia ja tukevat terveellistä elämäntapaa. Riittävän täysjyväviljan saannin on todettu alentavan riskiä sairastua moniin kroonisiin sairauksiin.
Suomi on pohjoisin viljaa viljelevä maa. Suomen viljaomavaraisuusaste on korkea, ja tämä näkyy myös leipähyllyssä laajana valikoimana. Jokaiselle löytyy lempileipä perinteisistä ruisleivistä herkullisiin kauratuotteisiin. Viljasta on moneksi. Leivän lisäksi hyllystä löytyvät hiutaleet, jauhot, ateriajyvät, erilaiset ruoanlaittotuotteet sekä juomat.
- Kotimaista viljaa on tarjolla kuluttajalle monessa eri tuotteessa: leivän lisäksi se on osa juomia ja ruoanlaittoa. Hyvää Suomesta -merkki auttaa tunnistamaan tuotteet, jotka on Suomessa valmistettu kotimaisesta raaka-aineesta, Siivonen muistuttaa.
Juhlista leipäviikkoa itsetehdyllä leivällä tai syksyn satokauteen sopivilla leivonnaisilla:
Syyssämpylät: https://www.mtk.fi/-/syyss%C3%A4mpyl%C3%A4t
Saaristolaisleipä: https://www.mtk.fi/-/saaristolaisleipa-munavoi
Helppo kurpitsakakku: https://www.mtk.fi/-/kurpitsakakku
Max Schulman, vilja-asiantuntija, MTK, 040 825 2112
Heidi Siivonen, ruokamarkkina-asiantuntija, MTK, 040 568 8802
Haluatko kommentteja viljelijältä tai kuvia viljasta? Ota yhteyttä MTK:n viestintään: kaija.stormbom(at)mtk.fi, 0408489559.
