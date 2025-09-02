Miikka Rokkanen on valittu Jyväskylän yliopiston Vuoden alumniksi 2025
Jyväskylän yliopiston vuoden alumniksi on valittu johtava ekonomisti Miikka Rokkanen. Miikka Rokkanen on suorittanut kandidaatin ja maisterin tutkinnot Jyväskylän yliopistossa ja on väitellyt tohtoriksi taloustieteestä Massachusetts Institute of Technologyssa (MIT) vuonna 2014.
Tiedote
Julkaisuvapaa 2.9. 2025 klo 18
Miikka Rokkanen toimii johtavana ekonomistina Amazonin Customer Behavior Analytics -yksikössä, jossa hänen tehtävänään on johtaa tieteellistä tutkimusta ja tukea dataan perustuvaa päätöksentekoa maailmanlaajuisesti. Hän on keskeisessä roolissa Amazonin analytiikkatiimissä, joka pyrkii ymmärtämään asiakaskäyttäytymistä ja kehittämään liiketoimintaa datan avulla.
Rokkanen on myös vanhempana tutkijana arvostetussa Wharton AI & Analytics Initiative -ohjelmassa Pennsylvanian yliopistossa. Siellä hän toimii mentorina opiskelijoille ja edistää yritysyhteistyötä tekoälyn ja analytiikan parissa.
Ennen Amazonia Rokkanen työskenteli apulaisprofessorina Columbian yliopistossa vuosina 2014–2017, keskittyen erityisesti ekonometriaan ja työmarkkinataloustieteeseen.
Rokkasen urapolku on hieno esimerkki siitä, miten yhdistämällä tilastotiedettä, taloustiedettä ja matemaattista osaamista voi rakentaa vahvan perustan kansainväliselle uralle. Häntä pidetään yhtenä vaikutusvaltaisimmista suomalaisista globaalissa e-bisneksessä, ja hänen taustansa Jyväskylässä on usein esillä mediassa ja alumnitarinoissa. Hän on myös mainittu yhdeksi tulevaisuuden yritysmaailman merkittävimmistä vaikuttajista.
Tunnustus luovutettiin Rokkaselle uusien opiskelijoiden illassa Jyväskylän yliopiston juhlasalissa 2.9.2025.
Lisätietoja:
Alumnikoordinaattori Heli Mäki, 050 361 0979, heli.m.maki@jyu.fi
Kanslianeuvos Juhani Lillberg, JYKYS ry:n puheenjohtaja, puh. 0400 690 709, juhani@lillberg.com
Yhteyshenkilöt
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Uusi kumppanuussopimus kehittää Valmetin ja Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja koulutusyhteistyötä2.9.2025 12:06:55 EEST | Tiedote
Valmet ja Jyväskylän yliopisto ovat solmineet kumppanuussopimuksen. Syventyvä tutkimus-, koulutus- ja innovaatioyhteistyö liittyy muiden muassa uusiutuviin materiaaleihin, teollisten prosessien optimointiin ja tekoälyyn.
Valmet and the University of Jyväskylä agree on cooperation in educational and research development2.9.2025 12:06:55 EEST | Press release
Valmet and the University of Jyväskylä have signed a memorandum of understanding on deepening their cooperation in research, education and innovations related to, among others, renewable materials, optimisation of industrial processes, and artificial intelligence.
Harjoitustausta vaikuttaa kuormitukseen ja palautumiseen – yksilöllinen voimaharjoittelu tuo parhaat tulokset2.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Voimaharjoittelu on jo pitkään ollut suuressa suosiossa niin urheilijoiden kuin kuntoilijoiden keskuudessa. Mutta pitäisikö kaikkien harjoitella samalla tavalla? Johanna Kotikankaan väitöskirjatutkimus antaa selkeän vastauksen: ei pitäisi. Yksilön aiempi harjoitustausta vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten elimistö kuormittuu voimaharjoitusten aikana ja miten se palautuu harjoitusten jälkeen. Tämä korostaa yksilöllisen harjoittelun merkitystä – yksi ja sama harjoitus ei sovi kaikille.
Onko opettajuus edelleen kutsumusammatti? Tutkijat selvittivät laajasti opettajaksi hakeutuvien motivaatioita2.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Suomalainen opettajankoulutus tunnetaan kansainvälisesti korkeasta tasostaan, mutta opettajankoulutusohjelmien vetovoimissa on suuria eroja. Kahdessa suomalaisia opettajaopiskelijoita tarkastelleessa tutkimuksessa selvitettiin motiiveja opettajaksi hakeutumiselle. Tutkimukset tarjoavat näkökulmia siihen, miten opettajankoulutuksen vetovoimaa ja opettajien työssä pysyvyyttä voitaisiin vahvistaa.
Politiikkasuositus: Suomalaisten ammattiliittojen tulisi vastustaa Orpon hallituksen maahanmuuttopoliittisia uudistuksia1.9.2025 10:04:39 EEST | Tiedote
Suomen hallitus edistää useita toisiinsa liittyviä poliittisia muutoksia, jotka yhdessä heikentävät järjestelmällisesti siirtotyöläisten oikeuksia, työsuojelua ja yhteiskunnallista solidaarisuutta. Euroopan Unionin rahoittama hanke JUSTMIG on julkaissut politiikkasuosituksen, jossa annetaan tietoa väliaikaisten siirtotyöläisten olosuhteista Suomessa ja suosituksia heidän tilanteensa parantamiseksi. Heikentämällä siirtotyöläisten työoloja uudistukset heikentävät myös suomalaisten työntekijöiden työmarkkinaneuvotteluasemaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme