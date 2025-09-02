Miikka Rokkanen on valittu Jyväskylän yliopiston Vuoden alumniksi 2025

Tiedote

Julkaisuvapaa 2.9. 2025 klo 18

Miikka Rokkanen toimii johtavana ekonomistina Amazonin Customer Behavior Analytics -yksikössä, jossa hänen tehtävänään on johtaa tieteellistä tutkimusta ja tukea dataan perustuvaa päätöksentekoa maailmanlaajuisesti. Hän on keskeisessä roolissa Amazonin analytiikkatiimissä, joka pyrkii ymmärtämään asiakaskäyttäytymistä ja kehittämään liiketoimintaa datan avulla.

Rokkanen on myös vanhempana tutkijana arvostetussa Wharton AI & Analytics Initiative -ohjelmassa Pennsylvanian yliopistossa. Siellä hän toimii mentorina opiskelijoille ja edistää yritysyhteistyötä tekoälyn ja analytiikan parissa.

Ennen Amazonia Rokkanen työskenteli apulaisprofessorina Columbian yliopistossa vuosina 2014–2017, keskittyen erityisesti ekonometriaan ja työmarkkinataloustieteeseen.

Rokkasen urapolku on hieno esimerkki siitä, miten yhdistämällä tilastotiedettä, taloustiedettä ja matemaattista osaamista voi rakentaa vahvan perustan kansainväliselle uralle. Häntä pidetään yhtenä vaikutusvaltaisimmista suomalaisista globaalissa e-bisneksessä, ja hänen taustansa Jyväskylässä on usein esillä mediassa ja alumnitarinoissa. Hän on myös mainittu yhdeksi tulevaisuuden yritysmaailman merkittävimmistä vaikuttajista.

Tunnustus luovutettiin Rokkaselle uusien opiskelijoiden illassa Jyväskylän yliopiston juhlasalissa 2.9.2025.

Lisätietoja:

Alumnikoordinaattori Heli Mäki, 050 361 0979, heli.m.maki@jyu.fi

Kanslianeuvos Juhani Lillberg, JYKYS ry:n puheenjohtaja, puh. 0400 690 709, juhani@lillberg.com