Suomen Aarre -uutuuspelissä seikkaillaan Afrikan Tähti -peliklassikon Suomi-versiossa

Suomen Aarre -pelissä liikutaan paikasta toiseen Afrikan Tähdestä tutunnäköisellä pelilaudalla maanteitse, vesireiteillä ja rautateitse. Pelissä etsitään Suomen Aarretta ja kuljetaan läpi suomalaisten luonnonmaisemien, joita ovat Saaristo, Pallas, Karhunkierros ja Saimaa. Aarrekiekkojen takaa löytyy mustikoita, kantarelleja ja lakkoja. Ensimmäisenä Suomen Aarteen löytänyt ja lähtöruutuun palannut pelaaja voittaa. Pelissä etenemiseen voi tulla kuitenkin mutkia matkaan, jos Itikka yllättää ja pelaaja menettää kaikki rahansa tai Reppu-kiekon löytänyt ehtii lähtöympyrään ennen Suomen Aarteen löytänyttä pelaajaa.

– Suomen Aarre -lautapelissä pääsee seikkailulle Suomeen. Afrikan Tähti on jo yli 70 vuoden ajan ollut suomalaisten suosiossa. Kari Mannerla kehitti vuonna 2005 Inkan Aarteen, joka on Afrikan Tähti Etelä-Afrikassa. Nyt, 20 vuotta myöhemmin, oli aika saada Afrikan Tähti myös Suomeen. Yhdessä Kari Mannerlan perikunnan kanssa pohdimme, mitä pelissä etsitään ja mikä toimii rosvona. Toivon, että Suomen Aarre -pelistä tulee esikuvansa tavoin pitkäaikainen klassikko, kertoo Martinexin Peliko-liiketoiminnasta vastaava Jenni Jalava iloisena Suomen Aarre -pelin lanseerauksesta.

Suomen Aarre -lautapelit valmistetaan Pelikon pelitehtaalla Raisiossa, jossa testataan, suunnitellaan ja valmistetaan myös muut Pelikon pelit. Vuosittain tehtaalta valmistuu satojatuhansia pelejä ja palapelejä oman henkilökunnan ja kesätyöntekijöiden toimesta. Tänä kesänä Peliko työllisti 20 nuorta pelitehtaallaan, mikä tekee Pelikosta merkittävän kesätyönantajan alueellaan.

Suomen Aarre on erinomainen perhepeli, jota on helppo pelata erityisesti, jos osaa pelata Afrikan Tähteä. Sama pelilauta sopii erikielisille pelaajille ja pelin mukana tulee ohjeet suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Suomen Aarre onkin erinomainen lahja tai tuliainen myös ulkomaalaisille, jotka haluavat tutustua hauskalla tavalla Suomeen.

Suomen Aarre -uutuuspeli on nyt myynnissä ympäri Suomea ja saatavissa myös juuri avatussa lautapeleihin ja palapeleihin erikoistuneessa peliko.fi-verkkokaupassa sekä martinex.fi-verkkokaupassa 34,90 euron hintaan.