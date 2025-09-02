Päijät-Hämeen hyvinvointialue kutsuu median keskussairaalan rakennusvaiheen 8 peruskiven muuraustilaisuuteen
Kutsu medialle: Tervetuloa Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaiheen 8 peruskiven muuraustilaisuuteen perjantaina 26. syyskuuta kello 14.
Tilaisuus järjestetään Päijät-Hämeen keskussairaalalla osoitteessa Keskussairaalankatu 7, Lahti.
Tilaisuudessa puhuvat hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen, kansanedustaja Hilkka Kemppi, aluehallituksen puheenjohtaja Minna Lampinen ja Lujatalo Oy:n aluejohtaja Lauri Porokka.
Tilaisuus järjestetään ulkona teltassa. Pyydämme teitä huomioimaan sääolosuhteet pukeutumisessa.
Ohjelma
Alkumalja
Musiikkia
Miikka Kallio
Tervehdyssanat
Petri Virolainen, hyvinvointialuejohtaja
Valtiovallan tervehdys
Hilkka Kemppi, kansanedustaja
Rakennuttajan tervehdyssanat
Minna Lampinen, aluehallituksen puheenjohtaja
Rakentajan tervehdys
Lauri Porokka, aluejohtaja, Lujatalo Oy
Peruskiven muuraus
Musiikkia
Kahvitarjoilu
Tilaisuuden juontaa taikuri Jarmo Luttinen.
Lämpimästi tervetuloa!
Ilmoittautuminen ja lisätiedot
Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan pe 15.9. mennessä sihteeri Heidi Nurmiselle: heidi.nurminen@paijatha.fi, 044 440 3525.
Ilmoitathan kahvitarjoilun vuoksi myös mahdolliset erikoisruokavaliot.
Liite: saapumisohje (pdf)
Liitteet
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
