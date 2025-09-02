Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue kutsuu median keskussairaalan rakennusvaiheen 8 peruskiven muuraustilaisuuteen

2.9.2025 14:00:00 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Kutsu medialle: Tervetuloa Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaiheen 8 peruskiven muuraustilaisuuteen perjantaina 26. syyskuuta kello 14.

Tilaisuus järjestetään Päijät-Hämeen keskussairaalalla osoitteessa Keskussairaalankatu 7, Lahti. 

Tilaisuudessa puhuvat hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen, kansanedustaja Hilkka Kemppi, aluehallituksen puheenjohtaja Minna Lampinen ja Lujatalo Oy:n aluejohtaja Lauri Porokka

Tilaisuus järjestetään ulkona teltassa. Pyydämme teitä huomioimaan sääolosuhteet pukeutumisessa. 

Ohjelma 


Alkumalja

Musiikkia
Miikka Kallio 

Tervehdyssanat
Petri Virolainen, hyvinvointialuejohtaja 

Valtiovallan tervehdys
Hilkka Kemppi, kansanedustaja 

Rakennuttajan tervehdyssanat
Minna Lampinen, aluehallituksen puheenjohtaja 

Rakentajan tervehdys
Lauri Porokka, aluejohtaja, Lujatalo Oy 

Peruskiven muuraus 

Musiikkia 

Kahvitarjoilu 

Tilaisuuden juontaa taikuri Jarmo Luttinen.

Lämpimästi tervetuloa! 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 

Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan pe 15.9. mennessä sihteeri Heidi Nurmiselle: heidi.nurminen@paijatha.fi, 044 440 3525. 

Ilmoitathan kahvitarjoilun vuoksi myös mahdolliset erikoisruokavaliot. 

Liite: saapumisohje (pdf)

Liitteet

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

hyvinvointialueen logo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye