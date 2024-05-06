Asunto Oy Hatsalan Paanan rakentaminen alkaa – moderneja koteja Kuopion 365-kortteliin
Rakennustyöt käynnistyvät syyskuussa 2025. Kohde valmistuu syksyllä 2026 Kuopion Hatsalaan osana Kotikatu365-korttelia.
Yhteisöllistä asumista ja laadukkaita palveluita
- Modernit, muunneltavat kodit
- Viihtyisät yhteistilat
- Palvelut korttelissa kuten Coronaria Kuntoutuspalvelut katutasossa
- Rauhallinen sijainti lähellä keskustaa, luontoa ja kulttuuria
"Paanan myötä voimme jatkaa Hatsalan kehittämistä ja tarjota koteja, jotka vastaavat tulevaisuuden asumisen toiveisiin", korostaa Hanna Kolehmainen, Kotikatu365 Oy:n toimitusjohtaja.
Rakentaminen vahvistaa työllisyyttä ja luo tulevaisuutta
Kohteen pääurakoitsijana on Rakennusliike Soimu Oy, vuonna 1990 perustettu vakavarainen ja luotettava perheyritys. Soimu työllistää suoraan lähes 100 rakennusalan ammattilaista ja alihankkijoineen huomattavasti enemmän.
Yritys harjoittaa urakointia Itä- ja Keski-Suomessa sekä pääkaupunkiseudulla.
Vuoden 2024 liikevaihto oli yli 50 miljoonaa euroa.
Soimulla on toimipisteet Joensuussa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Helsingissä.
Soimu on palkittu muun muassa Joensuun Vuoden 2024 yritys -tittelillä. Se on kuulunut myös Rakennuslehden kasvajia - ja Rakennusalan TOP 100 -listalle.
"On hienoa, että rohkeus uusien asuntojen tuotantoon palaa, sillä asuntorakentaminen on ollut viime vuosina poikkeuksellisen vähäistä. Paanan kaltainen hanke on tärkeä signaali koko alalle. Siinä näkyy tulevaisuuden rakentamisen suunta – ja se tuo työtä, uskoa ja hyvinvointia erityisesti Itä-Suomeen", sanoo Mika Paavilainen, Soimu Oy:n aluejohtaja.
Rakennusneuvos Eero Mustonen, Soimun perustajajäsen, muistuttaa hankkeen laajasta merkityksestä:
"Tämä on juuri sellaista rakentamista, jolla tuetaan sekä ihmisten arkea että koko toimialaa."
Koteja elämän eri vaiheisiin
Hatsalan Paanan kodit on suunniteltu monenlaisia asukkaita varten – nuorista lapsiperheisiin ja senioreihin. Konsepti yhdistää yksityisyyden ja yhteisöllisyyden sekä tuo turvaa ja arjen sujuvuutta palveluiden avulla.
Rakennusliike Soimu Oy
Rakennusliike Soimu on vuonna 1990 perustettu joensuulainen rakennusalan erikoisasiantuntija. Omistajan, rakennusmestari Eero Mustosen kädenjäljestä on syntynyt vakavarainen perheyritys, joka työllistää tätä nykyä noin sata rakennusalan huippuosaajaa sidosryhmineen. Rakennamme niin kerros- ja rivitaloja kuin monipuolisia julkishallinollisia rakennuksiakin, kuten kouluja ja päiväkoteja.
