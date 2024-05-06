Rakennusliike Soimu Oy

Asunto Oy Hatsalan Paanan rakentaminen alkaa – moderneja koteja Kuopion 365-kortteliin

3.9.2025 06:45:00 EEST | Rakennusliike Soimu Oy | Tiedote

Jaa

Rakennustyöt käynnistyvät syyskuussa 2025. Kohde valmistuu syksyllä 2026 Kuopion Hatsalaan osana Kotikatu365-korttelia.

Yhteisöllistä asumista ja laadukkaita palveluita

  • Modernit, muunneltavat kodit
  • Viihtyisät yhteistilat
  • Palvelut korttelissa kuten Coronaria Kuntoutuspalvelut katutasossa
  • Rauhallinen sijainti lähellä keskustaa, luontoa ja kulttuuria

"Paanan myötä voimme jatkaa Hatsalan kehittämistä ja tarjota koteja, jotka vastaavat tulevaisuuden asumisen toiveisiin", korostaa Hanna Kolehmainen, Kotikatu365 Oy:n toimitusjohtaja.

Rakentaminen vahvistaa työllisyyttä ja luo tulevaisuutta

Kohteen pääurakoitsijana on Rakennusliike Soimu Oy, vuonna 1990 perustettu vakavarainen ja luotettava perheyritys. Soimu työllistää suoraan lähes 100 rakennusalan ammattilaista ja alihankkijoineen huomattavasti enemmän. 

Yritys harjoittaa urakointia Itä- ja Keski-Suomessa sekä pääkaupunkiseudulla.

Vuoden 2024 liikevaihto oli yli 50 miljoonaa euroa. 

Soimulla on toimipisteet Joensuussa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Helsingissä.

Soimu on palkittu muun muassa Joensuun Vuoden 2024 yritys -tittelillä. Se on kuulunut myös Rakennuslehden kasvajia - ja Rakennusalan TOP 100 -listalle.

"On hienoa, että rohkeus uusien asuntojen tuotantoon palaa, sillä asuntorakentaminen on ollut viime vuosina poikkeuksellisen vähäistä. Paanan kaltainen hanke on tärkeä signaali koko alalle. Siinä näkyy tulevaisuuden rakentamisen suunta – ja se tuo työtä, uskoa ja hyvinvointia erityisesti Itä-Suomeen", sanoo Mika Paavilainen, Soimu Oy:n aluejohtaja.

Rakennusneuvos Eero Mustonen, Soimun perustajajäsen, muistuttaa hankkeen laajasta merkityksestä:

"Tämä on juuri sellaista rakentamista, jolla tuetaan sekä ihmisten arkea että koko toimialaa."

Koteja elämän eri vaiheisiin

Hatsalan Paanan kodit on suunniteltu monenlaisia asukkaita varten – nuorista lapsiperheisiin ja senioreihin. Konsepti yhdistää yksityisyyden ja yhteisöllisyyden sekä tuo turvaa ja arjen sujuvuutta palveluiden avulla.

Avainsanat

rakennusliike soimukuopiokuopion 365-korttelirakennusalarakennusurakointiasunto oy hatsalan paanahatsalanpaanakotikatu365asuminenyhteisöllisyysitä-suomirohkeuttarakentaarakentaminen

Yhteyshenkilöt

Rakennusliike Soimu Oy

Rakennusliike Soimu on vuonna 1990 perustettu joensuulainen rakennusalan erikoisasiantuntija. Omistajan, rakennusmestari Eero Mustosen kädenjäljestä on syntynyt vakavarainen perheyritys, joka työllistää tätä nykyä noin sata rakennusalan huippuosaajaa sidosryhmineen. Rakennamme niin kerros- ja rivitaloja kuin monipuolisia julkishallinollisia rakennuksiakin, kuten kouluja ja päiväkoteja. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Rakennusliike Soimu Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye