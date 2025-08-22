Varuboden-Osla tuo ruokarobot uusille alueille – ensimmäisenä vuorossa Karjaa

Sympaattiset kuljetusrobot kuljettavat ostoksia jo kymmenestä ruokakaupasta Varuboden-Oslan alueella. Tänä syksynä niitä tulee lisää, kun robokuljetus laajenee kolmeen uuteen toimipaikkaan.

Ensimmäisenä vuorossa on S-market Karjaa.

– Robot ovat juuri saapuneet kaupan pihaan, ja ensi viikolla pääsemme aloittamaan kuljetukset, kehityspäällikkö Olli Wigren kertoo tiistai-iltapäivänä.

Lokakuussa robot saapuvat ensin Kirkkonummen S-market Veikkolaan ja myöhemmin Sipoon S-market Söderkullaan.

Varuboden-Oslassa on viime vuosina kehitetty verkkokaupan palveluverkostoa jatkuvasti.

– Viimeisten 12 kuukauden aikana olemme lisänneet robokuljetukset yhdeksään toimipaikkaan, avanneet kolme uutta ruoan verkkokaupan noutopistettä, aloittaneet pikatoimitukset useasta Salesta yhteistyössä Foodoran kanssa sekä laajentaneet kotiinkuljetuksen saatavuutta Itä-Uudellamaalla. Voi siis sanoa, että meillä on hyvä draivi päällä, Wigren hehkuttaa.

Vuonna 2024 robotit toimittivat noin 2 000 tilausta, ja tänä vuonna vastaava luku on jo yli 16 000.

Robotit kuljettavat ostokset asiakkaalle keskimäärin tunnissa tilauksesta. Yhteen kuljetukseen mahtuu jopa kaksi täyttä kassillista tuotteita. Robokuljetukset ovat saatavilla S-kaupat-sovelluksessa, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta tai Google Play Storesta.

S-ryhmän kumppanina robokuljetuksissa on Starship Technologies, joka on maailman johtava autonomisten kuljetusrobottien kehittäjä. Starshipin robotit suunnittelevat reittinsä tekoälyn ja GPS-paikannuksen avulla. Robotti tuntee ympäristön ja reittien kaikki yksityiskohdat, myös teiden ylitykset, ja tekoälyn avulla se oppii koko ajan lisää ympäristöstä.

Starshipin robotti toimii itsenäisesti, mutta ihminen monitoroi sitä ja voi ottaa sen hallintaansa milloin tahansa. Robotit kulkevat itsenäisesti 99 prosenttia ajasta. Robotissa on 12 kameraa, ultraäänisensoreita ja tutkia. Se hyödyntää tietokonenäköä ja teknologiaa, joka tunnistaa eri esteet. Robotti pysähtyy nopeasti esteen havaittuaan.

Robokuljetukset Varuboden-Oslan alueella