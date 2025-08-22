Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag

Varuboden-Osla tuo ruokarobot uusille alueille – ensimmäisenä vuorossa Karjaa

2.9.2025 14:02:02 EEST | Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag | Tiedote

Jaa

Suosittu ruoan verkkokaupan robokuljetus laajenee tänä syksynä kolmeen uuteen toimipaikkaan Varuboden-Oslan alueella. Karjaalla kuljetukset alkavat viikolla 37.

Kuljetusrobotteja näkyy pian katukuvassa Karjaalla, Veikkolassa sekä Sipoon Söderkullassa.
Kuljetusrobotteja näkyy pian katukuvassa Karjaalla, Veikkolassa sekä Sipoon Söderkullassa.

Sympaattiset kuljetusrobot kuljettavat ostoksia jo kymmenestä ruokakaupasta Varuboden-Oslan alueella. Tänä syksynä niitä tulee lisää, kun robokuljetus laajenee kolmeen uuteen toimipaikkaan.

Ensimmäisenä vuorossa on S-market Karjaa.

– Robot ovat juuri saapuneet kaupan pihaan, ja ensi viikolla pääsemme aloittamaan kuljetukset, kehityspäällikkö Olli Wigren kertoo tiistai-iltapäivänä.

Lokakuussa robot saapuvat ensin Kirkkonummen S-market Veikkolaan ja myöhemmin Sipoon S-market Söderkullaan.

Varuboden-Oslassa on viime vuosina kehitetty verkkokaupan palveluverkostoa jatkuvasti.

– Viimeisten 12 kuukauden aikana olemme lisänneet robokuljetukset yhdeksään toimipaikkaan, avanneet kolme uutta ruoan verkkokaupan noutopistettä, aloittaneet pikatoimitukset useasta Salesta yhteistyössä Foodoran kanssa sekä laajentaneet kotiinkuljetuksen saatavuutta Itä-Uudellamaalla. Voi siis sanoa, että meillä on hyvä draivi päällä, Wigren hehkuttaa.

Vuonna 2024 robotit toimittivat noin 2 000 tilausta, ja tänä vuonna vastaava luku on jo yli 16 000.

Robotit kuljettavat ostokset asiakkaalle keskimäärin tunnissa tilauksesta. Yhteen kuljetukseen mahtuu jopa kaksi täyttä kassillista tuotteita. Robokuljetukset ovat saatavilla S-kaupat-sovelluksessa, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta tai Google Play Storesta.

S-ryhmän kumppanina robokuljetuksissa on Starship Technologies, joka on maailman johtava autonomisten kuljetusrobottien kehittäjä. Starshipin robotit suunnittelevat reittinsä tekoälyn ja GPS-paikannuksen avulla. Robotti tuntee ympäristön ja reittien kaikki yksityiskohdat, myös teiden ylitykset, ja tekoälyn avulla se oppii koko ajan lisää ympäristöstä.

Starshipin robotti toimii itsenäisesti, mutta ihminen monitoroi sitä ja voi ottaa sen hallintaansa milloin tahansa. Robotit kulkevat itsenäisesti 99 prosenttia ajasta. Robotissa on 12 kameraa, ultraäänisensoreita ja tutkia. Se hyödyntää tietokonenäköä ja teknologiaa, joka tunnistaa eri esteet. Robotti pysähtyy nopeasti esteen havaittuaan.

Robokuljetukset Varuboden-Oslan alueella

  • S-market Hanko
  • S-market Kevätkumpu, Porvoo
  • S-market Loviisa
  • S-market Masala, Kirkkonummi
  • S-market Siuntio
  • S-market Tammisaari
  • Sale Grani, Kauniainen
  • Sale Huhtinen, Porvoo
  • Sale Kantvik, Kirkkonummi
  • Sale Lindal, Kirkkonummi
  • S-market Karjaa (syyskuu 2025)
  • S-market Veikkola, Kirkkonummi (lokakuu 2025)
  • S-market Söderkulla, Sipoo (lokakuu 2025)

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuljetusrobotteja näkyy pian katukuvassa Karjaalla, Veikkolassa sekä Sipoon Söderkullassa.
Kuljetusrobotteja näkyy pian katukuvassa Karjaalla, Veikkolassa sekä Sipoon Söderkullassa.
Lataa

Varuboden-Osla

Varuboden-Osla on 70 000 asiakasomistajan omistama kaksikielinen osuuskauppa, joka toimii Uudenmaan rannikolla ja Ahvenanmaalla. Palvelemme asiakkaitamme yli 60 toimipaikassa päivittäis- ja erikoistavarakaupan, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan sekä ravitsemiskaupan alalla. Olemme osa S-ryhmää.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye