Sophia Janssonin omaelämäkerta Kolme saarta ilmestyy ensi viikolla
Sophia Janssonin omaelämäkerta Kolme saarta – Isä, äiti ja minä kertoo huiman ja traagisenkin tarinan elämästä taiteilijasuvussa ja -perheessä: Isä-Lassesta – Tove Janssonin veljestä – sekä äiti-Nitasta, joka kuoli Sophian ollessa pieni lapsi.
Äidin kohtalon ympärillä vallitsi täysi hiljaisuus. Vasta nyt, tätä kirjaa tehdessään Sophia Janssonille selvisi moni vaiettu asia niin äidistä kuin isästäkin.
Kirjan nimen kolme saarta ovat Tonga, jonne Lasse ja Tove haaveilivat muuttavansa 1940-luvulla, Ibiza, jossa Sophia asui isänsä kanssa varhaislapsuudessaan sekä Pellingin saari, jossa Janssonit ovat viettäneet aikaa sukupolvien ajan.
"Olen pitkään arastellut kertoa sellaisesta, mikä on tuntunut liian henkilökohtaiselta, ja olen alistunut siihen, että muut sanelevat Toven ja Janssonin perheen narratiivin.
Mutta nyt on tapahtunut muutos; myös minä haluan kantaa korteni kekoon. Se tuntuu aivan uudella tavalla tärkeältä. Äidistäni on kerrottu niin vähän, tai nuoresta Lassesta. Esiin on noussut sisäinen pakko luoda oma versioni isäni ja äitini kohtaloa koskettavista olosuhteista. Olen tullut vanhemmaksi ja saanut lapsenlapsia. Miten he saisivat kuulla versioni omista vanhemmistani, ellen itse kerro sitä?
Olen valinnut kolme paikkaa vanhempieni palapelin taustaksi, ja minä navigoin muistojen maiseman halki – reitti johtaa Tongalle, Ibizalle ja eräälle Suomenlahden saarelle," kirjoittaa Sophia Jansson kirjansa esipuheessa.
***
Kirjan on ruotsista suomentanut Jyrki Kiiskinen.
Sophia Jansson (s. 1962 Helsingissä) on Moomin Charactersin hallituksen puheenjohtaja. Hän vastaa yhdessä muiden perillisten kanssa Tove Janssonin kuolinpesästä. Hän on Tove Janssonin Lars-veljen tytär. Kolme saarta. Isä, äiti ja minä on hänen esikoisteoksensa.
