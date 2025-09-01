Purjehdusliigan finaali ratkaisee SM-kullan – 12 joukkuetta starttiviivalla
Suomen Purjehdusliigan kymmenvuotisjuhlakausi saa arvoisensa päätöksen, kun SM-finaali kilpaillaan Maarianhaminan edustalla 5.-7. syyskyyta. Kilpailun isäntänä toimii Åländska Segelsällskapet, ja panoksena on vuoden 2025 seuramestaruus.
Semifinaalit purjehdittiin Helsingissä Nyländska Jaktklubbenin (NJK) järjestämänä. Ahvenanmaalaisjoukkueet olivat erinomaisessa iskussa: Färjsundets Seglarförening voitti ensimmäisen semifinaalin ja Åländska Segelsällskapet 2 toisen. Ahvenanmaalla nämä joukkueet lähtevät finaaliin ennakkosuosikkeina – mutta haastajia riittää niin muista seuroista kuin jopa ÅSS:n omista riveistä.
Mukana finaalissa on kaksitoista joukkuetta eri puolilta Suomea. Ahvenanmaalaisten lisäksi haastajina nähdään mm. NJK:n kolme joukkuetta sekä vahvat ja menestyksekkäät ESF:n joukkueet. Moni seura lähtee finaaliin yllätysvalmiina, ja Purjehdusliigassa mestaruus voi ratketa pienilläkin marginaaleilla tasaisissa lähdöissä.
Suomen Purjehdusliigan finaalijoukkueet 2025:
Semifinaali 1
- Färjsundets Seglarförening (FS)
- Esbo Segelförening (ESF)
- Esbo Segelförening Youth (ESF Youth)
- Åländska Segelsällskapet (ÅSS)
- Nyländska Jaktklubben 2 (NJK 2)
- Airisto Segelsällskap (ASS)
Semifinaali 2
- Åländska Segelsällskapet 2 (ÅSS 2)
- Nyländska Jaktklubben (NJK)
- Esbo Segelförening 2 (ESF 2)
- Brändö Seglare (BS)
- Nyländska Jaktklubben Women (NJK Women)
- Espoon Merenkävijät (EMK)
Kymmenen vuotta Purjehdusliigan huumaa
Suomen Purjehdusliiga starttasi kymmenen vuotta sitten, ja on osa Euroopan kansallisten liigojen verkostoa. Menestys kotimaassa avaa ovet kansainväliseen Sailing Champions Leagueen, jonka suomalaisseurat ovat voittaneet kahdesti. Liigan formaatti takaa viikonlopulle tiukkaa jännitystä: joukkueet purjehtivat identtisillä J/70-veneillä lyhyitä ja vauhdikkaita lähtöjä, joissa ratkaisut syntyvät nopeasti. SM-finaalin voittaja kruunataan vuoden 2025 Suomen seuramestariksi.
Luvassa saattaa olla Purjehdusliigan kymmenvuotisen taipaleen kovatasoisin finaali. NJK lähtee kilpailuun vahvalla joukkueella, joka tavoittelee mestaruutta kymmenen vuoden odotuksen jälkeen. Haastajia kuitenkin riittää: mukana on useita kokeneita seuroja, kuten Sailing Champions Leaguen mestarit vuosilta 2021 (ESF) ja 2023 (ÅSS), sekä finaaliin purjehtinut tulokasjoukkue EMK:lta. Erot kärkijoukkueiden välillä tulevat olemaan pieniä, ja jokainen päätös voi ratkaista mestaruustaistelun.
Seuraa kilpailua Suomen Purjehdusliigan verkkosivuilla, Facebookissa, Instagramissa ja Youtubessa.
Kilpailun käänteet ja tulokset löytyvät päivittäin TracTrac-liveseurannasta. Julkaisuvapaat kuvat löytyvät Purjehdusliigan kuvapankista.
Sunnuntain ratkaisevat startit nähdään suorana lähetyksenä Youtubessa.
|Purjehdusliiga / Seglingsligan 2025
|7.-28.2..
|Ilmoittautuminen auki / Anmälan öppen
|3.-4.5.
|Youth Qualifier - HSK Sprint, Helsinki
|17.-18.5.
|Women's Qualifier - Kommodori Sprint, Lahti
|8.-10.-8.
|Semifinaali/Semifinal 1 - NJK, Helsinki/Helsingfors
|15.-17.-8
|Semifinaali/Semifinal 2 - NJK, Helsinki/Helsingfors
|5.-7.9
|Finaali/Final - ÅSS, Maarianhamina/Mariehamn
Yhteyshenkilöt
Johan EkblomSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:0407707251johan.ekblom@spv.fi
Gedi LindahlProjektipäällikköPurjehdusliigaPuh:050 523 1852gedi.lindahl@spv.fi
Kuvat
Linkit
Suomen Purjehdusliiga
Suomen Purjehdusliiga on Suomen pursiseurojen välinen kilpailusarja, joka koostuu kahdesta tai kolmesta osakilpailusta, sekä SM-finaalista. Kilpailut käydään urheilullisilla J70-veneillä. Kisat ovat lyhyitä, nopeatempoisia Fleet-race-tyyppisiä kisoja, joiden kesto on sääolosuhteista riippuen noin 10–15 minuuttia. Joukkueiden vaihdot ja mahdolliset protestit käsitellään heti vesillä. Suomen paras pursiseura ratkaistaan Purjehdusliigan finaalissa.
Suomen Purjehdus ja Veneilyn organisoima Suomen Purjehdusliiga on osa noin kahtakymmentä kansallista liigaa Euroopassa, joiden kärkiseurat kilpailevat kansainvälisessä Sailing Champions Leaguessa. Myös Aasiassa ja USA:ssa purjehditaan omia liigasarjarjoja. Suomi on voittanut arvostetun Sailing Champions League -kilpailun kahdesti (ESF 2021 ja ÅSS 2023).
