Sähköalan opiskelijoille turvallinen harjoituskenttä oppimisympäristöksi Haapavedelle

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, verkkourakoitsija Omexom ja sähköverkkoyhtiö Elenia ovat toteuttaneet yhteistyössä JEDU:n Haapaveden yksikön sähköalan opiskelijoille harjoituskentän sähköverkon rakentamis- ja vianhoitotöihin harjoitteluun. JEDU:n Haapaveden yksikön alueelle on rakennettu ilmajohto- ja maakaapeliverkon rakenteita, joiden avulla pylvästyöskentelyä sekä maakaapeliverkon asennus -ja vianpaikannustöitä voidaan harjoitella turvallisesti.

”Yhteistyömme hankkeessa eteni hyvin, ja nyt opiskelijat voivat harjoitella sähköverkon töitä sekä ilmajohto- että maakaapeliverkossa. Näin he saavat valmiudet turvalliseen työskentelyyn jo ennen työssäoppimisjaksoja”, kiittelee koulutuspäällikkö Jukka Leppälä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymästä.

Omexom rakensi oppimisympäristön harjoituskentälle, johon Elenia tarjosi rakennusmateriaalit. Rakentamiseen käytettiin mahdollisimman paljon kierrätettyä, hyväkuntoista sähköverkosta purettua materiaalia.

”Meille Omexomissa on tärkeää kertoa sähköalan opiskelijoille verkostoalan eri työtehtävistä ja mahdollistaa tutustuminen verkon yleisimpiin rakenteisiin koulussa turvallisessa ympäristössä. Parhaiten turvallisuuteen kasvaa hyvä ja pysyvä asenne, kun se on konkreettinen osa jo opintojen aikaista harjoittelua. Tarkoituksena on myös käyttää harjoituskenttää omissa turvallisuuteen liittyvissä koulutuksissa kuten pylväästä pelastamis- koulutuksissa sekä kaapeliverkon vikojen paikannus harjoituksissa”, sanoo yksikönpäällikkö Tero Ylitalo Omexomilta.



Harjoituskentän avulla opiskelijat oppivat tuntemaan sähköverkon yleisimpiä rakenteita ja harjoittelemaan turvallista työskentelyä siten, ettei työssä aiheudu työtään tekeville vaaratilanteita eikä sähkökatkoja asiakkaille. Käytännön harjoittelun ohella Omexom ja Elenia käyvät luennoimassa opiskelijoille verkostoalan työmahdollisuuksista ja turvallisesta työskentelystä sähköverkon töissä.



”Kun vastuullisuus työturvallisuudesta itselle ja turvallisuudesta kaikille on osa ammattiin harjoittelua, vältetään myöhemmin työn arjessa riskejä vaaroihin sekä riski aiheuttaa työssä tahattomia sähkökatkoja asiakkaille”, toteaa Elenian kumppanuusvastaava Mika Bister.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä käyttää harjoituskenttää oppimisympäristönä sähköalan perustutkinnossa, johon tulee vuosittain uusia opiskelijoita 30-40.

Ennakoivaa työturvallisuutta



Nyt käyttöön otetulla harjoituskentällä voidaan turvallisissa ja ennakoitavissa olosuhteissa harjoitella työturvallisuuteen ja vaarallisiin tehtäviin liittyviä töitä.

”Voimme laatia monipuolisia harjoituksia ja opettaa työturvallisuutta, kun kenttää voidaan käyttää monialaisesti eri koulutusalojen yhteisissä harjoituksissa.

”Ilman yhteistyötä Omexomin ja Elenian kanssa harjoituskentän rakentaminen olisi ollut meille haastavaa. Nyt ammatillinen yhteistyö tuotti nopeasti hienoa tulosta”, sanoo Jukka Leppälä.