Sähköalan opiskelijoille turvallinen harjoituskenttä oppimisympäristöksi Haapavedelle
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, Omexom ja Elenia toteuttivat sähkölinjan opiskelijoiden käytännön harjoitteluun turvalliseksi oppimisympäristöksi.
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, verkkourakoitsija Omexom ja sähköverkkoyhtiö Elenia ovat toteuttaneet yhteistyössä JEDU:n Haapaveden yksikön sähköalan opiskelijoille harjoituskentän sähköverkon rakentamis- ja vianhoitotöihin harjoitteluun. JEDU:n Haapaveden yksikön alueelle on rakennettu ilmajohto- ja maakaapeliverkon rakenteita, joiden avulla pylvästyöskentelyä sekä maakaapeliverkon asennus -ja vianpaikannustöitä voidaan harjoitella turvallisesti.
”Yhteistyömme hankkeessa eteni hyvin, ja nyt opiskelijat voivat harjoitella sähköverkon töitä sekä ilmajohto- että maakaapeliverkossa. Näin he saavat valmiudet turvalliseen työskentelyyn jo ennen työssäoppimisjaksoja”, kiittelee koulutuspäällikkö Jukka Leppälä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymästä.
Omexom rakensi oppimisympäristön harjoituskentälle, johon Elenia tarjosi rakennusmateriaalit. Rakentamiseen käytettiin mahdollisimman paljon kierrätettyä, hyväkuntoista sähköverkosta purettua materiaalia.
”Meille Omexomissa on tärkeää kertoa sähköalan opiskelijoille verkostoalan eri työtehtävistä ja mahdollistaa tutustuminen verkon yleisimpiin rakenteisiin koulussa turvallisessa ympäristössä. Parhaiten turvallisuuteen kasvaa hyvä ja pysyvä asenne, kun se on konkreettinen osa jo opintojen aikaista harjoittelua. Tarkoituksena on myös käyttää harjoituskenttää omissa turvallisuuteen liittyvissä koulutuksissa kuten pylväästä pelastamis- koulutuksissa sekä kaapeliverkon vikojen paikannus harjoituksissa”, sanoo yksikönpäällikkö Tero Ylitalo Omexomilta.
Harjoituskentän avulla opiskelijat oppivat tuntemaan sähköverkon yleisimpiä rakenteita ja harjoittelemaan turvallista työskentelyä siten, ettei työssä aiheudu työtään tekeville vaaratilanteita eikä sähkökatkoja asiakkaille. Käytännön harjoittelun ohella Omexom ja Elenia käyvät luennoimassa opiskelijoille verkostoalan työmahdollisuuksista ja turvallisesta työskentelystä sähköverkon töissä.
”Kun vastuullisuus työturvallisuudesta itselle ja turvallisuudesta kaikille on osa ammattiin harjoittelua, vältetään myöhemmin työn arjessa riskejä vaaroihin sekä riski aiheuttaa työssä tahattomia sähkökatkoja asiakkaille”, toteaa Elenian kumppanuusvastaava Mika Bister.
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä käyttää harjoituskenttää oppimisympäristönä sähköalan perustutkinnossa, johon tulee vuosittain uusia opiskelijoita 30-40.
Ennakoivaa työturvallisuutta
Nyt käyttöön otetulla harjoituskentällä voidaan turvallisissa ja ennakoitavissa olosuhteissa harjoitella työturvallisuuteen ja vaarallisiin tehtäviin liittyviä töitä.
”Voimme laatia monipuolisia harjoituksia ja opettaa työturvallisuutta, kun kenttää voidaan käyttää monialaisesti eri koulutusalojen yhteisissä harjoituksissa.
”Ilman yhteistyötä Omexomin ja Elenian kanssa harjoituskentän rakentaminen olisi ollut meille haastavaa. Nyt ammatillinen yhteistyö tuotti nopeasti hienoa tulosta”, sanoo Jukka Leppälä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Koulutuspäällikkö Jukka Leppälä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, puh. 0401428789, jukka.leppala@jedu.fi
Yksikönpäällikkö Tero Ylitalo, Omexom, puh. 0445081419, tero.ylitalo@omexom.com
Kumppanuusvastaava Mika Bister, Elenia, puh. 040 141 6910 mika.bister@elenia.fi
Kuvat
Elämää sähköistämässä
Elenia on Suomen toiseksi suurin sähköverkkoyhtiö ja Suomen suurin energia-alan Elenia palvelee 442 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, ja rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Pidämme huolta ympäristöstä ja edistämme Suomen sähkömarkkinoiden kehitystä.
Toimintamme ja palveluittemme perustana on vastuullisuus. Tutustu Elenia ja vastuullisuus & www.elenia.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elenia Oy
Elenia uudistaa sähköverkkoa säävarmaksi Jämsässä kolmessa kohteessa25.6.2025 11:39:25 EEST | Tiedote
Elenia on aloittamassa kesä-elokuun aikana kolme säävarman sähköverkon rakennustyömaata Jämsässä. Verkon saneerauksessa kaivetaan lähes 60 kilometriä sähkökaapelia maan alle suojaan myrskyiltä ja muilta säiden ääri-ilmiöiltä.
Elenia uudistaa yli 100 kilometriä sähköverkkoa säävarmaksi Mänttä-Vilppulassa18.6.2025 11:09:51 EEST | Tiedote
Elenia uudistaa parhaillaan kahdella työmaalla sähköverkkoa säävarmaksi Mänttä-Vilppulassa. Verkon saneerauksessa kaivetaan yli 100 kilometriä sähköjohtoja maan alle suojaan myrskyiltä ja muilta säiden ääri-ilmiöiltä.
Elenia vaihtaa Karkkilassa ja Lopella yli 6 000 vanhaa sähkömittaria uuteen2.6.2025 13:51:39 EEST | Tiedote
Elenia asentaa kesän aikana Karkkilassa ja Lopella yli 6 000 asiakkaalleen uuden, älykkään sähkömittarin. Asennukset alkavat kesäkuun alussa, ja asiakkaat saavat tiedon mittariasennuksesta kirjeitse. Asennus on asiakkaille maksuton.
Elenia on ottanut ensimmäisenä pohjoismaissa käyttöön EU Green Bond -standardin mukaisen vihreän rahoituksen viitekehyksen22.5.2025 14:25:23 EEST | Tiedote
Elenia on ensimmäisenä pohjoismaisena yhtiönä julkaissut uuden eurooppalaisen EU Green Bond -standardin mukaisen vihreän rahoituksen viitekehyksen. EU GB -standardi on rahoitusmarkkinoiden edistyksellisin ja kunnianhimoisin viitekehys varojen kohdistuksessa, raportoinnin tarkkuudessa ja ulkopuolisessa varmennuksessa.
Elenian sähköverkon uudistus säävarmaksi etenee Pattijoella14.5.2025 13:39:55 EEST | Tiedote
Elenia uudistaa parhaillaan ikääntynyttä sähköverkkoa säävarmaksi Pattijoella. Loppusyksystä työt käynnistyvät toisessa kohteessa Vihannilla. Kaikkiaan verkkosaneerauksissa kaivetaan lähes 55 kilometriä sähkökaapelia maan alle suojaan myrskyiltä ja muilta säiden ääri-ilmiöiltä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme