Aluevaltuustoseminaarin aiheina talouden tilannekuva ja strategiatyö
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluevaltuusto kokoontui seminaariin 1.9.2025 puheenjohtaja Matti Sorosen johdolla. Aluevaltuusto kävi läpi talouden ja toiminnan tilannekuvaa, vuoden 2026 talousarvion laadinnan tilannetta ja taloussuunnitelmaa tuleville kolmelle vuodelle. Toinen keskeinen asia oli koko valtuustokauden taloutta ja toimintaa ohjaavan Pohteen strategian työstäminen.
Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma antoi aluevaltuustolle ajankohtaiskatsauksen Pohteen talouden tilanteesta.
Aluevaltuusto on päättänyt Pohteen toimintavuosien aikana lukuisista toimenpiteistä hyvinvointialueen talouden tasapainottamiseksi. Pohteen talous on tasapainottunut vuoden 2025 aikana, ja alustavan arvion mukaan tämän vuoden tilinpäätös on ylijäämäinen. Henkilöstöllä on ollut merkittävä rooli toimenpiteiden viemisessä käytäntöön.
Kahdelta edelliseltä toimintavuodelta alijäämää on vielä katettavana yhteensä 122,9 miljoonaa euroa. Hyvinvointialuelain mukaan alijäämä on katettava vuoden 2026 loppuun mennessä.
Alijäämän kertymisen taustalla on useita syitä
Ensimmäisten toimintavuosien alijäämäisyyteen on useita syitä. Kun hyvinvointialueet aloittivat, valtion rahoitus ei vastannut aiemmilta organisaatioilta siirtyneitä kuluja.
Pohteen alueella kiinteistöjen vuokrat nousivat vuokra-asetuksen johdosta 70 miljoonasta eurosta sataan miljoonaan euroon vuodesta 2022 vuoteen 2023. Tämä 30 miljoonan euron lisäys Pohteen vuokrakuluissa toistui vuosina 2024 ja 2025.
Pohteen kuluja ovat nostaneet myös kansallinen palkkaratkaisu ja ostopalvelujen kohonneet kustannukset.
Lisäksi hyvinvointialueiden rahoitusjärjestelmä on osoittautunut hankalasti ennakoitavaksi. Viimeisimmissä rahoituslaskelmissa Pohteen rahoitus heikkeni aiemmasta.
– Kansallisesti on tunnistettu, että rahoitusjärjestelmää on tarpeen uudistaa. Ensisijaista on tavoitella rahoituksen selkeyttä ja läpinäkyvyyttä, kannustavuutta sekä ennakoitavuutta. Rahoituksen vakaus on välttämätön edellytys hyvinvointialueiden toiminnan ja talouden johtamiselle, korostaa aluevaltuuston puheenjohtaja Matti Soronen.
Pohde tavoittelee lisäaikaa alijäämien kattamiseen
Kansallisella tasolla valmistellaan muutosta, jonka mukaan hyvinvointialueet voivat saada alijäämien kattamiseen lisäaikaa tietyin ehdoin. Lisäaikaa voisivat saada täysimääräisesti talouttaan tasapainottavat hyvinvointialueet, joille ei kerry uutta alijäämää vuodelta 2025. Alijäämät olisi katettava joko vuoden 2027 tai vuoden 2028 loppuun mennessä.
– Alijäämien kattaminen vuoden 2026 loppuun mennessä aiheuttaa merkittäviä riskejä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen lakisääteisten palvelujen järjestämiseen. Tilannetta helpottaa, jos Pohde saa lisäaikaa alijäämien kattamiseen. Jotta lisäaikaa voidaan saada, on ensiarvoisen tärkeää että kuluvan vuoden talousarvion pitää ja että tiukka taloudenpito jatkuu. Tämä on huomioitava myös ensi vuoden talousarviovalmistelussa, Ilkka Luoma toteaa.
Jos hyvinvointialue ei selviä lakisääteisistä velvoitteistaan talouden tai palvelujen suhteen, se voidaan asettaa arviointimenettelyyn. Arviointimenettely rajoittaa hyvinvointialueen itsemääräämisoikeutta.
Hyvinvointialuestrategiaa päivitetään syksyn aikana
Pohteen aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialuestrategian 2.5.2022 ensimmäisenä Suomessa. Uusi aluevaltuusto on arvioinut, että strategia on kestänyt hyvin aikaa, mutta strategiaa on tarvetta päivittää ja tarkentaa esimerkiksi painotuksia.
Strategiatyötä on tehty kuluvana vuonna eri keinoin. Henkilöstölle, yhteistyötahoille, vaikuttamistoimielimille ja luottamushenkilöille on tehty kyselyitä ja pidetty työpajoja. Aluevaltuutetut osallistuivat strategiatyöskentelyyn työpajoissa, jotka olivat osa seminaaria.
Strategian työstäminen jatkuu syksyllä toimielimissä. Strategian luonnos lähtee lausuntokierrokselle syyskuun loppupuolella. Tarkoitus on, että aluevaltuusto päättää strategiasta marraskuussa.
Aiemmin aiheesta julkaistua Pohteen verkkosivuilla:
Valtiovarainministeriö: Täysimääräisesti talouttaan tasapainottavat hyvinvointialueet voivat saada harkinnanvaraista lisäaikaa alijäämien kattamiseen
Yhteyshenkilöt
Matti SoronenAluevaltuuston puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 359 6001matti.soronen@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Kirsti Ylitalo-KatajistoSosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 703 4007kirsti.ylitalo-katajisto@pohde.fi
