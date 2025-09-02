ArvoLex Oy:lle uusi toimitusjohtaja
ArvoLex Oy:n hallitus on kutsunut yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi hallintopäällikkö Sirpa Haapasen, joka aloittaa tehtävässään 1.9.2025. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Elina Lindvall siirtyy asianajotehtävistä inhouse-juristiksi Turkuun.
Vahva kokemus ja pitkä ura
”Sirpa Haapasen valinta ArvoLex Oy:n toimitusjohtajaksi oli luonnollinen, koska hänellä on yli 30 vuoden kokemus ja näkemys asiakkaiden tarpeista, yhtiön tarjoamista laki- ja arviointipalveluista sekä liiketoiminnan ja toimialan kehittämisestä. Sirpa on toiminut ArvoLexin hallintopäällikkönä vuodesta 2015, ja hänen työssään ovat yhdistyneet sekä strateginen suunnittelu että operatiivinen johtaminen muun muassa markkinoinnin ja talouden parissa. Sirpa on viime vuosien aikana innolla kehittänyt markkinointiosaamistaan ja esimiestaitojaan, joita hän nyt pystyy hyödyntämään toimitusjohtajana”, sanoo ArvoLex Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Halkilahti.
“Olen kiitollinen tästä luottamuksesta. ArvoLexillä on vahva osaaminen kiinteistönomistajien juridisissa asioissa sekä kiinteistöarvioinnissa, ja haluan kehittää toimintaamme siten, että pystymme vastaamaan asiakkaidemme yhä uudistuviin tarpeisiin entistä laajemmin. Uskon tiimityöhön ja pidän tärkeänä, että toimitusjohtajana voin tukea asiantuntijoitamme heidän työssään. Samalla haluan huolehtia siitä, että kehitämme ArvoLexiä niin, että vastaamme myös omistajien odotuksiin,” sanoo Sirpa Haapanen.
Kiitos väistyvälle toimitusjohtajalle
ArvoLex kiittää lämpimästi toimitusjohtaja Elina Lindvallia hänen panoksestaan ja toivottaa hänelle menestystä tuleviin haasteisiin.
Lisätietoja
Jaakko Halkilahti, hallituksen puheenjohtaja, ArvoLex Oy, p. 0400 745 267
Sirpa Haapanen, toimitusjohtaja, ArvoLex Oy, p. 040 502 2874
ArvoLex Oy
ArvoLex on lakipalveluihin ja kiinteistöarviointiin erikoistunut lakitoimisto. Tarjoamme yksilöllistä palvelua ja lakineuvontaa yksityishenkilöille, yrittäjille, yrityksille ja julkisyhteisöille ympäri maata. Erikoisalaamme ovat kaavoitus, kiinteistöriidat, yhteisomistussuhteet, sopimusoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus sekä ympäristöoikeus. Olemme lunastustoimitusten ja kiinteistöarvioinnin vahvoja ammattilaisia. Lisäksi neuvottelemme maanomistajien puolesta käyttöoikeussopimuksia vesihuolto- ja sähkölinjoja sekä maakaapeleita varten. Vuonna 1962 perustettu yrityksemme työllistää kahdeksan juridiikan ja kiinteistöarvioinnin ammattilaista.
