ArvoLex Oy:lle uusi toimitusjohtaja

Vahva kokemus ja pitkä ura

”Sirpa Haapasen valinta ArvoLex Oy:n toimitusjohtajaksi oli luonnollinen, koska hänellä on yli 30 vuoden kokemus ja näkemys asiakkaiden tarpeista, yhtiön tarjoamista laki- ja arviointipalveluista sekä liiketoiminnan ja toimialan kehittämisestä. Sirpa on toiminut ArvoLexin hallintopäällikkönä vuodesta 2015, ja hänen työssään ovat yhdistyneet sekä strateginen suunnittelu että operatiivinen johtaminen muun muassa markkinoinnin ja talouden parissa. Sirpa on viime vuosien aikana innolla kehittänyt markkinointiosaamistaan ja esimiestaitojaan, joita hän nyt pystyy hyödyntämään toimitusjohtajana”, sanoo ArvoLex Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Halkilahti.

“Olen kiitollinen tästä luottamuksesta. ArvoLexillä on vahva osaaminen kiinteistönomistajien juridisissa asioissa sekä kiinteistöarvioinnissa, ja haluan kehittää toimintaamme siten, että pystymme vastaamaan asiakkaidemme yhä uudistuviin tarpeisiin entistä laajemmin. Uskon tiimityöhön ja pidän tärkeänä, että toimitusjohtajana voin tukea asiantuntijoitamme heidän työssään. Samalla haluan huolehtia siitä, että kehitämme ArvoLexiä niin, että vastaamme myös omistajien odotuksiin,” sanoo Sirpa Haapanen.

Kiitos väistyvälle toimitusjohtajalle

ArvoLex kiittää lämpimästi toimitusjohtaja Elina Lindvallia hänen panoksestaan ja toivottaa hänelle menestystä tuleviin haasteisiin.

Lisätietoja

Jaakko Halkilahti, hallituksen puheenjohtaja, ArvoLex Oy, p. 0400 745 267

Sirpa Haapanen, toimitusjohtaja, ArvoLex Oy, p. 040 502 2874

ArvoLex Oy

ArvoLex on lakipalveluihin ja kiinteistöarviointiin erikoistunut lakitoimisto. Tarjoamme yksilöllistä palvelua ja lakineuvontaa yksityishenkilöille, yrittäjille, yrityksille ja julkisyhteisöille ympäri maata. Erikoisalaamme ovat kaavoitus, kiinteistöriidat, yhteisomistussuhteet, sopimusoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus sekä ympäristöoikeus. Olemme lunastustoimitusten ja kiinteistöarvioinnin vahvoja ammattilaisia. Lisäksi neuvottelemme maanomistajien puolesta käyttöoikeussopimuksia vesihuolto- ja sähkölinjoja sekä maakaapeleita varten. Vuonna 1962 perustettu yrityksemme työllistää kahdeksan juridiikan ja kiinteistöarvioinnin ammattilaista.