Kuulokäytävä-teos kutsuu kokemaan taidetta arjessa – esillä Helsingin keskustassa syyskuussa

Kuulokäytävä on teksti- ja kuvapohjainen osallistava teos, joka syntyy, toteutuu ja tapahtuu kokijan aktiivisuuden, teoksen sekä ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa. Ohjeet teoksen sisältämiin yksinkertaisiin harjoitteisiin löytyvät Hansakäytävän puolivälissä sijaitsevasta mainosvitriinistä. Hansakäytävän varrelle ja Kaivopihalle sijoittuvat harjoitteet tarjoavat virikkeitä omakohtaiseen havainnointiin, aistimiseen ja kokemiseen – arjen ja taiteen miksaamiseen.

Taiteellisessa tutkimuksessaan Koho tarkastelee äänitaidetta ekologisen kestävyyden näkökulmista.

”Tutkimukseeni sisältyvät taiteelliset osat ovat koealustoja, joiden puitteissa etsin, kehittelen, kokeilen ja tarkastelen ekologista äänitaidetta ja sen mahdollisuuksia”, hän kertoo. Kuulokäytävä on Kohon Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun tekeillä olevan väitöstutkimuksen ensimmäinen tarkastettava taiteellinen osa.

”Helsingin ydinkeskustan maanalainen kävelyverkosto on tärkeä kulkuväylä etenkin talvisaikaan. Taiteen tuominen kaupallisen toiminnan rinnalle lisää tunneleiden viihtyisyyttä ja houkuttelee kaupunkilaisia tutkimaan arkiympäristöään uudella tavalla. Olemme iloisia, että Jari Kohon teos löysi paikkansa juuri Hansakäytävästä, kertoo Ylvan kiinteistöjohtaja Ville Vaarala.

Ohjeet sisäänkäynnille

Sisäänkäynti Kaivopihalta (Yliopiston Apteekin vierestä), Mannerheimintie 5:n edustalta (lasinen rakennus ja portaat alas) tai Sokoksen ja Forumin väliseltä maanalaiselta yhdyskäytävältä.

Hansakäytävän aukioloajat

Ma – La: 7.00–21.00

Su: 9.00–21.00

Lisätiedot

Jari Koho

väitöstutkija

050 412 9737

jari.koho@uniarts.fi

Ville Vaarala

Kiinteistöjohtaja

040 569 0699

ville.vaarala@ylva.fi