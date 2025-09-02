Kuulokäytävä-teos kutsuu kokemaan taidetta arjessa – esillä Helsingin keskustassa syyskuussa
Osallistava Kuulokäytävä-teos on osa Jari Kohon Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun tekeillä olevaa väitöstutkimusta. Ekologista äänitaidetta tutkiva teos on esillä ja ohikulkijoiden koettavissa Ylvan omistaman Hansatalon Hansakäytävässä koko syyskuun 2025 ajan.
Kuulokäytävä on teksti- ja kuvapohjainen osallistava teos, joka syntyy, toteutuu ja tapahtuu kokijan aktiivisuuden, teoksen sekä ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa. Ohjeet teoksen sisältämiin yksinkertaisiin harjoitteisiin löytyvät Hansakäytävän puolivälissä sijaitsevasta mainosvitriinistä. Hansakäytävän varrelle ja Kaivopihalle sijoittuvat harjoitteet tarjoavat virikkeitä omakohtaiseen havainnointiin, aistimiseen ja kokemiseen – arjen ja taiteen miksaamiseen.
Taiteellisessa tutkimuksessaan Koho tarkastelee äänitaidetta ekologisen kestävyyden näkökulmista.
”Tutkimukseeni sisältyvät taiteelliset osat ovat koealustoja, joiden puitteissa etsin, kehittelen, kokeilen ja tarkastelen ekologista äänitaidetta ja sen mahdollisuuksia”, hän kertoo. Kuulokäytävä on Kohon Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun tekeillä olevan väitöstutkimuksen ensimmäinen tarkastettava taiteellinen osa.
”Helsingin ydinkeskustan maanalainen kävelyverkosto on tärkeä kulkuväylä etenkin talvisaikaan. Taiteen tuominen kaupallisen toiminnan rinnalle lisää tunneleiden viihtyisyyttä ja houkuttelee kaupunkilaisia tutkimaan arkiympäristöään uudella tavalla. Olemme iloisia, että Jari Kohon teos löysi paikkansa juuri Hansakäytävästä, kertoo Ylvan kiinteistöjohtaja Ville Vaarala.
Ohjeet sisäänkäynnille
Sisäänkäynti Kaivopihalta (Yliopiston Apteekin vierestä), Mannerheimintie 5:n edustalta (lasinen rakennus ja portaat alas) tai Sokoksen ja Forumin väliseltä maanalaiselta yhdyskäytävältä.
Hansakäytävän aukioloajat
Ma – La: 7.00–21.00
Su: 9.00–21.00
Lisätiedot
Jari Koho
väitöstutkija
050 412 9737
jari.koho@uniarts.fi
Ville Vaarala
Kiinteistöjohtaja
040 569 0699
ville.vaarala@ylva.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heta MuurinenTutkimusviestintäPuh:050 569 2904heta.muurinen@uniarts.fi
Kuvat
Linkit
Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, esittävien taiteiden sekä kirjoittamisen koulutusta Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Taideyliopisto
Äänitaiteilija Tarek Atoui luennoi improvisaatiosta ja kutsuu yleisönkin osallistumaan2.9.2025 08:55:51 EEST | Tiedote
Tarek Atoui pitää suositun Saastamoinen Keynote -yleisöluennon Tanssin talossa keskiviikkona 17. syyskuuta 2025. Luennossaan Atoui tarjoaa laajan katsauksen improvisaatioon. Luennolle on vapaa pääsy.
Herkkyyttä, kansainvälisyyttä ja taiteellista tutkimusta kriisien keskellä Kuvataideakatemian syksyssä1.9.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Kuvataideakatemian syksy 2025 esittelee kandiksi valmistuvien taiteilijoiden henkilökohtaisia kokemuksia, palauttaa kansainväliset vaihtonäyttelyt viiden vuoden tauolta ja kysyy, mikä on taiteellisen tutkimuksen rooli kriisien aikana.
Opiskelijatyöt pureutuvat poikien väkivaltaan ja tekevät Helsinki-Kuopio-junasta näyttämön1.9.2025 10:41:45 EEST | Tiedote
Teatterikorkeakoulun syksyn esityksissä koetaan niin monologeja, burleskia kuin stand up -komiikkaa. Yhteistyö Kansallisteatterin kanssa synnytti näytelmäaamiaiset, jotka tuovat uunituoretta draamaa kahvilaan.
Uusi taiteilijaelämäkerta kertoo rakastetun häämarssin säveltäjästä - Erkki Melartinin juhlahetkiä varjostivat yksinäisyys ja homoseksuaalisuuden piilottelu11.8.2025 12:07:00 EEST | Tiedote
Moni tuntee Erkki Melartinin (1875–1937) rakastetun Prinsessa Ruususen häämarssin. Hän on kuitenkin paljon enemmänkin: yksi suomalaisen musiikkihistorian merkittävistä mutta yllättävän tuntemattomaksi jääneistä hahmoista. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia julkaisee elokuussa säveltäjän ensimmäisen kattavan elämäkerran.
Johtajanimityksiä Taideyliopistossa: Ossi Naukkarinen valittiin tutkimuksesta vastaavaksi vararehtoriksi, Kaisa Rönköstä Sibelius-Akatemian dekaani12.6.2025 14:03:58 EEST | Tiedote
Molemmat johtajat valittiin tehtäväänsä viisivuotiskaudeksi. Taideyliopiston hallitus teki valinnat kokouksessaan 12.6.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme