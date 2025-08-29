Museovirasto

Museovirasto avasi avustushaun maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin – hae 9.10.2025 klo 15 mennessä

2.9.2025 13:15:19 EEST | Museovirasto | Tiedote

Museovirasto avasi 28.8.2025 avustushaun maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Avustuksia haetaan uuden Haeavustuksia.fi-palvelun kautta 9.10.2025 klo 15 mennessä.

Rauman raatihuone. Kuva: Stefan Wessman, Museovirasto
Maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustuksia voi hakea maailmanperintöluettelossa olevien kulttuuriperintökohteiden yhteistyö-, tutkimus- ja kehittämishankkeille sekä hankkeille, jotka edistävät maailmanperintötietoisuutta. 

Suomessa on seitsemän maailmanperintökohdetta. Merenkurkun saaristoa lukuun ottamatta niistä kuusi on kulttuuriperintökohteita: Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäki sekä Struven ketju. 

Avustusta voi hakea kunta, yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Hankkeiden tulee toteuttaa maailmanperintöstrategian linjauksia. Vuonna 2024 avustusta myönnettiin yhteensä 45 000 euroa.

Tätä avustusta haetaan uudessa valtionhallinnon Haeavustuksia.fi-palvelussa. Hakuilmoitus sekä avustusehdot ovat luettavissa palvelussa.

Yhteyshenkilöt

Erikoisasiantuntija Stefan Wessman, p. 0295 33 6256, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi

Museovirasto Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto pitää huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä sekä edistää sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen.

