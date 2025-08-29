Museovirasto avasi avustushaun maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin – hae 9.10.2025 klo 15 mennessä
Museovirasto avasi 28.8.2025 avustushaun maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Avustuksia haetaan uuden Haeavustuksia.fi-palvelun kautta 9.10.2025 klo 15 mennessä.
Maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustuksia voi hakea maailmanperintöluettelossa olevien kulttuuriperintökohteiden yhteistyö-, tutkimus- ja kehittämishankkeille sekä hankkeille, jotka edistävät maailmanperintötietoisuutta.
Suomessa on seitsemän maailmanperintökohdetta. Merenkurkun saaristoa lukuun ottamatta niistä kuusi on kulttuuriperintökohteita: Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäki sekä Struven ketju.
Avustusta voi hakea kunta, yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Hankkeiden tulee toteuttaa maailmanperintöstrategian linjauksia. Vuonna 2024 avustusta myönnettiin yhteensä 45 000 euroa.
Tätä avustusta haetaan uudessa valtionhallinnon Haeavustuksia.fi-palvelussa. Hakuilmoitus sekä avustusehdot ovat luettavissa palvelussa.
Erikoisasiantuntija Stefan Wessman, p. 0295 33 6256, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi
