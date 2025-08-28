STUK muistuttaa viiden kunnan työpaikkoja radonmittauksista
Säteilyturvakeskus on lähettänyt Pukkilan, Hausjärven, Mäntsälän, Orimattilan ja Miehikkälän kuntien alueella oleville työpaikoille kirjeen, jossa se pyytää selvitystä työpaikan työtilojen radonista.
Altistuminen radioaktiiviselle radonkaasulle lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään. Säteilyturvakeskuksen (STUK) valvontahankkeeseen valitsemien kuntien alueilla on joka kolmas asunnossa tai työpaikalla tehty mittaus osoittanut suuria, annetut viitearvot ylittäviä radioaktiivisen radonkaasun pitoisuuksia.
Säteilylain mukaan työnantajan täytyy selvittää työpaikan radonpitoisuus, jos alueella aikaisemmin mitatuista radonpitoisuuksista useampi kuin joka kymmenes on ollut suurempi kuin viitearvo 300 becquerelia kuutiometrissä ilmaa.
STUK on lähettänyt muistutuskirjeen yhteensä 774 työpaikalle. Pukkilassa postia on saanut 29, Hausjärvellä 111, Mäntsälässä 339, Orimattilassa 269 ja Miehikkälässä 26 työpaikkaa.
STUK valvoo työpaikkojen radonpitoisuuksia ja työntekijöiden altistumista radonille. Ylitarkastaja Katja Kojo kertoo, että työnantajat harvoin tuntevat radonmittauksia koskevat velvollisuutensa ja sen takia STUK suuntaa viestintää ja valvontaa alueille, joiden työpaikoilla suuret radonpitoisuudet ovat todennäköisiä. Työnantaja vastaa työpaikalla tehtävistä radonmittauksista siinäkin tapauksessa, että työpaikka toimii vuokratuissa tiloissa.
Jos työpaikalla mitataan viitearvoa suurempia radonpitoisuuksia, STUK neuvoo työnantajaa tekemään tarkentavia selvityksiä tai rajoittamaan työntekijöiden radonaltistumista. Radonpitoisuuden alentamiseksi tarvittavista korjauksista työnantaja ja kiinteistön omistaja sopivat keskenään.
Vähintään kaksi kuukautta kestävä radonmittaus tehdään syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana.
Tiedot toimipaikoista STUK on hakenut Tilastokeskuksen yritysrekisteristä. Työpaikat, joiden radonpitoisuuden mittaustulos jo on STUKin radonrekisterissä tai jotka ovat mukana jossain muussa STUKin radonvalvonnan hankkeessa, eivät STUKin kirjettä saa. Kirjettä ei ole lähetetty myöskään työpaikoille, joilla ei todennäköisesti ole työpaikkarakennusta, esimerkiksi puunkorjuuyrityksille.
Lyhyesti STUKista
Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.
