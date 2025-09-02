Aluekatsaus Pohjanmaalle, Keski-Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle 1–6/2025: Investointien varovaisuus leimasi alkuvuotta

Tammi–kesäkuussa Finnveran rahoitus kolmen maakunnan alueella oli yhteensä 52 miljoonaa euroa (73), josta Pohjanmaan yrityksille 17 miljoonaa euroa (40), Keski-Pohjanmaalle 10 miljoonaa euroa (18) ja Etelä-Pohjanmaalle 25 miljoonaa euroa (16).

Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan yrityksille myönnetystä rahoituksesta noin 83 prosenttia kohdistui Finnveran strategisille painopistealueille eli aloittaville yrityksille, investointeihin, kasvaviin ja kansainvälistyviin yrityksiin, omistajanvaihdoksiin sekä vientiin liittyvään rahoitukseen. Aloittavia yrityksiä rahoitettiin yhteensä 75 kappaletta (75), ja Finnveran rahoituksella ennustetaan syntyvän arviolta noin 230 uutta työpaikkaa.

Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla Finnveran myöntämän rahoituksen määrä puolittui, mutta Etelä-Pohjanmaalla nähtiin selvä kasvu: rahoitus nousi 25 miljoonaan euroon (16).

– On myönteistä, että Etelä-Pohjanmaalla rahoitus kasvoi ja kohdistui erityisesti vientitakauksiin sekä toimitusvakuuksiin. Yritykset ovat kuitenkin yleisesti varovaisia investoinneissaan ja kehittämishankkeissaan. Yritykset, jotka harjoittavat säännöllistä vientiä, hoitavat rahoitus- ja takaustarpeensa tyypillisesti limiittimuotoisilla ratkaisuilla. Näitä järjestelyjä päivitetään muutaman vuoden välein, mikä tarkoittaa, että rahoituksen volyymi voi vaihdella merkittävästi eri vuosina, sanoo Finnveran Etelä-Pohjanmaan aluepäällikkö Kari Hytönen.

Kokonaishankkeiden määrä laski - investointihalukkuus varovaista

Finnveran rahoittamien koko alueen kokonaishankkeiden määrä oli noin 110 miljoonaa euroa, mikä jää edellisvuoden vastaavasta 139 miljoonasta eurosta. Pohjanmaalla kokonaishankkeiden volyymi oli noin 35 miljoonaa euroa (75) ja Keski-Pohjanmaalla noin 18 miljoonaa euroa (35). Etelä-Pohjanmaalla kokonaishankkeiden määrä kipusi 57 miljoonaan euroon (29).

Investointirahoitus säilyi alueella kokonaisuutena vakaana, mutta investointihalukkuus oli yleisesti varovaista. Keski-Pohjanmaalla investointien osuus pysyi lähes ennallaan, kun taas Pohjanmaalla se laski hieman. Etelä-Pohjanmaalla investointirahoitus kasvoi edellisvuodesta majoitus- ja ravitsemusalan sekä liike-elämän palveluiden toimialoilla.

Rahoituksen kohdistuminen

Käyttöpääomarahoituksen tarve oli laskussa Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla, mutta Etelä-Pohjanmaalla se oli suurin yksittäinen käyttötarkoitus. Toimitusvakuudet muodostivat merkittävän osan rahoituksesta kaikilla alueilla – erityisesti Etelä-Pohjanmaalla.

– Rahoituksen määrä Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla laski edellisvuodesta, mutta hakemusmäärät pysyivät lähes ennallaan. Tämä osoittaa, että yrityksillä on edelleen rahoitustarpeita, mutta investointipäätöksiä tehdään harkiten. Viennin rahoituksessa ja yrityskaupoissa on potentiaalia, ja toivomme niiden aktivoituvan loppuvuoden aikana. Kannustamme yrityksiä hyödyntämään puhtaan siirtymän ja digitalisaation tuomia kasvumahdollisuuksia ilmasto- ja digilainojen avulla, sanoo Finnveran Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan aluepäällikkö Päivi Kinnunen.

Yrityskauppoja huolestuttavan vähän

Yrityskauppojen määrä jäi kolmessa maakunnassa huolestuttavan alhaiseksi. Finnvera rahoitti alueella 27 yrityskauppaa, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 32. Euromääräisesti Finnveran rahoittamat yrityskaupat olivat aikaisempaa pienempiä. Yrityskauppojen vähäisyys heijastaa laajempaa varovaisuutta investointipäätöksissä ja strategisessa uudistumisessa.

– Yrityskauppoja rahoitimme ennätyksellisen vähän, ja suunta on todella huolestuttava. Yritystemme pieni koko ei mahdollista niille tarttumista tarjolla oleviin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Yrityskoon kasvattaminen esim. yrityskaupan kautta lisäisi kilpailukykyä, tekisi niistä houkuttelevampia työnantajayrityksiä ja kasvuyritysten heijastusvaikutukset näkyisivät laajemminkin alueen talouskehityksessä. Vaikka rahoitusta on saatavilla, yritysten halukkuus tarttua kasvumahdollisuuksiin on edelleen maltillista, sanoo Hytönen.

Näkymät loppuvuodelle 2025

Loppuvuoden näkymät ovat varovaisen toiveikkaat. Kauppapolitiikan kiistat alkavat saada ratkaisunsa, mikä antaa varmemman näkymän vientimarkkinaan EU:n ulkopuolelle. Teollisuuden ja kaupan alan kasvun odotetaan jatkuvan hitaana. Rakentamisen tilanne jatkunee vaikeana ja se heijastuu muihin toimialoihin.

– Kauan odotettu suhdanteiden elpyminen etenee hitaasti, mutta korkotason lasku ja kuluttajien koheneva ostovoima tukee talouskasvua. Epävarmuudesta huolimatta kannustamme yrityksiä toteuttamaan tulevaisuuteen suuntautuvia investointeja. Kasvun mahdollisuuksia löytyy myös EU:n sisämarkkinoilta, sanoo Päivi Kinnunen.

Finnveran asiakastyytyväisyys oli katsauskaudella korkealla tasolla. Keväällä toteutetussa mainetutkimuksessa Finnvera sai vahvat tulokset, mikä kertoo yrityskentän ja sidosryhmien luottamuksesta. Tämä luottamus antaa vahvan pohjan loppuvuoden yhteistyölle ja kannustaa yrityksiä hyödyntämään rahoitusmahdollisuuksia epävarmuudesta huolimatta.

Syyskuun alussa voimaan astuva Finnveran organisaatiouudistus muuttaa alueorganisaation rakennetta. Aluejohtajien tehtävä poistuu, ja jatkossakin maakunnissa toimivat aluepäälliköt tekevät tiivistä yhteistyötä rahoittajien, kehitysyhtiöiden ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan aluepäällikkönä jatkaa Päivi Kinnunen, Etelä-Pohjanmaalla Kari Hytönen.

LIITE: Aluekatsaus Pohjanmaan seudulle 1-6/2025