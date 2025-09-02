Aluekatsaus Pohjanmaalle, Keski-Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle 1–6/2025: Investointien varovaisuus leimasi alkuvuotta
Vuoden 2025 tammi–kesäkuussa Finnvera myönsi rahoitusta yhteensä 52 miljoonaa euroa Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan yrityksille. Rahoitusvolyymi laski selvästi edellisvuoden 73 miljoonasta, ja alueen pk-yrityskentässä näkyi selkeä varovaisuus investointipäätöksissä. Yrityskauppojen määrä jäi huolestuttavan alhaiseksi.
Tammi–kesäkuussa Finnveran rahoitus kolmen maakunnan alueella oli yhteensä 52 miljoonaa euroa (73), josta Pohjanmaan yrityksille 17 miljoonaa euroa (40), Keski-Pohjanmaalle 10 miljoonaa euroa (18) ja Etelä-Pohjanmaalle 25 miljoonaa euroa (16).
Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan yrityksille myönnetystä rahoituksesta noin 83 prosenttia kohdistui Finnveran strategisille painopistealueille eli aloittaville yrityksille, investointeihin, kasvaviin ja kansainvälistyviin yrityksiin, omistajanvaihdoksiin sekä vientiin liittyvään rahoitukseen. Aloittavia yrityksiä rahoitettiin yhteensä 75 kappaletta (75), ja Finnveran rahoituksella ennustetaan syntyvän arviolta noin 230 uutta työpaikkaa.
Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla Finnveran myöntämän rahoituksen määrä puolittui, mutta Etelä-Pohjanmaalla nähtiin selvä kasvu: rahoitus nousi 25 miljoonaan euroon (16).
– On myönteistä, että Etelä-Pohjanmaalla rahoitus kasvoi ja kohdistui erityisesti vientitakauksiin sekä toimitusvakuuksiin. Yritykset ovat kuitenkin yleisesti varovaisia investoinneissaan ja kehittämishankkeissaan. Yritykset, jotka harjoittavat säännöllistä vientiä, hoitavat rahoitus- ja takaustarpeensa tyypillisesti limiittimuotoisilla ratkaisuilla. Näitä järjestelyjä päivitetään muutaman vuoden välein, mikä tarkoittaa, että rahoituksen volyymi voi vaihdella merkittävästi eri vuosina, sanoo Finnveran Etelä-Pohjanmaan aluepäällikkö Kari Hytönen.
Kokonaishankkeiden määrä laski - investointihalukkuus varovaista
Finnveran rahoittamien koko alueen kokonaishankkeiden määrä oli noin 110 miljoonaa euroa, mikä jää edellisvuoden vastaavasta 139 miljoonasta eurosta. Pohjanmaalla kokonaishankkeiden volyymi oli noin 35 miljoonaa euroa (75) ja Keski-Pohjanmaalla noin 18 miljoonaa euroa (35). Etelä-Pohjanmaalla kokonaishankkeiden määrä kipusi 57 miljoonaan euroon (29).
Investointirahoitus säilyi alueella kokonaisuutena vakaana, mutta investointihalukkuus oli yleisesti varovaista. Keski-Pohjanmaalla investointien osuus pysyi lähes ennallaan, kun taas Pohjanmaalla se laski hieman. Etelä-Pohjanmaalla investointirahoitus kasvoi edellisvuodesta majoitus- ja ravitsemusalan sekä liike-elämän palveluiden toimialoilla.
Rahoituksen kohdistuminen
Käyttöpääomarahoituksen tarve oli laskussa Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla, mutta Etelä-Pohjanmaalla se oli suurin yksittäinen käyttötarkoitus. Toimitusvakuudet muodostivat merkittävän osan rahoituksesta kaikilla alueilla – erityisesti Etelä-Pohjanmaalla.
– Rahoituksen määrä Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla laski edellisvuodesta, mutta hakemusmäärät pysyivät lähes ennallaan. Tämä osoittaa, että yrityksillä on edelleen rahoitustarpeita, mutta investointipäätöksiä tehdään harkiten. Viennin rahoituksessa ja yrityskaupoissa on potentiaalia, ja toivomme niiden aktivoituvan loppuvuoden aikana. Kannustamme yrityksiä hyödyntämään puhtaan siirtymän ja digitalisaation tuomia kasvumahdollisuuksia ilmasto- ja digilainojen avulla, sanoo Finnveran Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan aluepäällikkö Päivi Kinnunen.
Yrityskauppoja huolestuttavan vähän
Yrityskauppojen määrä jäi kolmessa maakunnassa huolestuttavan alhaiseksi. Finnvera rahoitti alueella 27 yrityskauppaa, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 32. Euromääräisesti Finnveran rahoittamat yrityskaupat olivat aikaisempaa pienempiä. Yrityskauppojen vähäisyys heijastaa laajempaa varovaisuutta investointipäätöksissä ja strategisessa uudistumisessa.
– Yrityskauppoja rahoitimme ennätyksellisen vähän, ja suunta on todella huolestuttava. Yritystemme pieni koko ei mahdollista niille tarttumista tarjolla oleviin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Yrityskoon kasvattaminen esim. yrityskaupan kautta lisäisi kilpailukykyä, tekisi niistä houkuttelevampia työnantajayrityksiä ja kasvuyritysten heijastusvaikutukset näkyisivät laajemminkin alueen talouskehityksessä. Vaikka rahoitusta on saatavilla, yritysten halukkuus tarttua kasvumahdollisuuksiin on edelleen maltillista, sanoo Hytönen.
Näkymät loppuvuodelle 2025
Loppuvuoden näkymät ovat varovaisen toiveikkaat. Kauppapolitiikan kiistat alkavat saada ratkaisunsa, mikä antaa varmemman näkymän vientimarkkinaan EU:n ulkopuolelle. Teollisuuden ja kaupan alan kasvun odotetaan jatkuvan hitaana. Rakentamisen tilanne jatkunee vaikeana ja se heijastuu muihin toimialoihin.
– Kauan odotettu suhdanteiden elpyminen etenee hitaasti, mutta korkotason lasku ja kuluttajien koheneva ostovoima tukee talouskasvua. Epävarmuudesta huolimatta kannustamme yrityksiä toteuttamaan tulevaisuuteen suuntautuvia investointeja. Kasvun mahdollisuuksia löytyy myös EU:n sisämarkkinoilta, sanoo Päivi Kinnunen.
Finnveran asiakastyytyväisyys oli katsauskaudella korkealla tasolla. Keväällä toteutetussa mainetutkimuksessa Finnvera sai vahvat tulokset, mikä kertoo yrityskentän ja sidosryhmien luottamuksesta. Tämä luottamus antaa vahvan pohjan loppuvuoden yhteistyölle ja kannustaa yrityksiä hyödyntämään rahoitusmahdollisuuksia epävarmuudesta huolimatta.
Syyskuun alussa voimaan astuva Finnveran organisaatiouudistus muuttaa alueorganisaation rakennetta. Aluejohtajien tehtävä poistuu, ja jatkossakin maakunnissa toimivat aluepäälliköt tekevät tiivistä yhteistyötä rahoittajien, kehitysyhtiöiden ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan aluepäällikkönä jatkaa Päivi Kinnunen, Etelä-Pohjanmaalla Kari Hytönen.
LIITE: Aluekatsaus Pohjanmaan seudulle 1-6/2025
Yhteyshenkilöt
Aluepäällikkö Päivi Kinnunen, Pohjanmaa & Keski-Pohjanmaa, puh. 029 460 2631, paivi.kinnunen@finnvera.fi
Aluepäällikkö Kari Hytönen, Etelä-Pohjanmaa, puh. 029 460 2358, kari.hytonen@finnvera.fi
Johanna NorrenaViestintäasiantuntijaFinnvera oyjPuh:+358 40 837 2511johanna.norrena@finnvera.fi
Kuvat
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finnvera Oyj
Sisä-Suomen aluekatsaus 1–6/2025: Finnveran rahoitus Pirkanmaalle ja Päijät-Hämeeseen laski mutta Kanta-Hämeeseen nousi – investointien osuus rahoituksesta nousi lupaavasti2.9.2025 09:15:00 EEST | Tiedote
Finnvera myönsi tammi–kesäkuussa 2025 rahoitusta Pirkanmaalle, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen yhteensä 87 miljoonaa euroa (100). Vaikka määrä kokonaisuutena aleni vuodentakaisesta, rahoituksen käyttö kertoo maakuntien yritysten aktiivisuudesta koti- ja ulkomaanmarkkinoilla. Pirkanmaalla myönnettiin selvästi aiempaa enemmän vientitakuita, Päijät-Hämeessä kasvoi investointien rahoitus ja Kanta-Hämeessä sekä myönnetyn rahoituksen määrä että investointien rahoitus. Positiivista oli myös yrityskauppojen lisääntyminen maakunnissa.
Kutsu: Teams-mediainfo Finnveran aluekatsaus Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan talouteen ja rahoitukseen keskiviikkona 3.9.2025 klo 9.001.9.2025 11:22:20 EEST | Kutsu
Hyvä median edustaja, tervetuloa seuraamaan Finnveran Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan aluekatsauksen julkistusta keskiviikkona 3.9. 2025 kello 9.00 Teamsin välityksellä. Aluepäälliköt Päivi Kinnunen ja Kari Hytönen kertovat Finnveran alkuvuoden 2025 kotimaan rahoituksen jakautumisesta, investointien ja yrityskauppojen määrästä sekä yritysten rahoitusnäkymistä kolmessa maakunnassa. Tilaisuus kestää noin 30 minuuttia. Ilmoitathan osallistumisestasi Finnveran viestintään Johanna Norrenalle, johanna.norrena@finnvera.fi tai 040 837 2511 ennen tilaisuuden alkua. Lähetämme osallistujille Teams-kutsun. Lämpimästi tervetuloa!
”Paras hetki investoida oli eilen” – Finnveran Heinilä kannustaa yrityksiä investointeihin nyt, kun kysyntä on kasvussa ja työvoiman saatavuus korkealla28.8.2025 12:07:44 EEST | Tiedote
Suomen talous kasvaa jo, ja lähimarkkinat kasvavat voimakkaasti. Yritysten kannattaa hyödyntää tilaisuus ja tehdä kasvuinvestoinnit nyt, kun työvoimaa on hyvin saatavilla ja investointikustannukset saattavat olla alempana kuin kovimmassa noususuhdanteessa. Ukrainan jälleenrakennus tulee kiihdyttämään kilpailua markkinoista, raaka-aineista ja työvoimasta koko Euroopassa. ”Yritysten kannattaa tarttua tilaisuuteen viimeistään nyt, sillä talouskasvu on kääntynyt ja me tiedämme, että kysynnän kasvu on tosiasia. Kaikkein paras hetki investoida oli eilen, mutta tänäänkin on erittäin hyvä päivä”, Finnveran toimitusjohtaja Juuso Heinilä painotti Team Finland -päivän paneelikeskustelussa.
Pohjois-Suomen aluekatsaus 1–6/2025: Investointihankkeita 106 miljoonalla eurolla – Finnvera mukana vauhdittamassa Lapin matkailubuumia, Kainuussa rahoitus supistui27.8.2025 09:49:14 EEST | Tiedote
Finnveran rahoitus pk- ja midcap-yrityksille Pohjois-Suomessa kasvoi tammi–kesäkuussa 2025 lähes viidenneksellä edellisvuoteen verrattuna. Rahoituksen kokonaismäärä nousi 83 miljoonaan euroon, ja osarahoitettujen investointien arvo kipusi 106 miljoonaan euroon. Kasvu painottui erityisesti Lappiin, jossa matkailuinvestoinnit vetivät rahoitusta ylöspäin, kun taas Kainuussa rahoitus supistui selvästi. Pohjois-Pohjanmaalla rahoitus pysyi vakaana, ja viennin rahoitus kasvoi metallialan vetämänä. Omistajanvaihdoksissa odotetaan vilkastumista.
Kutsu: Finnveran aluekatsaus 27.8. klo 9 – Lappi, Kainuu & Pohjois-Pohjanmaa21.8.2025 10:30:20 EEST | Kutsu
tervetuloa seuraamaan Finnveran Pohjois-Suomen aluekatsauksen julkistusta keskiviikkona 27.8. klo 9.00 Teamsin välityksellä. Katsauksessa tarkastellaan alueen pk- ja midcap-yritysten rahoituksen kehitystä alkuvuodelta 2025 kolmessa maakunnassa: Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme