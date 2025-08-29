Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Suhdannekatsaus: Talouden elpyminen käynnistyy hitaasti – työttömyys ja epävarmuus varjostavat kasvua

3.9.2025 07:00:00 EEST

Suomen talous on kääntymässä hitaaseen kasvuun, mutta epävarmuus siirtää voimakkaamman elpymisen vuodelle 2026. Danske Bank ennustaa Suomen talouden kasvavan 0,9 prosenttia vuonna 2025 ja 2,0 prosenttia vuonna 2026.

Kasvu on hitaasti elpymässä Suomessa useiden vaikeiden vuosien jälkeen. Laskevat korot, matala inflaatio ja nouseva ansiotaso vahvistavat edelleen kotitalouksien ostovoimaa, mutta korkea työttömyysaste heikentää kuluttajien luottamusta ja kulutuskysyntää.

Danske Bankin yksityistalouden ekonomistin Kaisa Kivipellon mukaan on nähtävissä myös myönteisiä merkkejä.

“Vaikka Suomen talouskasvu on ollut hidasta eikä globaali kauppaepävarmuus helpota, näemme edessämme Suomen paluun kasvun tielle. Odotamme teollisuuden ja rakennussektorin vähitellen elpyvän, ja uskomme, että yksityinen kulutus kääntyy kasvuun etenkin ensi vuoden puolella.”

Vientinäkymät valoisammat kauppasodasta huolimatta

Danske Bankin tutkimusjohtajan Heidi Schaumanin mukaan Suomen teollisuudessa on nähtävissä varovaisia piristymisen merkkejä.

”Suomen teollisuuden näkymät ovat parantuneet viime kuukausina. Tämä näkyy sekä luottamusindikaattoreissa, uusissa tilauksissa että kovissa tilastoissa. Olemme varovaisen optimistisia näkymien suhteen globaalista riskikuvasta huolimatta.”

Tulleista ja kauppasodasta huolimatta teollisuuden luottamus on vahvistunut, ja tilauksia on saatu enemmän. Tämä kertoo yritysten kyvystä sopeutua 15 prosentin tullitasoon. Riskinä on toki edelleen kauppasodan eskaloituminen, mikä voisi heikentää vientiä merkittävästi.

Työmarkkinoiden kehitys odotettua heikompaa

Työmarkkinoiden kehitys on ollut odotuksia heikompaa, ja työttömyysaste on noussut yli 9 prosentin. Työttömyyden korkea taso on suurin riskitekijä yksityisen kulutuksen elpymiselle. Nopeampi työmarkkinoiden elpyminen voisi kuitenkin merkittävästi piristää kulutusta ja asuntomarkkinoita vuoden 2026 aikana.

Kaisa Kivipellon mukaan työmarkkinat ovat hitaasti tervehtymässä.

”Odotamme työmarkkinoiden tervehtyvän asteittain erityisesti ensi vuonna. Tämä yhdessä nousevien reaaliansioiden kanssa nostaa kuluttajaluottamusta hitaasti, tukien yksityisen kulutuksen elpymistä jo tänä vuonna ja kiihtyvällä vauhdilla ensi vuonna.”

Yksityinen kulutus kasvun kynnyksellä

Euroopan keskuspankin (EKP) koronleikkausten ansiosta kotitalouksien korkomenot ovat pienentyneet, ja heinäkuussa 2025 kaikkien asuntolainojen keskimääräinen korko oli laskenut 2,9 prosenttiin. Danske Bank ei odota EKP:ltä enää lisää koronlaskuja, mutta korontarkistuspäivät tuovat monille kotitalouksille säästöä korkomenoissa vielä loppuvuoden aikana. Arvioimme, että korkojen lasku vähentää kotitalouksien asuntolainojen ja kulutusluottojen korkomenoja noin 1,5 miljardia euroa vuoden 2025 aikana.

Kuluttajien luottamus omaan talouteensa on parantunut, mutta työttömyyden korkea taso jarruttaa kulutuksen vahvempaa elpymistä. Varovaisuus näkyy asuntomarkkinoilla erittäin matalina asunnonostoaikeina, vaikka asuntojen hinnat ansiotasoon verrattuna ovat alimmalla tasolla lähes 20 vuoteen. Aikeet ostaa kestokulutustavaroita tai auto ovat nousseet, mikä voi olla merkki patoutuneen kysynnän purkautumisesta.

SUOMI

Toteuma (alustava)

Nykyinen ennuste

Aiempi ennuste

2024

e2025

e2026

e2025

e2026

BKT, volyymi %

0,4 %

0,9 %

2,0 %

0,9 %

1,7 %

Työttömyysaste, %

8,4 %

9,1 %

8,7 %

8,8 %

8,0 %

Kuluttajahintojen muutos, %

1,6 %

0,4 %

1,2 %

0,7 %

1,5 %

Ansiotason muutos, %

3,1 %

3,1 %

3,4 %

3,1 %

3,4 %

Asuntojen hinnat, %

-3,3 %

1,0 %

3,0 %

1,0 %

3,0 %

Vaihtotase / BKT, %

0,0 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

Julkinen velka / BKT, %

82,1 %

85,2 %

86,4 %

85,2 %

86,4 %

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tutkimusjohtaja Heidi Schauman
Tutkimusjohtaja Heidi Schauman
Sampsa Pärnänen Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
Lataa
Yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto
Yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto
Sampsa Pärnänen Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
Lataa

Liitteet

Danske Bankista

Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia. 

Danske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Danske Bank -konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa. danskebank.fi

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye