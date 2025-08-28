Tulli takavarikoi 135 000 kappaletta huumelääkkeitä Helsingin Länsisatamassa – alkuvuoden takavarikkomäärät ennätyslukemissa

Huumelääkkeiden maahantuonnin yritys paljastui Helsingin Länsisatamassa kesäkuussa 2025, kun Tulli teki tarkastusta henkilöautoon. Ajoneuvon rakenteista löydettiin useita kätkötiloja, joihin oli piilotettu huumausaineeksi luokiteltavia lääkeaineita. Huumelääkkeitä takavarikoitiin ajoneuvosta yhteensä lähes 135 000 kappaletta.

– Tämä takavarikkomäärä on yksistään huomattava, ja takavarikkoon saatu huumausaine-erän suuruus kertoo Suomessa tällä hetkellä toimivien laittomien huumausainemarkkinoiden volyymista. Rikosepäily koskee kauppa-arvoltaan lähes 300 000 euron huumausaine-erän maahantuontia, kertoo valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.

– Huumausaineiden merkittävimmät maahantuontipaikat ovat Etelä-Suomen suuret satamat ja Helsinki-Vantaan lentoasema, Sinkkonen lisää.

Tulli on takavarikoinut huumelääkkeitä vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana jo yli 520 000 kappaletta. Viime vuonna huumelääkkeitä takavarikoitiin koko vuoden aikana lähes 650 000 kappaletta ja vuonna 2023 yli 430 000 kappaletta.

Huumaavia lääkeaineita käytetään yhä enemmän päihtymistarkoituksessa

Huumaavien aineiden pääsy Suomeen on mahdollista, jos ainetta ei ole luokiteltu Suomessa huumausaineeksi tai kuluttajamarkkinoilla kielletyksi psykoaktiiviseksi (KKP) -aineeksi tai lääkkeeksi. Tullin tehtävänä on estää huumeiden ja muiden vaarallisten aineiden pääsy Suomeen.

– Huumausaineiksi luokittelemattomien huumaavien lääkeaineiden käyttö päihtymistarkoituksessa on lisääntynyt, koska niiden käytön rangaistavuus on huomattavasti matalampi kuin huumausaineiksi luokiteltujen lääkkeiden on. Huumausaineiden ja huumaavien aineiden käyttö on lisääntynyt Suomessa ja vaikutukset näkyvät yhteiskunnassa. Olen erittäin huolestunut huumaavien lääkeaineiden väärinkäytön lisääntymisestä, toteaa Sinkkonen.

Tulli on vanginnut ajoneuvon kuljettajan epäiltynä törkeästä huumausainerikoksesta ja esitutkinta on edelleen käynnissä. Syyteharkinta suoritetaan Etelä-Suomen syyttäjäalueella.

