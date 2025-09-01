Willa Eedilä valmistuu Lopelle – asukkaat pääsevät muuttamaan uuteen kotiin syyskuussa

Lopen kirkonkylälle nousevan uuden ikäihmisten asumisyksikön, Willa Eedilän, rakennustyöt ovat valmistuneet ja kalustus on alkanut. Asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin tiloihin syyskuun 22. ja 23. päivä. Willa Eedilään muuttaa Oma Hämeen Eedilän ja Salmelan asukkaat, yhteensä 44 asukasta. Huoneita Willa Eedilässä on 49, joihin mahtuu 50 asukasta. Toiminnan alkaessa kaikki paikat ovat ikäihmisten pitkäaikaista palveluasumista. Tilat mahdollistavat sekä ympärivuorokautisen palveluasumisen että yhteisöllisen asumisen.

Uusi kaksikerroksinen asuinrakennus tarjoaa modernit ja muuntojoustavat tilat ikäihmisille. Kaikissa asunnoissa on oma keittiö, ja yhteiset tilat tarjoavat mahdollisuuksia arjen kohtaamisille ja monipuoliseen tekemiseen. Asukkaat asuvat tiloissa vuokralla.

Palvelutalon suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Rakennusliike Lapti Oy, ja kiinteistön omistajana toimii Suomen Hoiva ja Asunto Oy. Hankkeessa on tehty tiivistä ja joustavaa yhteistyötä tilaajan ja käyttäjien kanssa.

– Suunnittelimme ja toteutimme esimerkiksi kaksi lisähuonetta kesken rakennustöiden käyttäjien toiveiden pohjalta. Olemme ottaneet vahvasti huomioon myös paikallisuuden. Punatiilinen palvelutalo istuu mukavasti alueen muuhun rakennuskantaan. Tontilta puretun vanhan rakennuksen perustuksissa käytettyjä kivilohkareita hyödynsimme piha-alueella. Lisäksi palvelutalon oleskelutiloissa on maisematapettia, joissa komeilee Lopen Iso-Melkuttimen ja Luutalammin tutut järvimaisemat. Erityinen kiitos työmaahenkilöstöllemme, joka toteutti kohteen aikataulussa sekä laadukkaasti ja virheettömästi, kertoo aluejohtaja Jarkko Pakkala Laptista.

Willa Eedilän sisä- ja ulkotilat on suunniteltu kodinomaisiksi ja esteettömiksi. Palvelukodista löytyy yhteiset ruokailu- ja oleskelutilat, kuntosali, saunaosastot, pyykkitilat sekä henkilökunnan sosiaalitilat. Viihtyisältä piha-alueelta löytyy oleskelualueita, muistopuutarha, pergola, istutusallas, marjapensaita ja viherkasveja.

– Olemme kiitollisia, että pääsemme muuttamaan näin upeisiin, nykyaikaisiin ja esteettömiin tiloihin. Tilat ovat todella viihtyisät sekä sisältä ja ulkoa. Hoitajat ovat asukkaiden mukana muutossa ja tukevat heitä sopeutumaan uuteen asuinympäristöön, kertoo Oma Hämeen asumispalveluiden lähijohtaja Johanna Siivonen.

Willa Eedilän rakennustyöt alkoivat toukokuussa 2024. Palveluasumisen yksikkö on kooltaan 3 300 neliömetriä. Suunnittelussa keskeisiä tavoitteita olivat kodinomaisuus, toimivuus ja yhteisöllisyyttä tukeva ympäristö. Willa Eedilä sai nimen Oma Hämeen järjestämän nimikilpailun myötä. Kilpailuun jätettiin satoja ehdotuksia.

Willa Eedilässä järjestettiin kaikille avoin tapahtuma, Avoimien ovien päivä, maanantaina 1.9. Tuolloin rakennukseen sai tulla omaehtoisesti tutustumaan.