Kokeile Lohjan joukkoliikennettä maksutta autottomana päivänä 22.9.
Kansainvälistä autotonta päivää vietetään maanantaina 22.9. Myös Lohjan kaupunki kannustaa kuntalaisia jättämään auton kotiin ja valitsemaan julkisen liikenteen tarjoamalla ilmaista joukkoliikennettä kyseisenä päivänä koko Lohjan alueella.
Ilmaisia vuoroja ajetaan linjoilla 30-64 sekä 90-95. Huomioithan, että Vainion liikenteen vuorot eivät ole mukana kampanjassa.
Autoton päivä on osa Eurooppalaista Liikkujan viikkoa (16.–22.9.), jonka teemana vuonna 2025 on kestävät liikkumistavat ja arjen valinnat. Autoton päivä käynnistää myös Kestävän kehityksen viikon (22.–28.9.), joka nostaa esiin konkreettisia tekoja kestävämmän arjen puolesta. Lohjalla viikko näkyy esimerkiksi kierrätysmarkkinoilla 27.9., sekä kirjastoissa, kouluissa ja päiväkodeissa. Lisäksi Lohjan kaupunki panostaa parempiin joukkoliikenneyhteyksiin jatkuvasti osana ilmastotyötään.
Kannustamme kaikkia lohjalaisia – niin työmatkalaisia, koululaisia kuin asiointimatkoja tekeviä – jättämään auton kotiin 22.9., ja valitsemaan kestävän kulkutavan.
Ilmaiset vuorot Lohjalla 22.9.
|Lohja
|numerot 30-64
|35
|Routio – Lohja – Keskilohja – Sairaala – Kirkniemi
|35
|Kirkniemi – Sairaala – Keskilohja – Lohja – Routio
|35A
|Lohjansaari – Kirkniemi – Sairaala – Keskilohja – Lohja – Routio
|35A
|Routio – Lohja – Keskilohja – Sairaala – Kirkniemi – Lohjansaari
|35AV
|Virkkala-Vappula-Lohja-Routio
|35V
|Gunnarla-Sairaala-Vappula-Kirkniemi
|37
|Lohja – Kisakallio
|37
|Kisakallio – Lohja
|39
|(Radioasema) – Kahvimaa – Lieviö – Muijala – Lempola – Lohja
|39
|Lohja – Lempola – Muijala – Lieviö – Kahvimaa – (Radioasema)
|40
|Karjalohja – Sammatti – Lohja
|40
|Lohja – Sammatti – Karjalohja
|40A
|Lohja – Sammatti – Karjalohja – Särkiä
|40A
|Särkiä – Karjalohja – Sammatti – Lohja
|40K
|Lohja – Sammatti – Lohja SPA – Karjalohja
|40K
|Karjalohja – Lohja SPA – Sammatti – Lohja
|41
|Karjalohja – Mustio – Lohja
|41
|Lohja – Mustio – Karjalohja
|50
|Pusula – Nummi – Saukkola – Lohja
|50
|Lohja – Saukkola – Nummi – Pusula
|50K
|Pusula – Leppäkorpi – Nummi – Saukkola – Lohja
|50K
|Lohja – Saukkola – Nummi – Leppäkorpi – Pusula
|51
|Oinola – Saukkola – Väänteenjoentie
|51
|Väänteenjoentie – Saukkola – Oinola
|52
|Oinola – Jättölä – Saukkola – Hyrsylä – Väänteenjoentie
|52
|Väänteenjoentie – Hyrsylä – Saukkola – Jättölä – Oinola
|53
|Pusula – Ikkala – Koisjärvi – Oinola
|53
|Oinola – Koisjärvi – Ikkala – Pusula
|54
|Oinola – Leppäkorpi – Pusula
|56
|Hongisto – Somerontie th – Mäntynummi – Hongisto
|56B
|Hongisto – Somerontie th – Mäntynummi
|56M
|Mäntynummi – Somerontie th – Hongisto – Mäntynummi
|60
|Nummela – Lohja – Vappula – Virkkala
|60
|Virkkala – Vappula – Lohja – Nummela
|60K
|Hiidenranta-Lohja-Sairaala-Virkkala
|60V
|Vappula-Sairaala-Lohja-Nummela
|60V
|Lohja-Sairaala-Vappula-Virkkala klo 18:50
|62
|Nummela – Hiidenranta – Vesikansa – Saukkola
|62
|Saukkola – Vesikansa – Hiidenranta – Nummela
|62A
|Oinola – Saukkola – Vesikansa – Hiidenranta – Nummela
Lisäksi maksuttomina ajetaan linjat 90-95, joista osa tulee Karkkilasta Lohjalle.
Tutustu Lohjan joukkoliikenteen aikatauluihin ja reittioppaaseen.
Lisätietoa:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Meeri HartonenVastuullisuus- ja ilmastoasiantuntijaLohjan kaupunki
Aiheet: vastuullisuus, energiatehokkuus, ilmastotyö
