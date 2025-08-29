Lohjan kaupunki

Kokeile Lohjan joukkoliikennettä maksutta autottomana päivänä 22.9.

2.9.2025 14:27:15 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote

Kansainvälistä autotonta päivää vietetään maanantaina 22.9. Myös Lohjan kaupunki kannustaa kuntalaisia jättämään auton kotiin ja valitsemaan julkisen liikenteen tarjoamalla ilmaista joukkoliikennettä kyseisenä päivänä koko Lohjan alueella.

Ilmaisia vuoroja ajetaan linjoilla 30-64 sekä 90-95. Huomioithan, että Vainion liikenteen vuorot eivät ole mukana kampanjassa.

Autoton päivä on osa Eurooppalaista Liikkujan viikkoa (16.–22.9.), jonka teemana vuonna 2025 on kestävät liikkumistavat ja arjen valinnat. Autoton päivä käynnistää myös Kestävän kehityksen viikon (22.–28.9.), joka nostaa esiin konkreettisia tekoja kestävämmän arjen puolesta. Lohjalla viikko näkyy esimerkiksi kierrätysmarkkinoilla 27.9., sekä kirjastoissa, kouluissa ja päiväkodeissa. Lisäksi Lohjan kaupunki panostaa parempiin joukkoliikenneyhteyksiin jatkuvasti osana ilmastotyötään.

Kannustamme kaikkia lohjalaisia – niin työmatkalaisia, koululaisia kuin asiointimatkoja tekeviä – jättämään auton kotiin 22.9., ja valitsemaan kestävän kulkutavan.

Ilmaiset vuorot Lohjalla 22.9. 

Lohja numerot 30-64
35 Routio – Lohja – Keskilohja – Sairaala – Kirkniemi
35 Kirkniemi – Sairaala – Keskilohja – Lohja – Routio
35A Lohjansaari – Kirkniemi – Sairaala – Keskilohja – Lohja – Routio
35A Routio – Lohja – Keskilohja – Sairaala – Kirkniemi – Lohjansaari
35AV Virkkala-Vappula-Lohja-Routio
35V Gunnarla-Sairaala-Vappula-Kirkniemi
37 Lohja – Kisakallio
37 Kisakallio – Lohja
39 (Radioasema) – Kahvimaa – Lieviö – Muijala – Lempola – Lohja
39 Lohja – Lempola – Muijala – Lieviö – Kahvimaa – (Radioasema)
40 Karjalohja – Sammatti – Lohja
40 Lohja – Sammatti – Karjalohja
40A Lohja – Sammatti – Karjalohja – Särkiä
40A Särkiä – Karjalohja – Sammatti – Lohja
40K Lohja – Sammatti – Lohja SPA – Karjalohja
40K Karjalohja – Lohja SPA – Sammatti – Lohja
41 Karjalohja – Mustio – Lohja
41 Lohja – Mustio – Karjalohja
50 Pusula – Nummi – Saukkola – Lohja
50 Lohja – Saukkola – Nummi – Pusula
50K Pusula – Leppäkorpi – Nummi – Saukkola – Lohja
50K Lohja – Saukkola – Nummi – Leppäkorpi – Pusula
51 Oinola – Saukkola – Väänteenjoentie
51 Väänteenjoentie – Saukkola – Oinola
52 Oinola – Jättölä – Saukkola – Hyrsylä – Väänteenjoentie
52 Väänteenjoentie – Hyrsylä – Saukkola – Jättölä – Oinola
53 Pusula – Ikkala – Koisjärvi – Oinola
53 Oinola – Koisjärvi – Ikkala – Pusula
54 Oinola – Leppäkorpi – Pusula
56 Hongisto – Somerontie th – Mäntynummi – Hongisto
56B Hongisto – Somerontie th – Mäntynummi
56M Mäntynummi – Somerontie th – Hongisto – Mäntynummi
60 Nummela – Lohja – Vappula – Virkkala
60 Virkkala – Vappula – Lohja – Nummela
60K Hiidenranta-Lohja-Sairaala-Virkkala
60V Vappula-Sairaala-Lohja-Nummela
60V Lohja-Sairaala-Vappula-Virkkala klo 18:50
62 Nummela – Hiidenranta – Vesikansa – Saukkola
62 Saukkola – Vesikansa – Hiidenranta – Nummela
62A Oinola – Saukkola – Vesikansa – Hiidenranta – Nummela

Lisäksi maksuttomina ajetaan linjat 90-95, joista osa tulee Karkkilasta Lohjalle.

Tutustu Lohjan joukkoliikenteen aikatauluihin ja reittioppaaseen.

Lisätietoa:

liikkujanviikko.fi

kestavankehityksenviikko.fi

