Kokeile Lohjan joukkoliikennettä maksutta autottomana päivänä 22.9.

Työ- ja elinkeinoministeriön, Lohjan kaupungin, Luksian, ELY-keskuksen ja Sappin edustajat kokoontuivat Kirkniemen tehtaalla keskustelemaan muutosneuvotteluiden seurauksista ja toimenpiteistä 22.8.2025 13:12:14 EEST | Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön, Lohjan kaupungin, Luksian ja ELY-keskuksen edustajat kokoontuivat yhdessä Sappin edustajien kanssa Kirkniemen tehtaalla keskiviikkona 20.8.2025 keskustelemaan muutosneuvotteluiden mahdollisista seurauksista sekä tehtävistä toimenpiteistä. Kirkniemen paperikone 2:n mahdollinen sulkeminen voi johtaa 100 työpaikan vähenemiseen tehtaalla.