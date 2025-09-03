HSL-kortin käyttämisessä ja lippujen ostamisessa poikkeuksia 22.–23.9. – lippu lähimaksulla reilusti alennettuun hintaan
HSL siirtää lipunmyynnin palveluitaan uuteen taustajärjestelmään 22.–23.9. Näiden kahden päivän aikana HSL-kortin käyttämisessä on poikkeuksia eivätkä myynti- ja palvelupisteet myy HSL:n lippuja. HSL-sovellus, lähimaksu ja pienet kertalippuautomaatit toimivat normaalisti, ja lähimaksulla kertalipun saa reilusti alennettuun hintaan.
Palveluiden siirto uuteen taustajärjestelmään alkaa noin klo 22 sunnuntai-iltana 21.9., jolloin isot lippuautomaatit suljetaan pysyvästi ja haltijakohtaisten ja vuoden 2023 alusta asti käyttämättä olleiden henkilökohtaisten HSL-korttien käyttö päättyy. Uusi HSL-lippukauppa aukeaa netissä keskiviikkoaamuna 24.9.
”Uuden taustajärjestelmän käyttöönotto 22.9. osuu yksiin auton vapaapäivän kanssa, joka päättää Liikkujan viikon. Sen kunniaksi ja helpottaaksemme lipun ostamista myyntipisteiden lipunmyynnin katkoksen aikana alennamme lähimaksulla ostetun lipun hintaa. Alennus on voimassa sunnuntai-illasta 21.9. klo 22 keskiviikkoaamuun 24.9. klo 10. Nyt on hyvä tilaisuus kokeilla lähimaksua, sillä lipun saa reilusti alennettuun hintaan. Esimerkiksi AB-kertalippu maksaa 1,60 euroa ja ABC-lippu 2,20 euroa. Haluamme varmistaa, että myös alennusryhmiin kuuluvilla asiakkailla on poikkeuspäivinä mahdollisuus ostaa lippu lähimaksulla ilman lisäkustannuksia”, yksikön päällikkö Rauno Särkkäaho kertoo.
Lippujen ostaminen maanantaina 22.9. ja tiistaina 23.9.
HSL-sovellus on käytössä normaalisti. Puhelimeen ladattavalla, maksuttomalla HSL-sovelluksella voi ostaa lippuja itselle ja matkakumppanille. Sovellus kertoo myös reitin ja tuoreimmat joukkoliikenneuutiset.
Lähimaksulla voi ostaa kertalippuja kaikilta lukijalaitteilta, joita on liikennevälineissä ja asemilla. Lipun saa alennettuun hintaan su 21.9. klo 22 – ke 24.9. klo 10.
- AB, BC, CD, D 1,60 € (norm. 3,40 €)
- ABC, BCD 2,20 € (norm. 4,70 €)
- ABCD 2,40 € (norm. 5,10 €)
Pienistä kertalippuautomaateista voi ostaa kertalippuja aikuisille ja lapsille. Näitä automaatteja on kaikkiaan noin 90 kpl osalla juna-asemista ja raitiovaunupysäkeistä. Lippujen voimassaolo alkaa ostohetkestä. Myös maksukortilla toimivista Helsingin kaupungin pysäköintiautomaateista voi ostaa lasten ja aikuisten kertalippuja.
Poikkeukset lippujen ostamisessa ja käyttämisessä 22.9. ja 23.9.
- HSL-korttia ei voi ladata 22.–23.9., joten kortille kannattaa ladata kautta tai arvoa ennakkoon.
- Lukijalaitteet eivät lue HSL-kortteja 22.–23.9., joten lukija ei näytä kortilla voimassa olevaa kausilippua eikä myy kertalippua arvolla. Kyytiin voi kuitenkin nousta, jos HSL-kortilla on voimassa oleva kausilippu tai arvoa. Tarkastaja näkee kausilipun ja arvon omalla laitteellaan. Poikkeus: liityntäpysäköintialueiden lukijalaitteet lukevat HSL-kortteja normaalisti ja niiltä voi ostaa kertalipun HSL-kortin arvolla.
- Lukijalaitteet eivät lue myynti- tai palvelupisteistä ennakkoon ostettuja kerta- ja vuorokausilippuja, mutta kyytiin voi nousta, jos on tällainen lippu. Poikkeus: liityntäpysäköintialueiden lukijalaitteet lukevat kertakortteja normaalisti.
- Myyntipisteet (R-kioskit, S-marketit, Alepat ja Prismat) sekä HSL:n ja kuntien palvelupisteet eivät myy HSL:n lippuja eivätkä lataa HSL-kortteja. Palvelupisteet ovat kuitenkin auki ja neuvovat lipun ostamisessa ja muissa matkustamiseen liittyvissä asioissa.
- HSL:n palvelupiste ja puhelinpalvelu ovat 22.–24.9. auki klo 7–18.
- Isot lippuautomaatit sekä haltijakohtaiset ja vuoden 2023 alusta asti käyttämättä olleet henkilökohtaiset HSL-kortit ovat viimeistä päivää käytössä sunnuntaina 21.9. Ne poistuvat käytöstä pysyvästi 21.9. klo 22. Lue lisää
Yhteyshenkilöt
hankejohtaja Vesa Suomalainen, puh. 050 553 3790
yksikön päällikkö Rauno Särkkäaho, puh. 040 671 9998
Linkit
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2024 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 872 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2024 aikana 361 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/medialle
