HSL-kortin käyttämisessä ja lippujen ostamisessa poikkeuksia 22.–23.9. – lippu lähimaksulla reilusti alennettuun hintaan

Palveluiden siirto uuteen taustajärjestelmään alkaa noin klo 22 sunnuntai-iltana 21.9., jolloin isot lippuautomaatit suljetaan pysyvästi ja haltijakohtaisten ja vuoden 2023 alusta asti käyttämättä olleiden henkilökohtaisten HSL-korttien käyttö päättyy. Uusi HSL-lippukauppa aukeaa netissä keskiviikkoaamuna 24.9.

”Uuden taustajärjestelmän käyttöönotto 22.9. osuu yksiin auton vapaapäivän kanssa, joka päättää Liikkujan viikon. Sen kunniaksi ja helpottaaksemme lipun ostamista myyntipisteiden lipunmyynnin katkoksen aikana alennamme lähimaksulla ostetun lipun hintaa. Alennus on voimassa sunnuntai-illasta 21.9. klo 22 keskiviikkoaamuun 24.9. klo 10. Nyt on hyvä tilaisuus kokeilla lähimaksua, sillä lipun saa reilusti alennettuun hintaan. Esimerkiksi AB-kertalippu maksaa 1,60 euroa ja ABC-lippu 2,20 euroa. Haluamme varmistaa, että myös alennusryhmiin kuuluvilla asiakkailla on poikkeuspäivinä mahdollisuus ostaa lippu lähimaksulla ilman lisäkustannuksia”, yksikön päällikkö Rauno Särkkäaho kertoo.

Lippujen ostaminen maanantaina 22.9. ja tiistaina 23.9.

HSL-sovellus on käytössä normaalisti. Puhelimeen ladattavalla, maksuttomalla HSL-sovelluksella voi ostaa lippuja itselle ja matkakumppanille. Sovellus kertoo myös reitin ja tuoreimmat joukkoliikenneuutiset.

Lähimaksulla voi ostaa kertalippuja kaikilta lukijalaitteilta, joita on liikennevälineissä ja asemilla. Lipun saa alennettuun hintaan su 21.9. klo 22 – ke 24.9. klo 10.

AB, BC, CD, D 1,60 € (norm. 3,40 €)

ABC, BCD 2,20 € (norm. 4,70 €)

ABCD 2,40 € (norm. 5,10 €)

Pienistä kertalippuautomaateista voi ostaa kertalippuja aikuisille ja lapsille. Näitä automaatteja on kaikkiaan noin 90 kpl osalla juna-asemista ja raitiovaunupysäkeistä. Lippujen voimassaolo alkaa ostohetkestä. Myös maksukortilla toimivista Helsingin kaupungin pysäköintiautomaateista voi ostaa lasten ja aikuisten kertalippuja.

Poikkeukset lippujen ostamisessa ja käyttämisessä 22.9. ja 23.9.