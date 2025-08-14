Rekrytointiuutisia: Kauppakeskus Myllyn karvainen brändilähettiläs aloitti työnsä – Ensiaskeleet julkisuudessa osana Masked Singer -tiimiä jo lauantaina

Myllyn aikaisempi maskotti, Makke Myllyttäjä, jäi eläkkeelle jo useita vuosia sitten, joten kauppakeskuksessa oli tilausta uudelle maskotille.

– Pitkällisen rekrytointiprosessin jälkeen löysimme sähäkän, oranssin Myllykän, joka tuo meille tuoretta ja vauhdikasta energiaa maskottien maailmasta. Myllykkä on meille kuitenkin enemmän kuin vain maskotti. Myllykkä on strateginen teko ja tärkeä osa brändimatkaa ja brändiuudistusta, jota olemme systemaattisesti rakentaneet vuodesta 2021 asti, sanoo Kauppakeskus Myllyn toimitusjohtaja Mari Hantula.

– Sympaattisena brändilähettiläänä Myllykkä jalkauttaa brändiämme asiakkaiden keskuuteen ja auttaa lisäämään Myllyn valtakunnallista tunnettuutta. Myllyn visiona on olla koko Suomea kiinnostava kohde ja Myllykkä auttaa meitä kohti tuota päämäärää, Hantula jatkaa.

Ensiesiintyminen MTV:llä

Kauppakeskus Myllyn tuore brändilähettiläs astuu parrasvaloihin Masked Singer -ystävien vanavedessä tulevana lauantaina 6. syyskuuta klo 19.30 MTV3-kanavalla. TV-ohjelman kulisseissa vilahteleva Myllykkä ei itse laula, mutta osallistuu tuotantoon muuten monipuolisesti. Myllykän erikoisjakso esitetään 13. syyskuuta.

– Myllykkä pääsee syksyn aikana tutustumaan Masked Singer -ohjelman henkilöstöön, backstageen ja uusiin maskottiystäviin. Hän rikkoo rohkeasti raja-aitoja, sillä osallistuminen erittäin suosittuun valtakunnalliseen TV-ohjelmaan tällaisena paikallisena maskottina on hyvin harvinaista, sanoo Kauppakeskus Myllyn markkinointipäällikkö Henna Lindeman hymyillen.

Myllykkää voi tavata myös kauppakeskus Myllyssä: Myllykän kalenteriin on varattu muun muassa koulujen syysloma 13.–19. lokakuuta sekä Myllyn joulumatka 23. marraskuuta –24. joulukuuta.

Myllykkä on kotimainen hahmo:

Kauppakeskus Myllyn uuden maskotin suunnittelu alkoi keväällä 2023. Osana prosessia oli muun muassa maskotinsuunnittelukisa lapsille.

Myllykkä sai kuitenkin lopullisen muotonsa vasta viime vuonna yhteistyössä bränditoimisto Parceron ja maskottiasiantuntija Kids Factoryn kanssa.

Myllykkä on suomalaista käsityötä: sen ovat valmistaneet Artistiasun käsityöammattilaiset Keravalla.