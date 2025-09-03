Turun Kirjamessujen ohjelma on julkaistu – luvassa keskusteluja kulttuurialasta, lukukokemuksia, työpajoja ja paikallisia toimijoita

Turun Kirjamessujen tämän vuoden teema Aloita uusi tarina kääntää uuden sivun myös messujen historiassa, kun Suomen vanhimmat kirjamessut aloittaa uuden oman tarinansa Logomossa. Ainutlaatuisessa miljöössä on ollut 1800-luvun lopusta lähtien verstas- ja konepajatoimintaa, mikä on toiminut myös inspiraationa messulavojen uusissa nimissä: Veturi, Asema, Risteys, Rata, Verstas, Ikkunapaikka, Pajala, Pysäkki ja Elämysvaunu.

Keskeinen sijainti aivan Turun rautatieaseman läheisyydessä kuljettaa kirjallisuuden ystävät perille saakka. Turun Kirjamessujen ohjelmajohtaja, kirjailija Vilja-Tuulia Huotarinen uskoo Logomon taikaan:



– Tunnelma Logomon viihtyisissä tiloissa tulee olemaan hehkuvan innostunut ja keskittynyt, välillä myös vakava ja harras.

Monipuolinen kattaus ajankohtaisia kirjailijoita

Turun Kirjamessuilla esiintyy tänä vuonna suuri joukko tunnettuja kotimaisia kirjailijanimiä. Uusista teoksistaan kertovat muun muassa Emmi Itäranta, Iida Turpeinen, Juha Itkonen, Satu Rämö, Max Seeck, Tuomas Kyrö, Heli Laaksonen, Matti Rönkä ja Katja Tukiainen.

Ruotsinkielinen kirjallisuus on näkyvästi mukana messuilla. Lavalle nousevat muun muassa kirjailijat Merete Mazzarella, Malin Kivelä, Peter Sandström, Janne Ramstedt, Johnny Ramstedt ja Ann-Luise Bertell. Kirjamessuilla nähdään myös kansainvälisiä kirjailijavieraita, esimerkiksi irlantilainen palkittu runoilija Michael O'Loughlin sekä virolaiset nykykirjallisuuden huippunimet Urmas Vadi, Kätlin Kaldmaa ja Tiit Aleksejev.

Elämäkerrat ja muistelmat tuovat messulavalle muun muassa Topi Borgin, muusikko Samuli Putron, näyttelijä, kirjailija Anna-Leena Härkösen, ohjaaja-tietokirjailija Tuomas Milonoffin, laulaja Laura Voutilaisen sekä näyttelijä Jarmo Kosken.

Keskusteluja uusista aluista kulttuurin ja yhteiskunnan nykytilanteessa

Turun Kirjamessujen tämänvuotista teemaa Aloita uusi tarina lähestytään ohjelmassa monipuolisesti ja yhteiskunnallisesti. Paneelikeskusteluissa pureudutaan esimerkiksi kirja-alan rakenteisiin ja kulttuuripolitiikkaan.

– Tässä maailmantilanteessa tarvitsemme uusia alkuja. Lavoilla pohditaan myös tulevaisuudesta kirjoittamista ja kuvitellaan yhteisöille ja yhteiskunnalle mahdollisuuksia löytää elintilaa jatkossakin koneiden kanssa rinnakkain eläen. Kuka sen uuden maailman kuvittelee, jos ei kirjailija? Ja mieluiten monella äänellä, toteaa Huotarinen.

Messuilla käydään myös keskusteluja sivistyksen ja empatian merkityksestä: perjantaina 3.10. presidentti Tarja Halonen ja painonnostaja, voimanostaja Anni Vuohijoki pohtivat sivistyksen olemusta, nykytilaa ja tulevaisuutta haastattelija Helmi Jyrkkäsen kanssa. Sunnuntaina 5.10. nähdään Empatia ja yhteiskunta -niminen keskustelu, jossa kouluttajapsykoterapeutti Maaret Kallio, kirjailija Nina Honkanen sekä arvofilosofi ja eetikko Antti Kylliäinen puhuvat empatiasta menestymisen ehtona. Samana päivänä uusien ja vanhojen tarinoiden äärellä kohtaavat myös kaksi vetovoimaista esiintyjää, näyttelijä Seela Sella ja arkkipiispa Tapio Luoma.

– Tänä vuonna kuullaan kaikenlaisten kirjojen lisäksi myös lukijoita. Lukeminen on rakas harrastus ja elämäntapa, usein jopa elämänsuunnan muuttaja, ihan kaikissa ikäluokissa, kertoo ohjelmajohtaja Huotarinen.

Turun Kirjamessuilla omasta lukemisestaan kertovat muun muassa näyttelijä Krista Kosonen ja suosittu tubettaja Satusetä.

Messuilla on runsaasti ohjelmaa myös lapsille ja nuorille. Perjantaina 3.10. on luvassa nuorten kirjasarjojen tekijöiden keskustelussa uusia alkuja ja haikeita jäähyväisiä ja lauantaina 4.10. perheen pienimmille supersuositun Pikkulin iloinen laululeikkishow. Myös lapsille suunnattuja työpajoja on tänä vuonna mukana ennätysmäärä.

Paikallisuus läsnä vahvasti messuilla

Paikallisuus näkyy messuohjelmassa monin tavoin. Perjantaina 3.10. muistellaan Turun Kirjamessujen ensimmäistä 35 vuotta ja kurkistellaan kohti tulevaa. Paneelikeskusteluissa käydään läpi Turun ja turkulaisten kustantamojen kirjallista historiaa sekä pohditaan, mitä on turkulaisuus. Keskusteluihin osallistuvat muun muassa tietokirjailija Juri Nummelin ja yrittäjä ja somevaikuttaja Juhani Koskinen ja Visit Turku Archipelagon viestintä- ja pr-päällikkö Heli Nieminen.

Turku ja Turun seudun kulttuuritoimijoista ohjelmaa järjestävät muun muassa Turun filharmoninen orkesteri, Turun Nuori Teatteri, Lounais-Suomen kirjailijat ry., Turun Journalistiyhdistys, Turun yliopisto, Turun Kaupunginteatteri, Turkuseura, Sammakko ja Turun kaupunginkirjasto. Turun seudulla asuvista kirjailijoista messuilla on mukana esimerkiksi Patricia G. Bertényi, Roope Lipasti, Magdalena Hai, Jenna Kostet ja Jussi Sudenlehti.

Turun Kirjamessut järjestetään 3.–5.10.2025 Logomossa. Messujen koko ohjelma ja lipunmyynti löytyy osoitteesta kirjamessut.fi .

Aukioloajat:

Perjantaina 3.10. klo 10–18

Lauantaina 4.10. klo 10–18

Sunnuntaina 5.10. klo 10–18

Akkreditoidu ennakkoon Turun Kirjamessuille: https://app.eventos.fi/turun-kirjamessut-2025/website/kavijoille

Facebook: facebook.com/turunkirjamessut

Instagram: @turunkirjamessut

#turunkirjamessut #turunkirjamessut2025