Työvoimapoliittisilla toimilla voidaan parantaa maahanmuuttajien työllisyyttä
Maahanmuutto nähdään usein ratkaisuna väestön ikääntymiseen ja työvoimapulaan, mutta käytännön keinot työllisyyden parantamiseksi ovat jääneet epäselviksi. Laboren laaja eurooppalainen tutkimuskatsaus tuo nyt selkeää näyttöä siitä, että kotoutumisohjelmat, kielikoulutus ja aktiivisen työvoimapolitiikan toimet toimivat.
Laboren laaja tutkimuskatsaus kokosi yhteen 63 eurooppalaista tutkimusta, jotka analysoivat maahanmuuttajille suunnattujen kotoutumispolitiikkojen ja työvoimapoliittisten toimien vaikutuksia työllisyyteen. Tulosten mukaan oikein kohdennetut toimet voivat merkittävästi nopeuttaa työllistymistä, vahvistaa työmarkkinakiinnittymistä ja parantaa työpaikkojen laatua. "Labor Policies and Immigrant Employment" -tutkimus julkaistiin kansainvälisessä vertaisarvioidussa Journal of Economc Surveys -julkaisussa.
Kotoutumisohjelmat ja kielikoulutus tuottavat tulosta
Tutkimuksen mukaan erityisen tehokkaita ovat kotoutumisohjelmat, jotka yhdistivät kielikoulutusta, kulttuuritietoutta ja työvoimapalveluja. Myös pelkkä kielikoulutus paransi tutkitusti maahanmuuttajien mahdollisuuksia työllistyä nopeammin ja pysyvämmin.
Työkokeilut ja palkkatuet auttavat työmarkkinoille
Aktiivisen työvoimapolitiikan toimet – kuten työkokeilut, palkkatuet ja koulutus – nousivat tutkimuskatsauksessa keskeisiksi välineiksi tukea erityisesti maahanmuuttajien ensimmäisiä askeleita työmarkkinoille.
Taloudelliset kannustimet ja palvelut tukevat erityisesti naisia
Tutkimusten mukaan myös taloudelliset etuudet ja niihin liittyvät kannustimet tai rajoitukset voivat vaikuttaa työllisyyteen. Lastenhoitopalvelut ja perhevapaat puolestaan osoittautuivat tärkeiksi etenkin maahanmuuttajaäitien työllistymisen näkökulmasta.
– Julkinen sektori pystyy vaikuttamaan positiivisesti maahanmuuttajien työllisyyteen hyvin suunnitelluilla ja resursoiduilla kotoutumistoimilla, kuten kielikoulutuksella. Nämä investoinnit maksavat suurella todennäköisyydellä itsensä takaisin nopeasti. Ei ole järkisyitä olla käyttämättä näitä työkaluja maahanmuuttajien työllisyyden tukemiseksi, sanoo Laboren tutkimuskoordinaattori Hannu Karhunen.
Tutkimuksen tausta
Kirjallisuuskatsaus perustui 2 072 julkaisuun, joista 63 täytti ennakkoon määritellyt kriteerit. Katsaus painottui kokeellisiin ja kvasikokeellisiin tutkimuksiin, joissa hyödynnettiin muun muassa hallinnollisia rekisteriaineistoja ja luonnollisia koeasetelmia. Tarkastelun kohteena olivat useat Euroopan maat, erityisesti Pohjoismaat, Saksa ja Ranska.
Rahoitus
Tutkimusta ovat rahoittaneet Palkansaajasäätiö, Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto (hankenumero 345479) sekä Suomen Kulttuurirahasto.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hannu Karhunentutkimusohjaajajulkinen talousPuh:040 940 2779hannu.karhunen@labore.fi
Sanni Kiviholmatohtorikoulutettava | Jyväskylän yliopistoPuh:+358-50 316 4678sanni.kiviholma@labore.fi
Linkit
Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittävään ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävään soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat työn taloustiede, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede ja toimialan taloustiede. Lisäksi teemme suhdanne-ennusteita ja toimialakatsauksia sekä julkaisemme Talous & Yhteiskunta -lehteä ja podcasteja.
Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen osaaminen sekä tiivis yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijoillamme on tärkeä asiantuntijarooli eri yhteyksissä ja he osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.
