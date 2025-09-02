Turun yliopisto avasi lukuvuoden 2025–2026
Turun yliopiston lukuvuoden 2025–2025 avajaisjuhlaa vietettiin yliopiston päärakennuksessa 2.9.2025. Juhlassa kuultiin rehtori Marjo Kaartisen avajaispuhe, jossa hän nosti esiin yliopistoyhteisöä alkavana lukuvuonna eteenpäin ohjaavia teemoja. Avajaispäivänä jaettiin myös vuoden opettajan ja ohjaajan tunnustukset sekä väitöskirjapalkinnot.
Turun yliopiston yliopistoyhteisö kokoontui avaamaan lukuvuotta 2025–2026 avajaiskarnevaaleille ja avajaisjuhlaan tiistaina 2.9.2025.
Rehtori Marjo Kaartinen käsitteli puheessaan yhteisöllisyyttä, kriittisyyttä ja tieteen vapautta, jotka punoutuvat olennaisesti yhteen tiedeyhteisössä.
– Tiedettä tehdään aina tavalla tai toisella yhdessä. Tiede ja sille rakentuva opetus syntyvät vuorovaikutuksessa, lähes loputtomissa keskusteluissa ja arvioinneissa. Kysyminen ja vastausten etsiminen kuuluvat yliopistomaailman ytimeen, Kaartinen sanoi.
– Yliopistomme arvoista kriittisyys rakentuu juuri tälle ikiaikaiselle vuorovaikutukselle – se on tieteessä yksi peruslähtökohdistamme. Yliopistollinen kriittisyys ei tarkoita mielipiteiden huutelua, vaan kriittisyys syntyy vertaisarvioinneissa – tiede korjaa ja uudistaa itseään. Yliopiston arvona kriittisyys tarkoittaa nimenomaan vastuullista kriittisyyttä, joka on tutkittuun tietoon pohjautuvaa rakentavaa keskustelua.
Kaartinen huomautti, että vaikka tiede on luonteeltaan ja ytimeltään kriittistä ja yksi tieteen keskeisimmistä lähtökohdista on itsekorjautuvuus, on tieteen vapaus voimakkaasti haastettuna.
– Meille yliopistona on selvää, että tehtävämme on pitää huolta yhteisömme hyvinvoinnista. Olemme muiden yliopistojen kanssa mukana Sivistan, Tieteentekijöiden liiton ja Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifin yhteisessä kampanjassa toivottamassa lukuvuosirauhaa. Me yliopistot haluamme nostaa esiin, että jokaisella yliopistoyhteisön jäsenellä on oikeus tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti riippumatta taustasta, asemasta tai identiteetistä. Meillä kaikilla on myös vastuu luoda ja ylläpitää toimintaympäristöä, jossa moninaisuus nähdään voimavarana ja jossa syrjintää, kiusaamista, häirintää tai rasismia ei hyväksytä missään muodossa, Kaartinen kertoi.
Tunnustuksia ja palkintoja yliopistolaisille
Vuoden opettajan ja vuoden ohjaajan tunnustukset jaettiin avajaiskarnevaaleilla, jotka tänä vuonna järjesti Turun yliopiston ylioppilaskunta.
Turun yliopistossa on jaettu vuoden opettaja -tunnustusta vuodesta 1994 lähtien. Tunnustuksen myöntämisen taustalla on korostaa korkeatasoista, tutkimukseen perustuvaa, oppimista edistävää ja yhteisöllisyyttä luovaa opetusta ja ohjausta. Yliopiston koulutusneuvosto valitsee vuoden opettajan ja ohjaajan ylioppilaskunnan esityksestä. Ehdotuksia haettiin jälleen yliopistoyhteisöltä.
Vuoden opettajana palkittiin Minna-Kaarina Wuorela lääketieteellisestä tiedekunnasta. Wuorela on yksi lääketieteellisen tiedekunnan simulaatio-opetuksen keskeisistä kehittäjistä ja toteuttajista. Perusteluissa todetaan, että Wuorelan opetus on aina oppimislähtöistä ja opiskelijakeskeistä. Wuorela luottaa työssään positiiviseen pedagogiikkaan ja psykologiseen turvallisuuteen.
Vuoden ohjaaja -tunnustuksia myönnettiin tänä vuonna kaksi. Apulaisprofessori Nora Fagerholm maantieteen ja geologian laitokselta saa perusteluissa kiitosta kunnioittavasta ohjauksesta, joka antaa avoimesti tilaa ohjattavan ajatuksille, toiveille ja yksilölliselle elämäntilanteelle. Fagerholm toimii inklusiivisesti huomioiden esimerkiksi kansainvälisten ohjattavien erityishaasteet sekä sukupuolivähemmistöjen työhyvinvoinnin ja kuulumisen tunteen.
Professori Pekka Lintunen englannin kielen oppiaineesta palkittiin merkittävästä ohjaustyöstä, joka on tukenut opiskelijoita opintojen, opinnäytetöiden ja urapolkujen edistämisessä. Lintusen ohjauksessa korostuu ammatillisen identiteetin kehittyminen. Häntä kiitellään perusteluissa aidon yhteyden luomisesta ohjattaviin – Lintunen kohtaa ohjattavat yksilöinä ja tukee heidän motivaatiotaan, hyvinvointiaan ja resilienssiään. Lintunen on paitsi erinomainen ohjaaja, myös arvostettu mentori.
Avajaisjuhlassa jaettiin Turun Suomalaisen Yliopistoseuran väitöskirjapalkinnot. Yliopistoseura jakoi väitöskirjapalkinnot viime lukuvuoden aikana valmistuneille väitöskirjoille, joiden taso on poikkeuksellisen korkea.
Väitöskirjapalkinnon saivat FT Roosa Wingström (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, maantiede) väitöskirjastaan Creativity in the digital age: A Geographical perspective to the creative processes of new media artists and computer scientists, FT Javad Rajabalizadeh (Turun kauppakorkeakoulu, laskentatoimi ja rahoitus) väitöskirjastaan Chief Executive Officers’ Communication Strategies in 10-K Reports via Repetition from Notes to MD&A: The Impact of Managerial Ability, Overconfidence, and Narcissism, FT Anna Kautto (yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, logopedia) väitöskirjastaan Domain-General Mechanisms Underlying Individual Differences in Language Acquisition sekä OTT Nea Lepinkäinen (oikeustieteellinen tiedekunta, oikeustiede) väitöskirjastaan Algoritmiset haitat: Tekoälyn riskit ja sääntelyn haasteet kiihtyvässä yhteiskunnassa.
Yhteyshenkilöt
Anne PaasiviestintäjohtajaTurun yliopistoPuh:+358 40 735 4858anne.paasi@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/anne-paasi
