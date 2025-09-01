Keysightilta merkittävä laitelahjoitus Oulun yliopiston 6G-tutkimukselle

Keysight on lahjoittanut Oulu yliopistolle useita arvokkaita radiotaajuusmittalaitteita viime vuosien aikana. Nyt saadun aaltomuotogeneraattorin ja viime vuonna lahjoitetun vektorisignaalianalysaattorin arvo tutkimukselle on merkittävä. Isot laitelahjoitukset ovatkin ratkaisevan tärkeitä, että Oulun yliopiston 6G-tutkimus pysyy maailman kärjessä. Jo aiempien laitteiden saaminen tutkimuksen käyttöön on mahdollistanut radiotekniikassa tutkimustuloksia, jotka olisivat muuten jääneet toteutumatta.

”Lahjoitetut laitteet antavat meille kyvykkyyden tehdä radiotaajuusmittauksia 330 GHz taajuuksiin saakka. Mittauksia voidaan tehdä laajakaistaisilla signaaleilla, joiden kantataajuuskaistan leveys on jopa 65 GHz. Nykyiset 5G-signaalit ovat muutaman GHz levyisiä, joten lahjoitetut mittalaitteet ovat maailman huippua ja mahdollistavat edistykselliset mittaukset 6G-radiotekniikan tutkimukseen”, kertoo tutkimusjohtaja Marko E. Leinonen Oulun yliopiston langattoman tietoliikenteen keskuksesta (CWC).

Yritysyhteistyön merkitystä ei voi liikaa korostaa myöskään tiedon vaihtumisen ja asiantuntijoiden kohtaamisen näkökulmista. Luottamus ja arvostus ovat tutkimukselle selkänoja, jonka merkitystä ei mitata vain euroissa.

”Oulun yliopiston ja Keysightin välinen läheinen yhteistyö mittalaitteiden osalta on alkanut kahdeksan vuotta sitten ja molemmat osapuolet ovat olleet hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön. Olemme vierailleet Keysightin pääkonttorilla Santa Rosassa USA:ssa vuosittain kertomassa uusimmista tutkimustuloksistamme. Näiden vierailujen aikana olemme päässeet keskustelemaan maailman johtavien radiotietoliikennemittaustekniikan erityisosaajien kanssa, ja nämä keskustelut ovat tarjonneet ja avanneet uusia tutkimusideoita sekä yhteistyömahdollisuuksia. Tämä on merkittävä etu koko suomalaiselle langattoman tietoliikenteen tutkimukselle”, täydentää radiotekniikan professori Aarno Pärssinen.

Keysight on tukenut Oulun yliopiston radiotaajuustutkimusta paljon mittalaitelahjoitusten ja mittalaiteoptioiden kautta 6G-yhteistyön aikana. Yhtiö on ollut kumppani 6G Flagshipissa jo alusta alkaen. Niin tutkijat kuin yritysedustajatkin ovat nähneet 6G:n seuraavana isona askeleena mobiiliviestintäsektorilla, mikä tulee vääjäämättä muuttamaan nykyisiä 5G mittaus- ja testaustarpeita ja järjestelmiä laajasti.

”6G-lippulaivatutkimusohjelma on hieno yhdistelmä perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta, minkä avulla voidaan ymmärtää, miten teknologinen kehitys voi muokata tulevaisuutta. Osaamisen ja edistyneiden laitteiden jakaminen Oulun yliopiston henkilökunnan kanssa tarjoaa Keysightille arvokasta sitoutumista ja selkeän ymmärryksen mahdollisista teknologisista tarpeista. Tämä auttaa meitä parantamaan ratkaisujamme, viemään mittauspuolen huipputeknologiaa eteenpäin ja antaa näkemyksiä siitä, miten voimme yhdessä muokata televiestintäjärjestelmien tulevaisuutta”, toteaa Michael Dieudonne, R&D Manager Keysight Technologies.

Yhteistyön aikana lahjoitetut radiotaajuusmittalaitteet ovat luoneet hyvän perustan Oulun yliopiston 6G-radiotekniikan tutkimuksen mittauksiin ja prototyyppien verifiointiin. Yliopistolla on näiden lahjoitusten kautta yksi Euroopan johtavista akateemisista laboratorioista erityisesti digitaalisten radiotaajuussignaalien alueella. Lahjoitettuja mittalaitteita voivat käyttää kaikki Oulun yliopiston tutkijat, ja ne ovat radiotekniikan, elektroniikan ja mikroelektroniikan tutkijoiden aktiivisessa käytössä päivittäin.

”Tuorein lahjoitus on aaltomuotogeneraattori, joka pystyy syntetisoimaan yhtä aikaa kahta 65 GHz:n levyistä riippumatonta digitaalista kantataajuuden aaltomuotoa. Keysight on lahjoittanut myös toisen laitteen viime vuoden aikana eli vektorisignaalianalysaattorin, joka tukee mittauksia 43 GHz taajuuteen saakka. Erityisenä mainintana voi korostaa, että tämä mittalaite tukee myös digitaalisia modulaatiomittauksia ja siinä on hyvin matala vaihekohinaiset radiotaajuusoskillaattorit”, tutkimusjohtaja Leinonen avaa mittalaitteiden tekniikkaa.

Professori Pärssisen vetämä ryhmä on viimeisen kymmenen vuoden aikana Oulun yliopistossa laajentanut ja syventänyt RF-tutkimuksen alaa ja osallistunut 5G- ja 6G-teknologioiden tutkimiseen ja kehittämiseen laajasti. Taajuuksissa liikutaan mmW-spektristä 300 GHz:iin asti.