Yrjö Kukkapuron työpöydälle jäi keskeneräinen ergonomian helmi – kompakti nojatuoli YK92 lanseerataan tänään Habitaressa

Yrjö Kukkapuron uniikki muotoiluperintö elää vahvasti ympäri maailmaa julkisten ja yksityisten tilojen ergonomisissa kalusteissa. Osa klassikkotuotteista, kuten Remmi-, Ateljee- ja Triannale-tuolit, on jo vuosia valmistettu metallituotteisiin erikoistuneen Summasen tehtaalla Lahden ja Hollolan rajalla.



Yksi laajan tuotannon viimeisistä helmistä on Yrjö Kukkapuron työpöydälle keskeneräisenä jäänyt YK92-nojatuoli, jonka Studio Kukkapuro on kuluneen vuoden aikana viimeistellyt tuotantoon yhteistyössä tuolin valmistavan Alastekin kanssa.



Yrjö Kukkapuro luotti viimeiseen asti omaan ergonomiseen osaamiseensa. Nojatuolista olisi saatava tukeva ote, jotta heikkojalkaisemmankin on helppo nousta siitä ylös. YK92-tuolin prototyyppiä Kukkapuro ei enää ehtinyt koeistua.



– Läpi vuosikymmenten Yrjö lähestyi toimeksiantoja pragmaattisesti. Hänen työskentelynsä oli teknisten, funktionaalisten ja ergonomisten ongelmien pohdintaa. Häntä kuvaavat sanat modernisti, koloristi, funktionalisti ja perfektionisti, tytär Isa Kukkapuro-Enbom kertoo.



”Lapsi on vain tuleva aikuinen ja aikuinen on tuleva vanhus”, määritteli Yrjö Kukkapuro viimeisinä vuosinaan. Kaikki ansaitsevat hyvää muotoilua.

Alihankintakumppanista bränditaloksi

Habitaressa Alastekin ja Monenan yhteisosastolla esiteltävät kalusteet kuvastavat vuonna 1957 perustetun perheyrityksen laajentunutta liiketoimintaa.



Summasen monipuolinen sopimusvalmistus eri teollisuudenaloille on tarjonnut erinomaiset lähtökohdat omien tuotteiden kehittämiseen. Tämä on parhaimmillaan näkynyt eri alojen erityispiirteiden yhdistämisessä: tuloksena Alastekin ensimmäiset toiminnalliset kalusteet.



– Alastekin missiona on uudistaa ajattelua senioriväestön hoivakalusteista. Suunnittelijan työpöydällä asia pitää ajatella niin, että sama kaluste on sekä kaunis että käytännöllinen kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Avustavat ominaisuudet tuodaan osaksi muotoilua vähäeleisen tyylikkäästi, sillä eihän kukaan välitä istua apuvälineessä, havainnollistaa tuote- ja muotoilupäällikkö Minna Salokannel, joka on suunnitellut ensimmäiset toiminnalliset kalusteet Alastekin mallistoon.



91-vuotiaana kuolleen Yrjö Kukkapuron kunniaksi Alastek ja Monena osallistuvat vuoden 2025 Habitare-messuille tuotantonsa kolmea Kukkapuro-designia esitellen.

Osastolla 6e84 (Habitare Pro) esiteltävät kalusteet

YK92 Vuoden 2025 uutuus on muotoilijalegendan viimeiseksi jäänyt työ. YK92 on mukava ja kompakti nojatuoli, jonka selkeys ja yksinkertaisuus tekevät siitä todellisen joka miljöön tuolin. Kotoisaa nojatuolimukavuutta julkiseen tilaan, tilaa säästäen.



YK91 SR Uutuusnojatuolin muotokielen jakava funktionaalinen seniorituoli, joka on niin tyylikäs, että sillä istuvat mielellään nuoremmatkin sukupolvet. Kuten YK92, myös tämä tuoli on kustomoitavissa eri verhoiluin ja värivaihtoehdoin Summasen omalla maalaamolla.



Naulakko 80 Yrjö Kukkapuron klassikkotuotannon ainoa naulakko. Mitoitus muuntautuu tilaan sopivaksi osia helposti yhdistellen. Minimalistinen naulakko yhdistää Kukkapuron muotoilufilosofian elementit: toiminnallisen innovatiivisuuden ja ajattoman estetiikan.





Habitaren ammattilaispäivänä 10.9. Genelec Lounge -lavalla kello 14.30 Summasen muotoilija, tuote- ja muotoilupäällikkö Minna Salokannel ja myyntipäällikkö Riikka Raittila ovat haastateltavina ohjelmanumerossa ”Design, joka ei kysy ikää eikä käyttöohjeita”:

https://habitare.messukeskus.com/ohjelma/?mkdtt=20250910&ohjelma=20062