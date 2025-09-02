Majavat ovat palanneet metsämaisemaan ja elvyttävät sen luontoa

Majavan muokkaamat maisemat tarjoavat hyvät olosuhteet useille lajeille, kuten hirvelle, myyrille ja sukeltajakuoriaisille. Majavalaikut eli majavien muokkaamat osat luonnossa – kuten uudet ja vanhat tulvikot sekä tulvan jälkeen muodostuvat majavaniityt – luovat monimuotoisia elinympäristöjä, jotka ovat ekosysteemin muuttumisen eli sukkession eri vaiheissa. Tämän seurauksena eri lajeille ja lajiryhmille laskettu elinympäristöjen soveltuvuusindeksi kasvoi lähes kymmenkertaiseksi 54 vuoden aikana. Majavien toiminnan myötä maisema kehittyy tukemaan laajempaa lajikirjoa ja parantaa elinympäristöjen välistä yhteyttä.

– Majavien aiheuttamien muutosten positiiviset vaikutukset boreaalisella alueella ovat merkittäviä, mutta niiden pitkäaikaiset vaikutukset biodiversiteetin dynamiikkaan ovat meille vielä osittain tuntemattomia. Tämän vuoksi tarvitaan pitkiä aikasarjoja, joiden avulla voimme ymmärtää muutosten kauaskantoisia ekologisia vaikutuksia, sanoo vanhempi yliopistonlehtori Petri Nummi Helsingin yliopiston metsätieteiden osastolta.

Evon tiedekansallispuistoksikin kaavailtu alue on ollut otollinen muun muassa majavatutkimukselle ja tarjoaa ainutlaatuisen aikasarjan majavien paluun vaikutuksista. Tämä tutkimus korostaa majavan roolia luonnon omana ennallistajana, joka parantaa lukuisten lajien elinympäristöjä ja tukee luonnon monimuotoisuutta.

– Majavat ovat palaamassa monille alueille Euroopassa, mistä ne aikoinaan metsästettiin sukupuuttoon. Aikaisemmissa tutkimuksissa havainnoimme majavan työstämiä laikkuja kun taas uusi tutkimuksemme auttaa ymmärtämään maisemien välisiä eroja alueilla, joilla majava esiintyy ja joilta se puuttuu, toteaa yliopistonlehtori Sonja Kivinen Itä-Suomen yliopistosta.

Sanastoa: