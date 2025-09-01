Tekoälyn kurinpalautus - Gofore kokoaa AI:n hallinnan yhdelle alustalle
Gofore julkisti tänään uuden palvelun, joka niputtaa yritysten tekoälyn käytön hallittavaksi kokonaisuudeksi yhdelle alustalle. AI Landing Zone -palvelu auttaa laittamaan pisteen ns. putkahteluilmiölle eli pistemäisten tekoälysovellusten hallitsemattomalle käyttöönotolle ja hyödyntämään tekoälyä tehokkaammin.
Generatiivisen tekoälyn esiinmarssi on aiheuttanut erilaisten tekoälykokeilujen ja käytön vyöryn organisaatioissa. Gartnerin mukaan 74 % toimitusjohtajista on sitä mieltä, että tekoäly on heidän liiketoimintaansa eniten jatkossa vaikuttava teknologia, mutta sen liiketoimintahyödyt ovat toistaiseksi laihoja. Yritysjohto odottaa, että tekoäly alkaisi toden teolla parantaa asiakasarvoa ja -kokemusta, rakentaa kilpailuetua tai tehostaa toimintaa. MIT:n elokuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan 95 % yritysten tekoälykokeiluista kuitenkin epäonnistuu.
Tekoälyn rönsyilevä hyödyntäminen on synnyttänyt uudenlaista päänvaivaa. Jokaiselle AI-sovellukselle saatetaan rakentaa oma ympäristö ja hallinta, mikä syö resursseja ja synnyttää kuluja. Suurin ongelma kuitenkin lienee, etteivät AI:n käytön tietoturva ja -suoja usein kestä päivänvaloa.
- Putkahtelu on kallista, hallitsematonta ja turvatonta sekä yksilön että organisaation näkökulmasta. Organisaatiot ovat kaivanneet konkreettisia ratkaisuja AI:n käytön kuriin laittamiseksi ja hyötyjen realisoimiseksi. Rakensimme tämän palvelun ensin itsellemme ja olemme innoissamme, että voimme nyt tarjota sitä asiakkaillemme, toteaa Goforen data- ja tekoälypalveluista vastaava Aki Böök.
Karsii päällekkäiset palvelut ja kulut
Uusi AI Landing Zone on pilvipohjainen alusta, jolle erilaisia AI-palveluja voidaan tuoda tai synnyttää yhtenäiseen ympäristöön, jonka tietoturva on hallinnassa. Gofore on luonut ensimmäisen AI Landing Zonen Microsoftin alustalle, mutta teknologiariippumattomana toimijana sillä on valmius tehdä ratkaisu muillakin teknologioilla.
Alustaa voi räätälöidä valmiilla tekoälypalveluilla ilman, että infrastruktuuria tarvitsee muuttaa. Kehitysprosessit myös nopeutuvat, kun alustalle on valmiiksi asennettu erilaisia tekoälypalveluita, kuten indeksointivarastoja ja tekoälymalleja, ja käyttöönotto tai markkinoille meno vauhdittuvat.
- AI Landing Zone on kuin valmis, kaavoitettu alue, jolle voi turvallisesti rakentaa tuotantolaitoksia, datakeskuksia tai palveluja. Kaikki kehityshankkeet, resurssit ja datavirrat ovat nähtävissä yhdestä paikasta. Yhtenäinen alusta mahdollistaa, että organisaatiossa noudatetaan samoja periaatteita ja standardeja kaikissa projekteissa, Böök kertoo.
Alusta auttaa välttämään päällekkäiset palvelut ja turhat lisäkustannukset, ja yhtenäiset toimintatavat helpottavat hallintaa tukien myös organisaation sisäistä yhteistyötä. Tietoturvariskit vähenevät, kun alusta käyttää organisaation omaa verkkoa ja sen pääsynhallinta on roolipohjainen, ja kaikille sovelluksille ja datavirroille on yhdenmukaiset tietoturvakäytännöt. Organisaation ei tarvitse käyttää omia resurssejaan alustan ylläpitoon tai kehittämiseen.
Lisätietoja Goforen sivuilla:
https://gofore.com/ai-landing-zone/
Yhteyshenkilöt
Emmi BerlinIR & PR LeadPuh:+358400903260emmi.berlin@gofore.com
Gofore Oyj
Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on lähes 1 800 asiantuntijaa kaikkiaan 23 kaupungissa Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Tšekissä, Virossa ja Espanjassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat toimivaa, turvallista ja yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa palveluineen sekä kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistävät pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää ja vastuullisempaa digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 186,2 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Gofore Oyj
Innostuneen vastaanoton saanut Goforen Huld-yritysosto toteutettu1.9.2025 12:43:02 EEST | Tiedote
Goforen Huld-yrityskauppa on viety päätökseen tänään 1.9.2025. Huld-kauppa toteuttaa Goforen strategiaa kasvaa yritysostoin ja kasvattaa merkittävästi Goforen älykkään teollisuuden ja turvallisuuden liiketoimintaa sekä tuo uutena osa-alueena mukanaan avaruusliiketoiminnan.
Gofore completes the well-received Huld acquisition1.9.2025 12:43:02 EEST | Press release
Gofore's acquisition of Huld has been closed today, 1 September 2025. The Huld acquisition aligns with Gofore's strategy to grow by acquisitions and significantly enhances Gofore's Intelligent Industry and Security businesses while introducing a new area of expertise in Space business.
Goforen puolivuosikatsauksen 2025 julkaiseminen ja verkkolähetys4.8.2025 13:00:00 EEST | Kutsu
Gofore Oyj julkaisee puolivuosikatsauksensa 2025 torstaina 14.8.2025 noin klo 9.00. Katsaus esitellään suorassa verkkotilaisuudessa samana päivänä klo 13.00.
Publication and webcast of Gofore's Half-Year Report 20254.8.2025 13:00:00 EEST | Press invitation
Gofore Plc will publish its 2025 half-year report on Thursday, 14 August 2025 at about 9.00 a.m. EET. The report is presented in a live webcast on the same day at 1.00 p.m. EET.
Gofore valittu uudelleen Eläketurvakeskuksen ketterän sovelluskehityksen kumppaniksi30.6.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Eläketurvakeskus on valinnut Goforen kumppanikseen ketterän sovelluskehityksen tiimiksi toiselle peräkkäiselle viisivuotiselle sopimuskaudelle. Eläketurvakeskuksen (ETK) monipuolisessa, jatkuvassa ketterässä sovelluskehityksessä yhdistyvät Goforen ketterän digitaalisten palvelujen kehityksen malli ja Eläketurvakeskuksen Scrum-malli.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme