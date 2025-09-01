Tekoälyn kurinpalautus - Gofore kokoaa AI:n hallinnan yhdelle alustalle

Generatiivisen tekoälyn esiinmarssi on aiheuttanut erilaisten tekoälykokeilujen ja käytön vyöryn organisaatioissa. Gartnerin mukaan 74 % toimitusjohtajista on sitä mieltä, että tekoäly on heidän liiketoimintaansa eniten jatkossa vaikuttava teknologia, mutta sen liiketoimintahyödyt ovat toistaiseksi laihoja. Yritysjohto odottaa, että tekoäly alkaisi toden teolla parantaa asiakasarvoa ja -kokemusta, rakentaa kilpailuetua tai tehostaa toimintaa.​ MIT:n elokuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan 95 % yritysten tekoälykokeiluista kuitenkin epäonnistuu.

Tekoälyn rönsyilevä hyödyntäminen on synnyttänyt uudenlaista päänvaivaa. Jokaiselle AI-sovellukselle saatetaan rakentaa oma ympäristö ja hallinta, mikä syö resursseja ja synnyttää kuluja. Suurin ongelma kuitenkin lienee, etteivät AI:n käytön tietoturva ja -suoja usein kestä päivänvaloa.​

- Putkahtelu on kallista, hallitsematonta ja turvatonta sekä yksilön että organisaation näkökulmasta. Organisaatiot ovat kaivanneet konkreettisia ratkaisuja AI:n käytön kuriin laittamiseksi ja hyötyjen realisoimiseksi.​ Rakensimme tämän palvelun ensin itsellemme ja olemme innoissamme, että voimme nyt tarjota sitä asiakkaillemme, toteaa Goforen data- ja tekoälypalveluista vastaava Aki Böök.

Karsii päällekkäiset palvelut ja kulut

Uusi AI Landing Zone on pilvipohjainen alusta, jolle erilaisia AI-palveluja voidaan tuoda tai synnyttää yhtenäiseen ympäristöön, jonka tietoturva on hallinnassa. Gofore on luonut ensimmäisen AI Landing Zonen Microsoftin alustalle, mutta teknologiariippumattomana toimijana sillä on valmius tehdä ratkaisu muillakin teknologioilla.



Alustaa voi räätälöidä valmiilla​ tekoälypalveluilla ilman, että infrastruktuuria tarvitsee muuttaa. Kehitysprosessit myös nopeutuvat, kun alustalle on valmiiksi asennettu erilaisia tekoälypalveluita, kuten indeksointivarastoja ja tekoälymalleja, ja käyttöönotto tai markkinoille meno vauhdittuvat.

- AI Landing Zone on kuin valmis, kaavoitettu alue, jolle voi turvallisesti rakentaa tuotantolaitoksia, datakeskuksia tai palveluja.​ Kaikki kehityshankkeet, resurssit ja datavirrat ovat nähtävissä yhdestä paikasta. Yhtenäinen alusta mahdollistaa, että organisaatiossa noudatetaan samoja periaatteita ja standardeja kaikissa projekteissa, Böök kertoo.​

Alusta auttaa välttämään päällekkäiset palvelut ja turhat lisäkustannukset, ja yhtenäiset toimintatavat helpottavat hallintaa tukien myös organisaation sisäistä yhteistyötä. Tietoturvariskit vähenevät, kun alusta käyttää organisaation omaa verkkoa ja sen pääsynhallinta on roolipohjainen, ja kaikille sovelluksille ja datavirroille on yhdenmukaiset tietoturvakäytännöt. Organisaation ei tarvitse käyttää omia resurssejaan alustan ylläpitoon tai kehittämiseen.

https://gofore.com/ai-landing-zone/



