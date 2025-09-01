Sähköpotkulaudat ovat aiheuttaneet miljoonien hoito- ja sairauskulut Pirkanmaalla

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays) selvitettiin, kuinka paljon suoria ja epäsuoria kustannuksia sähköpotkulautaonnettomuuksista aiheutuu. Tutkimuksen aineistona oli yli tuhat Tays Päivystys Acutassa hoidettua sähköpotkulaudoilla loukkaantunutta potilasta kevään 2019 ja syksyn 2022 väliseltä ajalta.

Neljän vuoden kokonaiskustannukset olivat noin 2,9 miljoonaa euroa. Keskimääräinen kustannus potilasta kohden oli noin 3 140 euroa. Dosentti, erikoislääkäri Aleksi Reito Taysin tuki- ja liikuntaelinkeskuksesta kertoo, että kustannukset jakautuivat melko tasaisesti välittömien hoitokulujen ja sairauspoissaolojen kesken.

– Sairauslomien kustannukset olivat reilu puolet kokonaiskuluista. Potilaille määrättiin sairauslomaa keskimäärin 7,3 päivää, mikä vastaa noin 1 635 euroa potilasta kohden. Hoitokulut puolestaan vaihtelivat yksilötasolla muutamasta sadasta eurosta yli 20 000 euroon ja niiden keskiarvoksi muodostui noin 1 504 euroa potilasta kohden, hän sanoo.

Potilasmäärä moninkertaistui

Kustannukset olivat vuosina 2021 ja 2022 huomattavasti suuremmat kuin vuosina 2019 ja 2020. Yksinkertaisena selityksenä on suurempi potilasmäärä. Vuonna 2019 hoitokulut olivat 150 000 euroa ja sairauslomakulut 184 000 euroa. Vuonna 2022 vastaavat luvut olivat 514 000 ja 571 000 euroa.

Reito muistuttaa myös, että luvuissa ovat mukana vain Tays Päivystys Acutaan hakeutuneet potilaat, joten kokonaisuudessaan hintalappu on huomattavasti suurempi.

– Potilaita on hoidettu myös perusterveydenhuollossa ja yksityisillä klinikoilla sekä pienempiä ruhjeita kotona. Näitä kustannuksia ei ole tässä tutkimuksessa mukana. Lisäksi sairauslomissa on huomioitu vain päivystyksessä kirjoitetut todistukset, joita on voitu jatkaa myöhemmin esimerkiksi sosiaali- ja terveysasemalla tai työterveydessä, hän sanoo.

Tutkimuksen keskiarvot olivat samansuuntaisia aiempiin selvityksiin verrattuna. HUSin tutkimuksessa sairaalakustannukset olivat 1 988 euroa ja sairauslomakustannukset 1 896 euroa potilasta kohden. Vastaavia tuloksia on raportoitu myös Euroopassa, esimerkiksi Englannissa (1 482 puntaa/potilas) ja Espanjassa (1 840 euroa/potilas).

– Kustannukset muodostavat ison ja turhan kuluerän hyvinvointialueille ja yhteiskunnalle. On tärkeää, että sähköpotkulaudoille on tullut myös pakollinen liikennevakuutus, joka toivottavasti vaikuttaa vammojen taloudelliseen kuormaan, Reito toteaa.

Taysin tutkimuksessa onnettomuuksiin liittyviä kustannuksia kartoitti lääketieteen kandidaatti Mikko Rytkönen opinnäytetyössään.

– Olemme aikaisemmin raportoineet vammariskistä suhteutettuna skuuttien käyttömääriin ja ajettuihin kilometreihin. Sen jälkeen olemme selvittäneet yöllisten nopeusrajoitusten vaikutusta vammamääriin. Luontevaa oli jatkaa tutkimalla vammoihin liittyviä kustannuksia, työtä ohjannut Reito kertoo.