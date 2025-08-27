Missä riittää nyt töitä? Sote-alalla dramaattinen pudotus

Suomen suurimmalla työnhakupalvelulla Duunitorilla julkaistiin tammi–elokuussa yli 215 000 työpaikkailmoitusta .

Ilmoituksia julkaistiin noin 26 prosenttia vähemmän kuin samaan aikaan viime vuonna ja noin 48 prosenttia vähemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Kiinnostus ilmoituksia kohtaan kasvoi huomattavasti: kaikki työpaikkailmoitukset keräsivät noin 36 prosenttia enemmän lukukertoja kuin vuosi sitten ja noin 55 prosenttia enemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Avoimia työpaikkoja on enemmän kuin työpaikkailmoituksia, sillä moni työnantaja etsii yhdellä ilmoituksella useita työntekijöitä.

”Työnantajat joutuvat säästämään eivätkä uskalla investoida rekrytointeihin. Työpaikkojen määrä on laskenut järkyttävän paljon, ja myös irtisanomisten vuoksi hakijoita on liikkeellä ennätysmäärä. Tämä työmarkkinan alho jatkuu jo kolmatta vuotta, joten toivon hartaasti, että suunta muuttuisi pian”, sanoo Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen.

Heinäkuun lopussa Suomessa oli jo noin 340 000 työtöntä työnhakijaa. Työ- ja elinkeinoministeriön ennusteen mukaan pitkäaikaistyöttömien määrä voi loppuvuodesta nousta lähes 1990-luvun laman tasolle.

Näillä toimialoilla on eniten avoimia työpaikkoja

Kaikkien suurten alojen työpaikkailmoitusten määrä on laskenut, mutta muutoksissa on merkittävää vaihtelua. Näillä alueilla julkaistiin tammi–elokuussa eniten työpaikkailmoituksia Duunitorilla (suluissa muutosprosentti suhteessa viime vuoteen):

Rakennusala: noin 29 100 ilmoitusta (–11 %) Sosiaali- ja hoiva-ala: noin 24 900 ilmoitusta (–42 %) Myynti- ja kaupan ala: noin 19 200 ilmoitusta (–28 %) Teollisuus ja teknologia: noin 17 800 ilmoitusta (–16 %) Ravintola- ja matkailuala: noin 14 700 ilmoitusta (–29 %) Terveydenhuoltoala: noin 9 000 ilmoitusta (–42 %) Asennus, huolto ja kunnossapito: noin 8 400 ilmoitusta (–23 %) Kuljetus, logistiikka ja liikenne: noin 8 000 ilmoitusta (–26 %) Asiantuntijatyöt ja konsultointi: noin 7 000 ilmoitusta (–16 %) Tieto- ja tietoliikennetekniikka: noin 6 200 ilmoitusta (–16 %)

Valoisimmalta näyttää rakennusalalla, jolla julkaistiin eniten työpaikkailmoituksia ja jonka pudotus oli eniten työllistävistä aloista pienin suhteessa viime vuoteen.

”Suhdanneherkän rakennusalan kehitys antaa toivoa paremmasta. Moni taho on povannut alalle hartaasti odotettua kasvua, ja toivottavasti sitä on pian näköpiirissä”, Salonen kommentoi.

Myös teollisuudessa ja teknologiassa, asiantuntijatöissä ja konsultoinnissa sekä tieto- ja tietoliikennetekniikassa lasku on pienempää kuin muilla suurilla aloilla.

”Synkin tilanne on sosiaali- ja terveysalalla. Alan työpaikat ovat romahtaneet hyvinvointialueiden, kuntien ja myös yksityisen puolen säästöjen vuoksi. Moni on varmasti ajatellut, että sote-alalla riittää aina töitä, mutta taloudellisesti vaikeat vuodet ovat osoittaneet, että suhdanteet ja julkiset säästöt vaikuttavat voimakkaasti näihin aloihin.”

Toiseksi eniten työpaikkailmoituksia tarjonneen sosiaali- ja hoiva-alan ilmoitukset pitävät sisällään esimerkiksi erilaisten hoitajien, avustajien, ohjaajien, varhaiskasvatuksen lastenhoitajien, kotihoidon, vanhustyön ja sosiaalityön työpaikkoja.

Näillä alueilla on eniten töitä tarjolla

Näillä alueilla julkaistiin tammi–elokuussa eniten työpaikkailmoituksia Duunitorilla (suluissa muutosprosentti suhteessa viime vuoteen):

Uusimaa noin 71 200 ilmoitusta (–23 %) Pirkanmaa: noin 20 800 ilmoitusta (–25 %) Varsinais-Suomi: noin 17 300 ilmoitusta (–29 %) Pohjois-Pohjanmaa: noin 13 000 ilmoitusta (–25 %) Lappi: noin 10 400 ilmoitusta (–17 %) Pohjois-Savo: noin 7 900 ilmoitusta (–37 %) Keski-Suomi: noin 7 800 ilmoitusta (–36 %) Pohjanmaa: noin 5 700 ilmoitusta (–34 %) Satakunta: noin 5 700 ilmoitusta (–28 %) Päijät-Häme: noin 5 600 ilmoitusta (–30 %)

”Selvästi vähiten laskua on Lapissa, jossa turismi antaa vetoapua alueella eniten työllistäville ravintola- ja matkailualalle sekä rakennusalalle. Rakennusalan työpaikkailmoitukset jopa kasvoivat Lapissa 10 prosenttia tammi–elokuussa suhteessa viime vuoteen, mikä on poikkeuksellista tässä markkinassa”, Salonen kertoo.

Eniten työpaikkailmoitusten määrä laski Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla.

Laskeva työpaikkojen määrä ei kuitenkaan tarkoita, että sopivien osaajien löytäminen olisi aina helppoa.

”Tässäkin markkinatilanteessa työmarkkinoita vaivaa kohtaanto-ongelma, joka johtuu myös maantieteellisestä sijainnista. Monet tekijät eivät siis asu siellä, missä työnantajat tarvitsevat työvoimaa. Ja etenkin kokeneempia ja perheellisiä osaajia on vaikeampi saada muuttamaan kauas työn perässä.”

