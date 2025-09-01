Ei kannata hämääntyä: Lokakuussa verkkopankki alkaa tarkistaa asiakkaan antamia maksutietoja – EU:n pikamaksuasetus tietää muutoksia maksukäytäntöihin

Vuoden 2025 aikana asteittain voimaan tuleva EU:n pikamaksuasetus muuttaa olennaisesti maksujen välitystä. Merkittävä vaihe pikamaksuasetuksen voimaantulossa saavutetaan 9.10.2025, jolloin asetuksen takaraja umpeutuu.

”Pikamaksuasetuksen voimaantulon myötä verkkopankki saattaa esimerkiksi huomauttaa asiakkaalle, jos saajan nimi ja tilinumero eivät täsmää. Jos maksajan ilmoittama nimi on melkein sama kuin saajan pankkitilin omistajan nimi, pankki kertoo tilinomistajaksi virallisesti merkityn nimen", kertoo Finanssiala ry:n (FA) maksuliikeasiantuntija Miia Zitting.

”Huomautuksissa ei ole siis kyse huijauksesta. Huijausten kanssa on jokaisen syytä olla tarkkana, mutta lokakuusta alkaen tällaiset verkkopankin tekemät varmistukset saattavat olla osa monien maksajien normaalia arkea”, Zitting vakuuttaa.

Maksun saajan tilin ja nimen tarkistaminen vähentää sellaisia petoksia, joissa pankin asiakasta huijataan lähettämään maksu väärälle tilille.

”Mikäli nimi ei vastaa maksajan kertomaa, voi maksun edelleen tehdä. Vastuu mahdollisesta väärälle taholle menevästä maksusta siirtyy kuitenkin maksajalle”, Zitting lisää.

Pankkiasiakkaalle pikamaksuasetus on saattanut jo näkyä pankkien lähettäminä sopimusehtomuutoksina. Voimaan astuvan sääntelyn vuoksi pankit ovat joutuneet muuttamaan tarjoamiensa palvelujen sopimusehtoja, ja ilmoittavat muutoksista asiakkailleen. Ehdoissa puhutaan SEPA-pikasiirroista. Lyhenne viittaa yhtenäiseen euromaksualueeseen (Single Euro Payments Area).

Tavoitteena luotettavammat ja nopeammat maksut

Luotettavuuden lisäksi asetuksen tarkoitus on nopeuttaa maksamista. Pankkien on tarjottava asiakkaalle jatkossa mahdollisuus tehdä kymmenessä sekunnissa tapahtuva pikasiirto. Silloin maksut siirtyvät pankista toiseen lähes saman tien, myös viikonloppuisin ja juhlapyhinä.

”Pikamaksuasetuksen myötä minkä tahansa pankin asiakas voi lokakuun alkupuolelta lähtien lähettää ja vastaanottaa euromääräisiä pikasiirtoja kymmenessä sekunnissa riippumatta kellonajasta tai siitä, tapahtuuko siirto kotimaassa vai toiseen maahan. Niihin EU- ja ETA-maihin, joissa euro ei ole käytössä, pikasiirrot onnistuvat viimeistään 9.7.2027”, Zitting avaa.

Maksajien lisäksi myös tavaroista ja palveluista laskuttavien on otettava muutoksista onkeensa. Laskuttajien on pidettävä huolta, että virallinen nimi ja maksutapahtumassa näkyvä laskuttajan nimi vastaavat toisiaan.

”Maksajan tuntema yrityksen nimi saattaa olla aivan eri kuin yrityksen virallinen nimi saajan pankissa. Silloin maksaja saa pankkinsa tekemän tarkistuksen tuloksena tietoonsa, että tiedot eivät vastaa maksajan antamia tietoja. Tämä aiheuttaa maksajalle tarpeetonta hämmennystä”, Zitting varoittaa.

Osa yrityksistä saattaa käyttää maksujenvälitykseensä myös erillistä maksupalveluntarjoajaa, jonka tilille varat menevät ja jonka kautta maksut ohjautuvat varsinaiselle saajalle. Myös tällaisesta käytännöstä kannattaa kertoa maksajalle etukäteen.

”Aluksi muutos saattaa aiheuttaa hämmennystä. Kyseessä on kuitenkin maksamisen turvallisuuden parantamiseen tähtäävä muutos”, Zitting sanoo.