Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Pormestari Daniel Sazonovin erityisavustajaksi Oskari Heinonen

5.9.2025 10:00:00 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

Jaa

Oskari Heinonen on aloittanut 25.8.2025 pormestari Daniel Sazonovin erityisavustajana.

Pormestari Daniel Sazonov on nimittänyt Oskari Heinosen, 26, poliittiseksi erityisavustajakseen. Heinonen on aloittanut tehtävässään 25.8.2025.

Aikaisemmin urallaan Heinonen on toiminut muun muassa eduskuntaryhmän tiedotussihteerinä sekä eduskunta-avustajana usealle kansanedustajalle. 

Pormestari Sazonovin erityisavustajana jo aiemmin aloittanut Jeremias Nurmela jatkaa tehtävässään.

Avainsanat

daniel sazonovoskari heinonenjeremias nurmelahelsingin kaupunki

Yhteyshenkilöt

Pormestari Daniel Sazonovin erityisavustaja Oskari Heinonen, puh. +358 50 453 5203, s-posti: oskari.heinonen@hel.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye