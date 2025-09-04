Pormestari Daniel Sazonovin erityisavustajaksi Oskari Heinonen
Oskari Heinonen on aloittanut 25.8.2025 pormestari Daniel Sazonovin erityisavustajana.
Pormestari Daniel Sazonov on nimittänyt Oskari Heinosen, 26, poliittiseksi erityisavustajakseen. Heinonen on aloittanut tehtävässään 25.8.2025.
Aikaisemmin urallaan Heinonen on toiminut muun muassa eduskuntaryhmän tiedotussihteerinä sekä eduskunta-avustajana usealle kansanedustajalle.
Pormestari Sazonovin erityisavustajana jo aiemmin aloittanut Jeremias Nurmela jatkaa tehtävässään.
Pormestari Daniel Sazonovin erityisavustaja Oskari Heinonen, puh. +358 50 453 5203, s-posti: oskari.heinonen@hel.fi
