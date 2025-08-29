Uusi sellirakennus Turun vankilaan – hanke käynnistyy allianssimallilla
Turun vankilaan rakennetaan uusi suljettu sellirakennus lisäämään vankipaikkoja kasvaneeseen vankipaikkatarpeeseen. Hankkeen kustannusarvio on noin 53 miljoonaa euroa, ja rakentamisen palveluntuottajaksi on valittu Lujatalo Oy. Senaatti-kiinteistöjen kärkihankkeena toteutettava allianssisopimus hankkeen toteuttamisesta allekirjoitettiin perjantaina 29.8.2025. Rakennustyöt käynnistyvät alustavan arvion mukaan helmikuussa 2026 ja valmistuvat marraskuussa 2027.
Uudessa suljetussa sellirakennuksessa on bruttoalaa noin 9 200 neliömetriä, ja se sijoittuu Turun Saramäessä sijaitsevan vankilan nykyisten sellirakennusten viereen. Rakennuksen valmistuttua Turun vankilan vankipaikkamäärä kasvaa noin 400 vankipaikkaan ja Turun vankilasta tulee Suomen suurin vankila.
”Uusi lisärakennus on merkittävä investointi paitsi Turun vankilalle myös koko Rikosseuraamuslaitoksen toimintaedellytyksille. Hankkeessa yhdistyvät turvallisuuden, toiminnallisuuden ja kestävän rakentamisen tavoitteet. Tavoitteena on ratkaisu, joka palvelee hyvin sekä henkilöstöä että vankeja vuosikymmeniksi eteenpäin,” sanoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Kimmo Autio.
Uudisrakentamisen lisäksi hankkeessa parannetaan myös nykyisiä tiloja. Vankivastaanoton, laitoskeittiön ja kanttiinin kapasiteettia ja logistiikkaa parannetaan. Vankiterveydenhuollon toimintamahdollisuuksia tehostetaan toimintojen paremmalla sijoittelulla. Lisäksi ulkoilumahdollisuuksia lisätään.
Suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan elinkaariajattelua, päästöttömän työmaan periaatteita ja kiertotalouden ohjeistusta. Tavoitteena on pienentää rakennuksen hiilijalanjälkeä 25 prosenttia tavanomaiseen ratkaisuun verrattuna. Hankkeelle on asetettu RTS-ympäristöluokituksen mukainen kolmen tähden tavoitetaso, joka varmistaa hyvän ympäristölaadun.
”Vankilarakentaminen on turvaluokituksineen vankkaa osaamista vaativaa erikoisrakentamista, josta Lujatalolta löytyy kokemusta ja osaamista. Kiitämme tilaajaa luottamuksesta ja lähdemme innokkaina toteuttamaan hanketta yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa, jonka kanssa yhteistyö Vantaan vankilan lisärakennushankkeessa sujui erinomaisesti. Myös työllistävä vaikutus on suuri”, kertoo Lujatalon aluejohtaja Timo Salo-Tuisku.
Rakentamisen alkuvaiheessa tontilla tehdään maanrakennus- ja louhintatöitä, josta saattaa aiheutua jonkin verran melua ja tärinää.
Yhteyshenkilöt
Kimmo AutioRakennuttajapäällikköSenaatti-kiinteistötPuh:029 483 3398kimmo.autio@senaatti.fi
Petri KiuruApulaisjohtajaTurun vankilaPuh:050 430 0856petri.kiuru@om.fi
