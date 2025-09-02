Aluehallitus käsitteli tammi−kesäkuun osavuosikatsausta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 2.9.2025 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus sai katsauksen Pohteen vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuolikkaan toimintaan ja talouteen. Osavuosikatsaus kertoo sekä haasteista että myönteisistä kehityskuluista. Talousarvioon kohdistuu ylitysriskiä loppuvuonna.
Osavuosikatsauksessa näkyy myönteistä kehitystä
Katsaus vuoden 2025 ensimmäiseen vuosipuolikkaaseen osoittaa, että talouden ja toiminnan suunnitelmat ovat edenneet pääosin tavoitteiden mukaisesti. Tiukasta taloustilanteesta huolimatta palveluja on myös kehitetty. Esimerkiksi hoidon jatkuvuus toteutuu jo kattavasti ja digitaaliset palvelut ovat laajasti käytössä.
Lakisääteiset hoito- ja palvelutakuut toteutuivat vaihtelevasti eri palveluissa. Haasteet liittyvät muun muassa riittävän henkilöstön turvaamiseen ja kasvaneeseen kysyntään osassa palveluja. Hoito- ja palvelutakuut toteutuivat kuitenkin paremmin kuin viime vuonna.
Pelastustoiminnan tehtävien määrä on vähentynyt. Toimintavalmiusajat toteutuivat koko aluetta tarkasteltaessa hyvin.
Pohteen henkilöstön määrä oli kesäkuun lopussa 18 873, mikä on 0,6 prosenttia eli 111 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Koulutuspäivien määrä on kasvanut. Hakijamäärät ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan: hakijoita avoimiin toimiin ja virkoihin on ollut huomattavasti aiempaa enemmän.
Talous on kehittynyt lähes ennakoidusti, mutta tilanne kiristyy lähikuukausina. Aluevaltuuston toukokuussa muuttamassa talousarviossa Pohteen ylijäämä kuluvalle vuodelle on 37,2 miljoonaa. Kesäkuun tilanteessa ylijäämä on 32 miljoonaa.
Tammi−kesäkuun toteuman perusteella arvioidaan, että muutetussa talousarviossa pysyminen on haastavaa. Kesäkuun tilanteen pohjalta laadittu tilinpäätösennuste on 30 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tähän vaikuttavat muun muassa palkkojen tasokorotukset, jotka eivät olleet tiedossa vielä talousarvion laadintavaiheessa. Lisäksi ylitysuhkaa on asiakaspalveluiden ostoissa ja avustuksissa. Ennusteeseen sisältyy vielä runsaasti epävarmuutta.
Muut kokousasiat
§ 102 Pohteen osavuosikatsaus 1-6/2025
Hyväksyttiin.
§ 103 Vuoden 2025 talousarvion muuttaminen
Hyväksyttiin.
§ 104 Pohjois-Suomen YTA-alueen yhteisen kehittämishankkeen budjetin tarkistus
Hyväksyttiin.
§ 105 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2024
Hyväksyttiin.
§ 106 Hoitohenkilökunnan kansainväliset rekrytoinnit
Asia päätettiin jättää pöydälle.
§ 107 Ateriapalvelutyö ja puhtauspalvelut
Hyväksyttiin.
§ 108 Hankintapäätös, 200852 Potilasvuoteet
Hyväksyttiin.
§ 109 Ikäihmisten yhteisöllisen asumisen hankinnan käynnistämispäätös
Hyväksyttiin.
§ 110 Oikaisuvaatimus palvelualuejohtajan viranhaltijapäätöksistä 126, 127 ja 128/2025
Hyväksyttiin.
§ 111 Oikaisuvaatimus palvelualuejohtajan viranhaltijapäätöksestä 9.6.2025 § 121 vahingonkorvausta koskevassa asiassa
Hyväksyttiin.
§ 112 Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätökseen
Hyväksyttiin.
§ 113 Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätökseen
Hyväksyttiin.
§ 114 Vahingonkorvausvaatimus vammaispalvelujen ja terveyspalvelujen toimialueille
Hyväksyttiin.
§ 115 – § 122 Oikaisuvaatimus virheellisesti maksetun palkan takaisinperinnästä, viranhaltijapäätös 400/2025
Keskustelun aikana puheenjohtaja esitti, että takaisinperinnästä luovutaan perusteena luovuttaneessa organisaatiossa kirjattu väärä hinnoittelutunnus ja siitä aiheutuva järjestelyerän väärin kohdentuminen.
Aluehallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen.
§ 123 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut -toimialueen johtamisjärjestelmän uudistukseen liittyvien virkojen perustaminen sekä lakkauttaminen
Hyväksyttiin.
§ 124 Perhe- ja sosiaalipalvelut, OYS psykiatria -toimialueen organisaatiouudistukseen liittyvien virkojen perustaminen ja lakkauttaminen
Hyväksyttiin.
§ 125 Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien raportit
Hyväksyttiin.
§ 126 Tiedoksiantoasiat 2.9.2025
Hyväksyttiin.
§ 127 Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen
Hyväksyttiin.
§ 128 Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen/hankinnat
Hyväksyttiin.
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 9.9.2025. Syyskaudella aluehallitus kokoontuu tiistaisin, paitsi seuraavina päivinä: 26.8., 21.10., 23.12. ja 30.12.2025.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Yhteyshenkilöt
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
