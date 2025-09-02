Aluehallitus käsitteli tammi−kesäkuun osavuosikatsausta

Osavuosikatsauksessa näkyy myönteistä kehitystä

Katsaus vuoden 2025 ensimmäiseen vuosipuolikkaaseen osoittaa, että talouden ja toiminnan suunnitelmat ovat edenneet pääosin tavoitteiden mukaisesti. Tiukasta taloustilanteesta huolimatta palveluja on myös kehitetty. Esimerkiksi hoidon jatkuvuus toteutuu jo kattavasti ja digitaaliset palvelut ovat laajasti käytössä.

Lakisääteiset hoito- ja palvelutakuut toteutuivat vaihtelevasti eri palveluissa. Haasteet liittyvät muun muassa riittävän henkilöstön turvaamiseen ja kasvaneeseen kysyntään osassa palveluja. Hoito- ja palvelutakuut toteutuivat kuitenkin paremmin kuin viime vuonna.

Pelastustoiminnan tehtävien määrä on vähentynyt. Toimintavalmiusajat toteutuivat koko aluetta tarkasteltaessa hyvin.

Pohteen henkilöstön määrä oli kesäkuun lopussa 18 873, mikä on 0,6 prosenttia eli 111 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Koulutuspäivien määrä on kasvanut. Hakijamäärät ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan: hakijoita avoimiin toimiin ja virkoihin on ollut huomattavasti aiempaa enemmän.

Talous on kehittynyt lähes ennakoidusti, mutta tilanne kiristyy lähikuukausina. Aluevaltuuston toukokuussa muuttamassa talousarviossa Pohteen ylijäämä kuluvalle vuodelle on 37,2 miljoonaa. Kesäkuun tilanteessa ylijäämä on 32 miljoonaa.

Tammi−kesäkuun toteuman perusteella arvioidaan, että muutetussa talousarviossa pysyminen on haastavaa. Kesäkuun tilanteen pohjalta laadittu tilinpäätösennuste on 30 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tähän vaikuttavat muun muassa palkkojen tasokorotukset, jotka eivät olleet tiedossa vielä talousarvion laadintavaiheessa. Lisäksi ylitysuhkaa on asiakaspalveluiden ostoissa ja avustuksissa. Ennusteeseen sisältyy vielä runsaasti epävarmuutta.

Muut kokousasiat

§ 102 Pohteen osavuosikatsaus 1-6/2025

Hyväksyttiin.

§ 103 Vuoden 2025 talousarvion muuttaminen

Hyväksyttiin.

§ 104 Pohjois-Suomen YTA-alueen yhteisen kehittämishankkeen budjetin tarkistus

Hyväksyttiin.

§ 105 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2024

Hyväksyttiin.

§ 106 Hoitohenkilökunnan kansainväliset rekrytoinnit

Asia päätettiin jättää pöydälle.

§ 107 Ateriapalvelutyö ja puhtauspalvelut

Hyväksyttiin.

§ 108 Hankintapäätös, 200852 Potilasvuoteet

Hyväksyttiin.

§ 109 Ikäihmisten yhteisöllisen asumisen hankinnan käynnistämispäätös

Hyväksyttiin.

§ 110 Oikaisuvaatimus palvelualuejohtajan viranhaltijapäätöksistä 126, 127 ja 128/2025

Hyväksyttiin.

§ 111 Oikaisuvaatimus palvelualuejohtajan viranhaltijapäätöksestä 9.6.2025 § 121 vahingonkorvausta koskevassa asiassa

Hyväksyttiin.

§ 112 Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätökseen

Hyväksyttiin.

§ 113 Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätökseen

Hyväksyttiin.

§ 114 Vahingonkorvausvaatimus vammaispalvelujen ja terveyspalvelujen toimialueille

Hyväksyttiin.

§ 115 – § 122 Oikaisuvaatimus virheellisesti maksetun palkan takaisinperinnästä, viranhaltijapäätös 400/2025

Keskustelun aikana puheenjohtaja esitti, että takaisinperinnästä luovutaan perusteena luovuttaneessa organisaatiossa kirjattu väärä hinnoittelutunnus ja siitä aiheutuva järjestelyerän väärin kohdentuminen.

Aluehallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen.

§ 123 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut -toimialueen johtamisjärjestelmän uudistukseen liittyvien virkojen perustaminen sekä lakkauttaminen

Hyväksyttiin.

§ 124 Perhe- ja sosiaalipalvelut, OYS psykiatria -toimialueen organisaatiouudistukseen liittyvien virkojen perustaminen ja lakkauttaminen

Hyväksyttiin.

§ 125 Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien raportit

Hyväksyttiin.

§ 126 Tiedoksiantoasiat 2.9.2025

Hyväksyttiin.

§ 127 Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen

Hyväksyttiin.

§ 128 Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen/hankinnat

Hyväksyttiin.

