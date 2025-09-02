Vihreät - De Gröna

Vihreiden Hyrkkö ja Hopsu: Orpon rasismiriihestä on saatava päätös Palestiinan tunnustamisesta

2.9.2025 15:59:31 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtajat Saara Hyrkkö ja Inka Hopsu vaativat Orpon hallitusta toimimaan sanojensa mittaisesti palestiinalaisten kansanmurhan estämiseksi ja kahden valtion mallin mahdollisuuksien turvaamiseksi.

Hyrkön ja Hopsun mukaan puheet kahden valtion mallin tukemisesta jäävät tyhjiksi ilman valmiutta tunnustaa Palestiinan valtio yhdessä muun Euroopan kanssa. Hyrkkö ja Hopsu osallistuvat parhaillaan Edinburghissa Israelin ja Palestiinan rauhansuunnitelmia koskevaan kansainväliseen kokoukseen.

— Suomen tuki kahden valtion mallille on epäuskottavaa, kun teot loistavat poissaolollaan. Suomen on tunnustettava Palestiina ja osana kansainvälistä yhteisöä painostettava Israel lopettamaan palestiinalaisten murhaaminen ja uusien maa-alueiden valtaaminen palestiinalaisalueilta. Orpon rasismiriihestä on saatava konkreettisia päätöksiä asiasta, painottaa eduskunnan Palestiina-ystävyysryhmän varapuheenjohtajana toimiva Hyrkkö.

Hopsu ja Hyrkkö vaativat budjettiriihestä päätöstä Palestiinan tunnustamisesta.

— Israel toteuttaa kansanmurhaa ja näännyttää lapsia silmiemme edessä. Samaan aikaan Israelin päättäjät toimivat avoimen vihamielisesti palestiinalaisia kohtaan ja kahden valtion mallin toteutumisen estämiseksi. Kaiken tämän valossa Suomen hallituksen haparointi Palestiinan tunnustamisessa uhkaa jättää meidät historian väärälle puolelle. Riihessä on korkea aika päättää Palestiinan tunnustamisesta, vaatii Eduskunnan Ihmisoikeusverkoston puheenjohtajana toimiva Hopsu.

Hopsu ja Hyrkkö vaativat budjettiriihestä päätöksiä myös akuuttiin humanitaariseen katastrofiin vastaamiseksi.

— Suomen on päätettävä viivyttelemättä gazalaisten lapsipotilaiden evakuoinnista Suomeen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on ilmoittanut valmiudesta tarjota hoitoa, joten ainoa este näiden lasten auttamisen tiellä on Petteri Orpon hallitus, Hyrkkö ja Hopsu toteavat.

