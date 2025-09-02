Vihreiden Hyrkkö ja Hopsu: Orpon rasismiriihestä on saatava päätös Palestiinan tunnustamisesta
Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtajat Saara Hyrkkö ja Inka Hopsu vaativat Orpon hallitusta toimimaan sanojensa mittaisesti palestiinalaisten kansanmurhan estämiseksi ja kahden valtion mallin mahdollisuuksien turvaamiseksi.
Hyrkön ja Hopsun mukaan puheet kahden valtion mallin tukemisesta jäävät tyhjiksi ilman valmiutta tunnustaa Palestiinan valtio yhdessä muun Euroopan kanssa. Hyrkkö ja Hopsu osallistuvat parhaillaan Edinburghissa Israelin ja Palestiinan rauhansuunnitelmia koskevaan kansainväliseen kokoukseen.
— Suomen tuki kahden valtion mallille on epäuskottavaa, kun teot loistavat poissaolollaan. Suomen on tunnustettava Palestiina ja osana kansainvälistä yhteisöä painostettava Israel lopettamaan palestiinalaisten murhaaminen ja uusien maa-alueiden valtaaminen palestiinalaisalueilta. Orpon rasismiriihestä on saatava konkreettisia päätöksiä asiasta, painottaa eduskunnan Palestiina-ystävyysryhmän varapuheenjohtajana toimiva Hyrkkö.
Hopsu ja Hyrkkö vaativat budjettiriihestä päätöstä Palestiinan tunnustamisesta.
— Israel toteuttaa kansanmurhaa ja näännyttää lapsia silmiemme edessä. Samaan aikaan Israelin päättäjät toimivat avoimen vihamielisesti palestiinalaisia kohtaan ja kahden valtion mallin toteutumisen estämiseksi. Kaiken tämän valossa Suomen hallituksen haparointi Palestiinan tunnustamisessa uhkaa jättää meidät historian väärälle puolelle. Riihessä on korkea aika päättää Palestiinan tunnustamisesta, vaatii Eduskunnan Ihmisoikeusverkoston puheenjohtajana toimiva Hopsu.
Hopsu ja Hyrkkö vaativat budjettiriihestä päätöksiä myös akuuttiin humanitaariseen katastrofiin vastaamiseksi.
— Suomen on päätettävä viivyttelemättä gazalaisten lapsipotilaiden evakuoinnista Suomeen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on ilmoittanut valmiudesta tarjota hoitoa, joten ainoa este näiden lasten auttamisen tiellä on Petteri Orpon hallitus, Hyrkkö ja Hopsu toteavat.
Yhteyshenkilöt
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
Inka HopsuVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:09 432 3054inka.hopsu@eduskunta.fi
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Virta: Kello käy, päättääkö hallitus budjettiriihessä Palestiinan tunnustamisesta?2.9.2025 10:30:27 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta muistuttaa Antti Lindtmanin antaneen hallitukselle aikaa Palestiinan tunnustamiselle syyskuun alkuun ja vaatii päätöksiä hallitukselta.
Sofia Virta: Onko hallitus toimintakykyinen ja valmis sopimaan budjetista, kun sen keskinäinen sopu kesti vain tunteja?2.9.2025 09:28:46 EEST | Tiedote
Virran mukaan hallitus ei vaikuta riittävän toimintakykyiseltä budjettiriihen neuvotteluihin.
Sofia Virta: Hallitus, uskallatteko päästää Keskisarjan uudelleen televisioon puhumaan kanssani maahanmuutosta?1.9.2025 20:10:17 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtajaa Sofia Virtaa eivät hallituksen tyhjät puheet tyydytä. Hän on valmis käymään maahanmuuttokeskustelua televisiossa Teemu Keskisarjan kanssa uudelleen, jos hallitus voi luvata keskustelun olevan rakentavaa ja asiallista.
Sofia Virta: Kyse ei ole pelkästä kielenkäytöstä, vaan epäinhimillisestä politiikasta, jota perussuomalaiset pyrkivät oikeuttamaan rasistisella kielenkäytöllä1.9.2025 10:18:22 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta lähettää pääministerille terveisiä hallitusneuvotteluihin: Virran mukaan hallituksen käsillä oleva ongelma ei ole pelkkä kielenkäyttö vaan sen takana oleva epäinhimillinen politiikka.
Vihreiden Hanna Holopainen: Kotitalouskohtainen leikkauskatto on otettava käyttöön – perheiden kohtuuton kuormitus on pysäytettävä1.9.2025 09:48:53 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Hanna Holopainen on huolissaan köyhyyden lisääntymisestä ja ehdottaa kotitalouskohtaista leikkauskattoa. Talouskohtainen leikkauskatto rajoittaisi samalle kotitaloudelle kohdistuvien julkisten leikkausten määrää. Leikkauskaton tarkoituksena on estää tilanteet, joissa useat eri tukien ja palveluiden leikkaukset kasautuvat yhteen ja aiheuttavat kohtuuttoman taloudellisen rasituksen erityisesti lapsiperheille.
