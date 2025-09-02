Silakkatuotteiden kiinnostusta lisättiin tuoreessa tutkimuksessa ottamalla vaikutteita kansainvälisistä ruokakulttuureista

Kotimaisten villikalojen kulutus on laskussa, ja erityisesti nuorempi väestö syö liian vähän kalaa suosituksiin nähden. Turun yliopiston tutkimuksessa selvitettiin, miten kalatuotteiden kiinnostavuutta olisi mahdollista lisätä.

Kiinnostusta kartoitettiin kutsumalla sata kuluttajaa osallistumaan kolmen kaupallisen ja kolmen projektissa kehitetyn silakkatuotteen aistinvaraiseen arviointiin. Kaupalliset tuotteet olivat silakasta valmistettu kalapuikko, silakkapihvi sekä etikkamarinoitu silakkavalmiste. Kehitettyjä tuotteita olivat ekstrudoitu eli muotoon puristettu silakkamassa, silakkapulla sekä maitohappomarinoitu silakka.

– Kun verrattiin kaupallisia ja projektissa kehitettyjä tuotteita sellaisenaan, havaittiin että kaupalliset tuotteet maistuivat osallistujille huomattavasti paremmin. Marinoitujen silakkatuotteiden kohdalla kuitenkin huomattiin, että tuotteet olivat miellyttävämpiä, jos osallistuja käytti valmiiksi kyseisen tuotekategorian tuotteita, kertoo väitöskirjatutkija Nora Logrén Turun yliopiston Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskukselta.

Kuluttajien ruokavalintojen syyt muuttuvat tuotteiden tullessa tutuiksi

Marinoitu silakkatuote valittiin tutkimuksessa jatkokehityksen kohteeksi ja sitä käytettiin raaka-aineena tuotteissa, jotka olivat saaneet vaikutteita Välimeren maista ja Meksikosta. 93 kuluttajaa kävi arvioimassa tuotteita kahdesti.

– Kun marinoitu silakkasäilyke vietiin osaksi monikulttuurillista kokonaisuutta ja mukaan liitettiin kertomus tuotteista, tuotteet koettiin todella miellyttäviksi. Osallistujat saivat valita arviointien alussa kolme mieluisinta tuotetta: silakka–tuorejuustodippi yhdessä kauranachon kanssa sekä coca, eli pitsan kaltainen paistos olivat ylivoimaisesti useimmin valitut tuotteet, kertoo Logrén.

– Tutkimuksessa kysyttiin myös perusteluja valinnoille. Ensimmäisellä kerralla tärkeimmiksi perusteluiksi nousivat ulkonäköön ja mielikuvaan liittyvät syyt. Toisella arviointikerralla ulkonäkösyyt pitivät pintansa mutta mielikuvaan liittyvät perustelut vähenivät. Tilalle sen sijaan nousivat mieltymykset ja aiemmat kokemukset tuotteesta, Logrén jatkaa.

Tutkimus osoitti, että tuttujen piirteiden säilyttäminen tekee tuotteista helposti lähestyttäviä ja miellyttäviä, mutta kiinnostavuutta voidaan merkittävästi lisätä tuomalla mukaan harkitusti uusia, kansainvälisistä ruokakulttuureista ammennettuja elementtejä. Kun tuttu ja uusi yhdistetään huolellisesti, syntyy elämyksiä, jotka koetaan yhtä aikaa turvallisiksi ja kiehtoviksi. Tämä yhdistelmä vahvistaa myönteisiä aistikokemuksia ja lisää todennäköisyyttä, että tuote valitaan uudelleen.

Tutkimus on julkaistu 3.7.2025 Food Quality and Preference -lehdessä.