Silakkatuotteiden kiinnostusta lisättiin tuoreessa tutkimuksessa ottamalla vaikutteita kansainvälisistä ruokakulttuureista
Kalatuotteiden tutut piirteet lisäävät niiden lähestyttävyyttä ja miellyttävyyttä, mutta kiinnostavuutta voidaan lisätä ottamalla inspiraatiota kansainvälisistä ruokakulttuureista ja liittämällä ne ruokakulttuureiden tarinoihin ja kontekstiin, todettiin Turun yliopiston Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskuksen tutkimuksessa, jossa testattiin silakkatuotteiden kiinnostavuuden lisäämistä.
Kotimaisten villikalojen kulutus on laskussa, ja erityisesti nuorempi väestö syö liian vähän kalaa suosituksiin nähden. Turun yliopiston tutkimuksessa selvitettiin, miten kalatuotteiden kiinnostavuutta olisi mahdollista lisätä.
Kiinnostusta kartoitettiin kutsumalla sata kuluttajaa osallistumaan kolmen kaupallisen ja kolmen projektissa kehitetyn silakkatuotteen aistinvaraiseen arviointiin. Kaupalliset tuotteet olivat silakasta valmistettu kalapuikko, silakkapihvi sekä etikkamarinoitu silakkavalmiste. Kehitettyjä tuotteita olivat ekstrudoitu eli muotoon puristettu silakkamassa, silakkapulla sekä maitohappomarinoitu silakka.
– Kun verrattiin kaupallisia ja projektissa kehitettyjä tuotteita sellaisenaan, havaittiin että kaupalliset tuotteet maistuivat osallistujille huomattavasti paremmin. Marinoitujen silakkatuotteiden kohdalla kuitenkin huomattiin, että tuotteet olivat miellyttävämpiä, jos osallistuja käytti valmiiksi kyseisen tuotekategorian tuotteita, kertoo väitöskirjatutkija Nora Logrén Turun yliopiston Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskukselta.
Kuluttajien ruokavalintojen syyt muuttuvat tuotteiden tullessa tutuiksi
Marinoitu silakkatuote valittiin tutkimuksessa jatkokehityksen kohteeksi ja sitä käytettiin raaka-aineena tuotteissa, jotka olivat saaneet vaikutteita Välimeren maista ja Meksikosta. 93 kuluttajaa kävi arvioimassa tuotteita kahdesti.
– Kun marinoitu silakkasäilyke vietiin osaksi monikulttuurillista kokonaisuutta ja mukaan liitettiin kertomus tuotteista, tuotteet koettiin todella miellyttäviksi. Osallistujat saivat valita arviointien alussa kolme mieluisinta tuotetta: silakka–tuorejuustodippi yhdessä kauranachon kanssa sekä coca, eli pitsan kaltainen paistos olivat ylivoimaisesti useimmin valitut tuotteet, kertoo Logrén.
– Tutkimuksessa kysyttiin myös perusteluja valinnoille. Ensimmäisellä kerralla tärkeimmiksi perusteluiksi nousivat ulkonäköön ja mielikuvaan liittyvät syyt. Toisella arviointikerralla ulkonäkösyyt pitivät pintansa mutta mielikuvaan liittyvät perustelut vähenivät. Tilalle sen sijaan nousivat mieltymykset ja aiemmat kokemukset tuotteesta, Logrén jatkaa.
Tutkimus osoitti, että tuttujen piirteiden säilyttäminen tekee tuotteista helposti lähestyttäviä ja miellyttäviä, mutta kiinnostavuutta voidaan merkittävästi lisätä tuomalla mukaan harkitusti uusia, kansainvälisistä ruokakulttuureista ammennettuja elementtejä. Kun tuttu ja uusi yhdistetään huolellisesti, syntyy elämyksiä, jotka koetaan yhtä aikaa turvallisiksi ja kiehtoviksi. Tämä yhdistelmä vahvistaa myönteisiä aistikokemuksia ja lisää todennäköisyyttä, että tuote valitaan uudelleen.
Tutkimus on julkaistu 3.7.2025 Food Quality and Preference -lehdessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Nora LogrénVäitöskirjatutkijaTurun yliopistonodalo@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/nora-logren
Anu HopiaProfessoriTurun yliopisto, Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskusanuhop@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/anu-hopia
Mediapalveluarkisin klo 9-15Puh:+358 50 567 7197viestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Kuvat
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
