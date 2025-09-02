Puheenjohtaja von der Leyenin puhe EU:n tilasta 10. syyskuuta

Puheenjohtaja Ursula von der Leyen esittelee unionin tilaa koskevassa puheessaan tulevan vuoden tärkeimmät painopisteet sekä luo katsauksen kuluneen vuoden saavutuksiin, minkä jälkeen seuraa keskustelu Euroopan parlamentin jäsenten kanssa.

Puhe on lainsäädäntökauden ensimmäinen unionin tilasta vuoden 2024 EU-vaalien jälkeen. Komission puheenjohtaja pitää puheen parlamentin edessä joka vuosi vaalivuosia lukuun ottamatta.

Tervetuloa seuraamaan suorana yhdessä nuorisojärjestöjen kanssa Unionin tila -puhetta Eurooppasaliin (Malminkatu 16, Helsinki) keskiviikkona 10.9. klo 9.30-13. Tilaisuus käynnistyy yhteisellä aamiaistarjoilulla, jonka jälkeen puhe seurataan suorana lähetyksenä. Heti puheen jälkeen käydään keskustelu sen sisällöstä ja vaikutuksista asiantuntijavieraiden kanssa.

Keskusteluun osallistuvat:

Euroopan komission Suomen-edustuston tiedotuspäällikkö Ismo Ulvila

Euroopan parlamentin Suomen-toimiston tiedottaja Hannariikka Nieminen

Eurooppanuorten puheenjohtaja Nea Baarman

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkijaTuomas Iso-Markku

Tapahtuman juontajina ja paneelin moderoijina toimivat EU-nuorisodelegaatit Eetu Leinonen ja Alma Jokinen.

Ilmoittauduhan tilaisuuteen 8.9. klo 16 mennessä osoitteeseen comm-rep-hel-news@ec.europa.eu.

Puhetta voi myös seurata suorana lähetyksenä Euroopan parlamentin multimediakeskuksesta.

Puheeseen liittyvät materiaalit julkaistaan puheen jälkeen, myös suomeksi, kokoomasivustolla.