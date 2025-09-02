Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Puheenjohtaja von der Leyenin puhe EU:n tilasta 10. syyskuuta

2.9.2025 16:17:43 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote

Jaa

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää unionin tilaa käsittelevän puheensa keskiviikkona 10. syyskuuta 2025 Euroopan parlamentissa. Puhe alkaa noin klo 10 Suomen aikaa.

Puheenjohtaja Ursula von der Leyen esittelee unionin tilaa koskevassa puheessaan tulevan vuoden tärkeimmät painopisteet sekä luo katsauksen kuluneen vuoden saavutuksiin, minkä jälkeen seuraa keskustelu Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. 

Puhe on lainsäädäntökauden ensimmäinen unionin tilasta vuoden 2024 EU-vaalien jälkeen. Komission puheenjohtaja pitää puheen parlamentin edessä joka vuosi vaalivuosia lukuun ottamatta.

Tervetuloa seuraamaan suorana yhdessä nuorisojärjestöjen kanssa Unionin tila -puhetta Eurooppasaliin (Malminkatu 16, Helsinki) keskiviikkona 10.9. klo 9.30-13. Tilaisuus käynnistyy yhteisellä aamiaistarjoilulla, jonka jälkeen puhe seurataan suorana lähetyksenä. Heti puheen jälkeen käydään keskustelu sen sisällöstä ja vaikutuksista asiantuntijavieraiden kanssa.

Keskusteluun osallistuvat:

  • Euroopan komission Suomen-edustuston tiedotuspäällikkö Ismo Ulvila
  • Euroopan parlamentin Suomen-toimiston tiedottaja Hannariikka Nieminen
  • Eurooppanuorten puheenjohtaja Nea Baarman
  • Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkijaTuomas Iso-Markku

Tapahtuman juontajina ja paneelin moderoijina toimivat EU-nuorisodelegaatit Eetu Leinonen ja Alma Jokinen. 

Ilmoittauduhan tilaisuuteen 8.9. klo 16 mennessä osoitteeseen comm-rep-hel-news@ec.europa.eu.

Puhetta voi myös seurata suorana lähetyksenä Euroopan parlamentin multimediakeskuksesta

Puheeseen liittyvät materiaalit julkaistaan puheen jälkeen, myös suomeksi, kokoomasivustolla.

Avainsanat

eueuroopan komissioeuroopan parlamenttisoteuunionin tila

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye