Puheenjohtaja von der Leyenin puhe EU:n tilasta 10. syyskuuta
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää unionin tilaa käsittelevän puheensa keskiviikkona 10. syyskuuta 2025 Euroopan parlamentissa. Puhe alkaa noin klo 10 Suomen aikaa.
Puheenjohtaja Ursula von der Leyen esittelee unionin tilaa koskevassa puheessaan tulevan vuoden tärkeimmät painopisteet sekä luo katsauksen kuluneen vuoden saavutuksiin, minkä jälkeen seuraa keskustelu Euroopan parlamentin jäsenten kanssa.
Puhe on lainsäädäntökauden ensimmäinen unionin tilasta vuoden 2024 EU-vaalien jälkeen. Komission puheenjohtaja pitää puheen parlamentin edessä joka vuosi vaalivuosia lukuun ottamatta.
Tervetuloa seuraamaan suorana yhdessä nuorisojärjestöjen kanssa Unionin tila -puhetta Eurooppasaliin (Malminkatu 16, Helsinki) keskiviikkona 10.9. klo 9.30-13. Tilaisuus käynnistyy yhteisellä aamiaistarjoilulla, jonka jälkeen puhe seurataan suorana lähetyksenä. Heti puheen jälkeen käydään keskustelu sen sisällöstä ja vaikutuksista asiantuntijavieraiden kanssa.
Keskusteluun osallistuvat:
- Euroopan komission Suomen-edustuston tiedotuspäällikkö Ismo Ulvila
- Euroopan parlamentin Suomen-toimiston tiedottaja Hannariikka Nieminen
- Eurooppanuorten puheenjohtaja Nea Baarman
- Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkijaTuomas Iso-Markku
Tapahtuman juontajina ja paneelin moderoijina toimivat EU-nuorisodelegaatit Eetu Leinonen ja Alma Jokinen.
Ilmoittauduhan tilaisuuteen 8.9. klo 16 mennessä osoitteeseen comm-rep-hel-news@ec.europa.eu.
Puhetta voi myös seurata suorana lähetyksenä Euroopan parlamentin multimediakeskuksesta.
Puheeseen liittyvät materiaalit julkaistaan puheen jälkeen, myös suomeksi, kokoomasivustolla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Roosa PurhonenLehdistötiedottajaEuroopan parlamentin Suomen-toimistoPuh:0403510264roosa.purhonen@europarl.europa.eu
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto
Kutsu toimittajatilaisuuteen: Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 5.9. klo 9-10 Suomen aikaa2.9.2025 10:05:57 EEST | Kutsu
Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään syyskauden ensimmäiseen toimittajatilaisuuteen perjantaina 5.9. klo 9-10.
Toimittajatilaisuus: Aamukahvit suomalaismeppien kanssa Turun Eurooppa-foorumissa perjantaina 29.8. klo 826.8.2025 10:44:53 EEST | Kutsu
Tervetuloa aamukahveille Turun Kaupunginteatterille perjantaina 29.8. klo 8 tapaamaan meppejä ja kuulemaan heiltä, mitkä ovat alkavan syyskauden tärkeimpiä kysymyksiä.
Toimittajatilaisuus: Aamukahvit suomalaismeppien kanssa Turun Eurooppa-foorumissa perjantaina 29.8. klo 825.8.2025 11:34:43 EEST | Kutsu
Tervetuloa aamukahveille Turun Kaupunginteatterille perjantaina 29.8. klo 8 tapaamaan meppejä ja kuulemaan heiltä, mitkä ovat alkavan syyskauden tärkeimpiä kysymyksiä.
Europaparlamentet avvisar förslag till misstroendeförklaring mot EU-kommissionen10.7.2025 13:20:36 EEST | Pressmeddelande
På torsdagen avvisade Europaparlamentet ett förslag till misstroendeförklaring mot EU-kommissionen med 175 ja-röster, 360-nej-röster och 18 nedlagda röster.
Mepit äänestivät Euroopan komission luottamuksen puolesta10.7.2025 13:20:36 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentti hylkäsi torstaina äänin 175-360 (18 tyhjää) epäluottamuslause-esityksen Euroopan komissiota kohtaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme