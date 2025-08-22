Teini-iässä terveysriskit muuttuvat, eivät katoa - lapsivakuutus auttaa myös vanhempaa lasta

Pikkulapsilla tyypillisimpiä lapsivakuutuksesta korvattavia sairauksia ovat flunssat ja korvatulehdukset. Lapsen kasvaessa tilalle tulevat urheiluvammat, erilaiset ihotaudit sekä allergiat, mielenterveyden haasteet ja esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

– Vanhempien on hyvä huomata, että nuoren kasvaessa vakuutuksen merkitys ei pienene vaan muuttuu. Kun lapsi alkaa harrastaa urheilua tai kohtaa nuoruuden haasteita, vakuutuksesta on edelleen paljon hyötyä, sanoo Ifin henkilövakuutusten tuotepäällikkö Piia Kononen.

Omavastuulla voi vaikuttaa vakuutusmaksuihin

Toistuvat lääkärikäynnit jäävät usein pois lapsen kasvaessa, jolloin vanhemmat voivat ajatella, ettei vakuutukselle ole enää yhtä suurta tarvetta.

Irtisanominen ei ole ainut vaihtoehto muokata lapsen vakuutusturvaa vaan esimerkiksi vakuutuksen omavastuuta säätämällä voi vakuutuksen vuosimaksussa säästää selvästi. Isomman omavastuun jälkeen vakuutus korvaa kulut samalla tavalla kuin aiemmin.

- Turva säilyy suurempien kulujen varalle, joita esimerkiksi urheiluvammat tai ihotaudit voivat aiheuttaa. Esimerkiksi polven venähdys voi vaatia pitkääkin hoitoa ja se ei aina ole tavallisesta tapaturmavakuutuksesta korvattava asia, kommentoi Kononen.

Teinien vanhemmat tyytyväisiä vakuutuksiin

Lapsivakuutuksia irtisanotaan jonkun verran kaikissa ikäryhmissä, mutta Ifin tilastoista selviää, että kaikkein vähinten teini-iässä.

- On ymmärrettävää, että moni pohtii vakuutuksen tarpeellisuutta, kun lapselle tulee ikää. Tilastomme kuitenkin kertovat, että vakuutukselle on käyttöä vielä myöhemminkin ja teini-ikään mennessä selvästi valtaosa vanhemmista ovat kokeneet vakuutuksen hyödylliseksi lapselleen, kun se halutaan säilyttää, Kononen arvioi.

Yleisimpiä vahinkoja eri-ikäisillä: