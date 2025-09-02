Tutkimus: Tohtorit yltävät korkeisiin palkkoihin mutta aiempaa hitaammin
Tuoreen tutkimuksen mukaan tutkijakoulutettujen palkkatulot ovat edelleen korkeat suhteessa matalammin koulutettuihin. Tohtorien työmarkkinat ovat kuitenkin jäähtyneet selvästi 2000-luvun alun jälkeen, mikä näkyy muun muassa post doc -vaiheen palkkakehityksen hidastumisena ja jäämisenä jälkeen maistereiden palkkakehityksestä. Tulosten mukaan tutkijakoulutettujen työntekijöiden osuuden kasvulla voi olla myös laajempaa yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä yritysten tuottavuuskehityksen piristymisen kautta.
Laboren tuore tutkimus valottaa tutkijakoulutuksen yhteyttä yksilöiden ja yritysten taloudelliseen menestykseen Suomessa. Laajoihin Tilastokeskuksen rekisteriaineistoihin perustuvien tulosten mukaan tutkijakoulutettujen vuotuiset palkkatulot ovat viime vuosina olleet keskimäärin yli 5 000 euroa korkeammat verrattuna samalta alalta valmistuneisiin ja taustaominaisuuksiltaan samankaltaisiin maistereihin. Tohtoreilla ei kuitenkaan ole enää samanlaista erityisasemaa työmarkkinoilla kuin aiemmin.
– Vielä 2000-luvun alussa tohtorien työmarkkinat näyttäytyivät ylikireinä, mutta sittemmin tohtorit ovat lähentyneet selvästi muita korkeakoulutettuja niin työttömyyden kuin palkkakehityksenkin osalta, sanoo Laboren tutkimusjohtaja Tuomo Suhonen.
Tarkastelujen perusteella viilentyneet työmarkkinat ovat näkyneet myös vastavalmistuneiden tohtorien palkkakehityksen hidastumisena ja jäämisenä jälkeen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden keskimääräisestä palkkakehityksestä 2010-luvulla.
Tulosten valossa yliopistojen käynnissä olevaan tohtorikoulutuspilottiin, jonka tavoitteena on kouluttaa tuhat uutta tohtoria vuoteen 2027 mennessä, sisältyy ilmeisiä riskejä.
– Jos uudet tohtorit valmistuvat heikossa suhdannetilanteessa, tutkijoista voi olla yhtäkkiä runsaasti ylitarjontaa työmarkkinoilla, Suhonen huomauttaa.
Toisaalta, mikäli työmarkkinat vetävät hyvin, uusilla tutkijakoulutetuilla voi olla merkittäviä positiivisia vaikutuksia Suomen talouskasvuun tuottavuuskehityksen kautta.
Tutkimuksessa tällaisista hyödyistä saatiin viitteitä tarkastelemalla rekisteriaineistoilla suomalaisyritysten suoriutumista. Tulosten mukaan pienet lisäykset tutkijakoulutettujen osuudessa yritysten henkilökunnasta ovat yhteydessä isohkoihin keskimääräisiin parannuksiin niiden keskipalkoissa ja tuottavuudessa.
Lisääntyvä yhteistyö korkeakoulujen kanssa on yksi mahdollinen tapa, jolla yritykset hyötyvät tohtorien palkkaamisesta. Tutkimuksessa havaittiinkin, että erityisesti kaupallisilta tai teknillisiltä aloilta tohtoriksi väitelleiden työntekijöiden osuuden kasvu on positiivisessa yhteydessä yritysten todennäköisyyteen tehdä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa.
Tutkimuksen toteuttivat erikoistutkija Lauro Carnicelli ja tutkimusjohtaja Tuomo Suhonen Laboresta. Tutkimusta rahoittivat KAUTE-säätiö, Tekniikan akateemiset TEK ja Suomen Ekonomit.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuomo Suhonentutkimusjohtaja, tutkimusohjaajaTyömarkkinatPuh:040 940 2916tuomo.suhonen@labore.fi
Lauro CarnicellierikoistutkijatyömarkkinatPuh:040 940 2694lauro.carnicelli@labore.filauroc.gitlab.io/home/
Liitteet
Linkit
Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittävään ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävään soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat työn taloustiede, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede ja toimialan taloustiede. Lisäksi teemme suhdanne-ennusteita ja toimialakatsauksia sekä julkaisemme Talous & Yhteiskunta -lehteä ja podcasteja.
Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen osaaminen sekä tiivis yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijoillamme on tärkeä asiantuntijarooli eri yhteyksissä ja he osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Työn ja talouden tutkimus LABORE
Työvoimapoliittisilla toimilla voidaan parantaa maahanmuuttajien työllisyyttä2.9.2025 15:45:01 EEST | Tiedote
Maahanmuutto nähdään usein ratkaisuna väestön ikääntymiseen ja työvoimapulaan, mutta käytännön keinot työllisyyden parantamiseksi ovat jääneet epäselviksi. Laboren laaja eurooppalainen tutkimuskatsaus tuo nyt selkeää näyttöä siitä, että kotoutumisohjelmat, kielikoulutus ja aktiivisen työvoimapolitiikan toimet toimivat.
KUTSU | Labore julkistaa syksyn 2025 talousennusteen torstaina 25.9. klo 1029.8.2025 11:43:54 EEST | Tiedote
Joko suhdanne kääntyy? Syntyykö kauppasovusta kasvuvauhtia? Milloin työmarkkinat elpyvät?
Tutkimusraportti: Miljoonatuloisille ensi vuonna keskimäärin 130 000 euron veroale26.8.2025 02:30:00 EEST | Tiedote
Tuoreessa raportissa tarkastellaan hallituksen ensi vuodelle päättämien veronalennusten jakautumista. Verohallinnon ja Tilastokeskuksen aineistoihin perustuvat laskelmat osoittavat, että hallituksen marginaaliveronalennus hyödyttää noin kahta prosenttia suurituloisimmista suomalaisista. Suurimmat veronalennukset kertyvät vielä pienemmälle joukolle. Raportin tutkimuskatsauksen mukaan suurituloisten veronalennukset eivät lisää olennaisesti talouskasvua.
Viennin kysynnän äkillinen kasvu nostaa vientiyritysten energiankulutusta, mutta energiatehokkuutta vientipomppu ei kohenna25.8.2025 09:32:18 EEST | Tiedote
Tuoreen tutkimuksen mukaan viennin kasvua lisäävät kysyntäsokit nostavat suomalaisten teollisuusyritysten energiankulutusta, mutta eivät johda kokonaisvaltaisiin parannuksiin yritysten energiatehokkuudessa. Yrityskohtaiset erot – erityisesti taloudellinen asema – vaikuttavat siihen, millaisia ympäristövaikutuksia kasvava vienti synnyttää.
Esittelyssä Laboren tutkijat – asiantuntemusta talouden ja yhteiskunnan polttaviin kysymyksiin20.8.2025 08:47:26 EEST | Tiedote
Työn ja talouden tutkimus LABORE on julkaissut verkkosivuillaan tutkijakortit, joissa esitellään tiiviissä muodossa Laboren asiantuntijat sekä heidän tutkimusalueensa. Tutkijakortit tarjoavat hyvän yleiskuvan Laboressa tehtävästä tutkimuksesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme