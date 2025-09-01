Afganistanin maanjäristyksen jälkeen tuhannet lapset hädässä
Tuhannet lapset tarvitsevat kipeästi ruokaa, vettä ja suojaa Itä-Afganistanissa. Avustusryhmät kamppailevat aikaa vastaan pelastaakseen loukkaantuneita ihmisiä maanjäristyksen tuhoamista syrjäisistä kylistä, kertoo Pelastakaa Lapset.
Pelastakaa Lasten terveystyöntekijät työskentelevät maanjäristyksen pahimmin runtelemilla alueilla Kunarin maakunnassa. Kuolleiden määrä on noussut yli 1400:aan ja loukkaantuneita on viranomaisten mukaan 3 000. Lukujen pelätään kuitenkin nousevan sitä myöten kuin avustustyöntekijät pääsevät yhä useammille alueille.
Yksi avustusryhmä joutui kävelemään 20 kilometrin matkan päästäkseen katkaistujen kulkuyhteyksien eristämiin kyliin ja kantamaan lääketarvikkeita paikallisten ihmisten avustuksella.
Terveystyöntekijät hoitavat loukkaantuneita ympäri vuorokauden ja auttavat saamaan ihmisiä ambulansseihin, jotka eivät pääse eristettyihin kyliin. Jatkuvat jälkijäristykset ovat pakottaneet perheet hakeutumaan avomaalle, jossa he yöpyvät ilman suojaa.
Lääkäri Shaheerin* johtama avustusryhmä saapui ensimmäisenä joihinkin tuhoutuneisiin kyliin Kunarin maakunnassa. Ryhmän jäsenet kulkevat ovelta ovelle auttaakseen loukkaantuneita.
– Ihmiset yrittävät epätoivoisesti pelastaa läheisiään raunioista. Katkenneiden kulkuyhteyksien vuoksi he eivät pysty viemään loukkaantuneita lääkäriin tai liikkuvaan terveysklinikkaamme, sanoo Shaheer.
Shaheer kertoo, että ruokaa ja puhdasta juomavettä ei ole saatavilla, joten ihmiset ottavat vettä joesta, mikä ei ole turvallista.
– Lasten tilanne on hyvin vaikea. Jos maanjäristyksen koettelemien alueiden lapset eivät saa apua, heitä uhkaa eri ravitsemukselliset, terveydelliset ja muut riskit. Likaisen veden käyttö voi johtaa esimerkiksi ripulitautien leviämiseen.
Pelastakaa Lapset pyrkii toimittamaan puhdasta vettä Kunarin kyliin, erityisesti alueille, joille ei pääse vesisäiliöautoilla. Järjestö tarjoaa myös ensiapua ja arvioi yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa ihmisten ja yhteisöjen avun tarpeita. Pelastakaa Lapset aikoo lisäksi perustaa erityisen keskuksen lapsille, jossa heille voi myös tarjota tärkeää mielenterveydellistä tukea.
– Nyt on kyse kilpajuoksusta aikaa vastaan ihmishenkien pelastamiseksi. Syrjäisistä ja kivivyörymien eristämistä kylistä on loukkaantuneet saatava vietyä pois. Niihin on toimitettava vettä, ruokaa ja suojia. Näihin vuoristokyliin on tavallisestikin vaikea kulkea, mutta nyt moniin niistä pääsee vain kävellen. Jokainen tunti on tärkeä, sanoo Samira Sayed Rahman, Afganistanin Pelastakaa Lasten ohjelma- ja vaikuttamistyön johtaja.
– Perheet tahtovat epätoivoisesti apua. He pyytävät paikan päällä olevia avustusryhmiämme auttamaan perheenjäsenten hautaamisessa, hoitamaan loukkaantuneita sekä tarjoamaan puhdasta vettä ja ruokaa erityisesti lapsille.
– Vetoamme kansainväliseen yhteisöön, jotta hätäapuun myönnetään kiireellisesti varoja ja lasten tarpeet asetettaisiin etusijalle. Ilman välittömiä ja jatkuvia toimia aiheutuu vakavia uhkia lasten terveydelle, turvallisuudelle ja hyvinvoinnille tulevina päivinä ja viikkoina.
Pelastakaa Lapset on tukenut yhteisöjä ja edistänyt lapsen oikeuksia Afganistanissa vuodesta 1976 lähtien. Järjestö toteuttaa ohjelmiaan 10 maakunnassa ja toimii yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa 11 muussa maakunnassa. Järjestö toimii muun muassa lasten ja perheiden terveyden, ravitsemuksen sekä koulutuksen, suojelun ja toimeentulon edistämiseksi.
* Nimi muutettu henkilöllisyyden suojaamiseksi
Pelastakaa Lasten hätäapukeräys: www.pelastakaalapset.fi/hata
---------
Toimituksille tiedoksi
Haastattelupyynnöt alueelle: Rachel Thompson, mediapäällikkö, rachel.thompson@savethechildren.org, tai toimistoajan ulkopuolella media@savethechildren.org.uk / +44 7831 650 409.
Kuva- ja videoaineistoja maanjäristyksen tuhoalueilta Nangarharin maakunnassa toimitusten käyttöön, mukaan lukien tiedotteessa mainitun Pelastakaa Lasten Samira Sayed Rahmanin vlogi: https://www.contenthubsavethechildren.org/Package/2O4C2ST2XEM4
