Puolan presidentti työvierailulle Suomeen
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 57/2025
2.9.2025
Puolan presidentti Karol Nawrocki on työvierailulla Suomessa tiistaina 9. syyskuuta 2025. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb.
Presidentti Stubb ja presidentti Nawrocki tapaavat Presidentinlinnassa, jossa he keskustelevat Suomen ja Puolan kahdenvälisistä suhteista ja niiden tiivistämisestä, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä muista ajankohtaisista turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Keskusteluiden päätteeksi presidentit pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden.
