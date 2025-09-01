Puolan presidentti työvierailulle Suomeen

Öppet hus på republikens presidents sommarresidens Gullranda 1.9.2025 15:21:53 EEST | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 56/2025 1.9.2025 Republikens presidents sommarresidens, Gullranda i Nådendal, kommer att vara öppet för allmänheten måndagen den 8 september 2025 kl. 12–18. Portarna på Gullranda är öppna för besökare fram till kl. 17. Rundvandringen börjar i formträdgården och fortsätter sedan till Granitslottet, huvudbyggnaden på Gullranda, där besökarna har tillträde till representationsrummen på nedre våningen. Inne i Granitslottet går turen via nedre hallen, Stjärnkabinettet, Blå verandan och matsalen. Besökarna kommer också att ha möjlighet att titta in i presidentens arbetsrum. Promenaden tillbaka till portarna går längs med den västra sidan av formträdgården, den så kallade Kedjan. Praktiska anvisningar för besöket Adressen till Gullranda är Kordelininkatu 1, Nådendal. Portarna till Gullranda öppnas måndagen den 8 september 2025 kl. 12 och de sista besökarna tas in kl. 17. Förhandsanmälan är inte möjlig. Besökarna kan utforska området på egen hand,