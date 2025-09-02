Solitan Ways of Tech -raportti pureutuu kuuteen arkeamme ravistelevaan teknologiatrendiin
Tekoäly- ja dataratkaisuihin erikoistunut Solita on julkaissut uuden trendiraportin. Raportti nostaa esiin kuusi teknologista muutosta, jotka muovaavat liiketoimintaa, toimialoja ja ihmisten päivittäistä elämää. Ways of Tech 2025/2026 -raportti tarjoaa strategisia oivalluksia päätöksentekijöille nopeasti muuttuvassa teknologiaympäristössä – geopolitiikasta ja puolustuksesta tekoälyagentteihin.
40-sivuinen, englanninkielinen Solita Ways of Tech 2025/2026 -raportti on saatavilla maksutta osoitteessa https://www.solita.fi/guides/ways-of-tech/.
Nopeat teknologiset kehitysaskeleet tekoälyn, dataratkaisujen, pilvialustojen ja globaalien digitaalisten infrastruktuurien saralla muuttavat sitä, miten yritykset toimivat ja luovat arvoa. Samaan aikaan esimerkiksi kehittyvä sääntely, geopoliittiset muutokset sekä lisääntyvät läpinäkyvyyden ja kestävän kehityksen vaatimukset tekevät liiketoimintaympäristöstä yhä monimutkaisemman.
Solitan Ways of Tech 2025/2026 -raportti kokoaa yhteen asiantuntijoiden näkemyksiä useista keskeisistä teknologiakehityksistä, ja tarjoaa eri toimialojen organisaatioille tukea päätöksentekoon alati muuttuvassa ympäristössä.
”Kaikkien näiden muutosten keskellä johtajat ympäri maailmaa pohtivat, mihin heidän tulisi keskittyä, mikä on tällä hetkellä tärkeintä ja miten siirtyä tutkimisesta toteutukseen. Toivomme, että tämä raportti auttaa päättäjiä tulkitsemaan teknologiakehityksen signaaleja, suodattamaan muutostrendeistä olennaisen sekä synnyttää käytännönläheisiä oivalluksia”, kommentoi Solitan toimitusjohtaja Ossi Lindroos.
Kuusi keskeistä teknologiatrendiä strategisen ajattelun tueksi epävarmoina aikoina
Raportti nostaa esiin kuusi merkittävää teknologiatrendiä, joilla on suora vaikutus liiketoimintaan ja yhteiskuntaan:
- Ihminen ohjaa tekoälyä. Kun tekoäly integroituu yhä syvemmälle arkeemme, ihmisten on ymmärrettävä sen syvälliset vaikutukset ja pysyttävä ohjaajan paikalla. Tekoälyä tulee tarkastella sosio-teknisenä järjestelmänä, ei ihmismäisenä älykkyytenä. Muutoksessa ei ole kysymys vain olemassa olevien rakenteiden digitalisoinnista, vaan myös uusien näkökulmien ja mahdollisuuksien syntymisestä.
- Tekoälymahdollisuuksista todelliseen vaikuttavuuteen. Tekoäly siirtyy teoriasta käytännön arvonluontiin. Vahva toimialaosaaminen on ratkaisevaa merkityksellisten sovellusten luomisessa eri aloille. Miten tekoälyä tulisi hyödyntää eri liiketoimintaympäristöissä, kuten puolustuksessa ja turvallisuudessa, finanssialalla, lääke- ja terveysteknologiassa sekä vähittäiskaupassa?
- Tekoäly arkeemme upotettuna. Tekoäly on pian kaikkialla ja kaikkien käytettävissä. Samalla tekoälyagentit muuttavat teknologian käyttöä sekä työtapoja suunnittelusta ohjelmistokehitykseen.
- Teknologiatoimittajien (r)evoluutio. Tekoälyn myötä syntyy uudenlaisia teknologiaekosysteemejä, jotka muovaavat data- ja pilvistrategioita yhdessä toimialojen tarpeisiin suunniteltujen pilvipalvelujen kanssa. "Tekoälystä on tulossa eri ekosysteemejä ja toimialaratkaisuja sisältävä kudos, joka yhdistää modulaarisia liiketoimintalogiikoita, perinteisiä legacy-järjestelmiä ja uusia alustakerroksia uudenlaisten älykkäiden lopputulosten aikaansaamiseksi aiempaa nopeammin ja skaalautuvammin", kuvailee Solita Industrial -toimialayksikköä johtava Antti Haanpää.
- 'Raudan' paluu. Tekoäly- ja drooniratkaisujen vaatima kasvava laskentateho tekee laitteista jälleen entistä kiinnostavamman, kasvavan osa-alueen.
- Geopolitiikka muovaa teknologiaa. Eurooppalaiset organisaatiot etsivät yhä aktiivisemmin vaihtoehtoja yhdysvaltalaisille ja kiinalaisille ratkaisuille. EU ottaa käyttöön säädöksiä, joilla pyritään vähentämään uuden teknologian riskejä niin yksilöille kuin yrityksille. ”Eurooppalaiset yritykset alkavat uudelleen arvioida teknologian geopoliittisia näkökulmia”, sanoo Solitan kehitysjohtaja Jouni Wallander.
Seuraava muutosaalto: Tekoälyagentit ovat täällä
Tekoäly on mullistava voima kaikissa kuudessa trendissä, liiketoimintamallien muokkaamisesta ja toimialojen uudistamisesta aina sääntelyyn, laitteistokehitykseen ja geopoliittisiin kysymyksiin.
Yksi lähitulevaisuuden merkittävimmistä tekijöistä arjen liiketoiminnassa on tekoälyagenttien nousu. Ne muuttavat perustavanlaatuisesti sitä, miten organisaatiot käyttävät tekoälyä – siirtymällä yksittäisistä työkaluista älykkäisiin, automatisoituihin prosesseihin, jotka vähentävät manuaalista työtä ja mahdollistavat uusia arvonluontitapoja.
”Tekoälyagenttien myötä prosesseista tulee älykkäitä ja automatisoituja, ja monet manuaaliset vaiheet katoavat. Onnistunut tekoälyagenttien hyödyntäminen vaatii kuitenkin runsaasti ymmärrystä ihmisen käyttäytymisestä”, sanoo Solitan Head of Generative AI enablement, Lasse Girs.
