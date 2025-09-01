Keskuskauppakamari: Kasvua tukevien päätösten toteuttaminen tärkeää – veronalennukset vauhdittavat kasvua
Hallituksen päätökset toimeenpanna kasvupäätöksiä kuten veronalennuksia ovat Keskuskauppakamarin mukaan erinomainen asia. Veronalennukset antavat sysäyksen kotimaiselle kulutukselle ja yritysten investoinneille. Lisäksi työllisyyden edistämiseksi suunniteltu nuorille kohdistettava työllistymisseteli on myös hyvä päätös. Sen sijaan kaivosteollisuuden veronkorotukset ovat myrkkyä ennakoitavuudelle.
“Erinomaista, että hallitus vie päättäväisesti eteenpäin kasvua tukevia toimia. Ansiotuloverojen, ylimpien marginaaliverojen sekä yhteisöveron alentaminen auttavat Suomea pääsemään kasvun tielle”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.
Hyvä päätös on myös suurten investointien verohyvityksen laajentaminen. Sen sijaan kaivosteollisuuden veronkorotukset saavat Keskuskauppakamarilta kritiikkiä.
“Sekä kaivosvero että kaivosten sähkövero vaikuttavat olevan nousemassa. Ennakoitavalle investointiympäristölle on myrkkyä, että yksittäiseen toimialaan kohdistetaan moninkertaisia veronkorotuksia varoituksetta. Tämä vaikuttaa myös laajemmin Suomen houkuttelevuuteen investointikohteena”, Romakkaniemi sanoo.
Taloudessa on jo merkkejä paremmasta, mutta kuten yleensä suhdannekäänteissä, työllisyys ei ole vielä kohentunut.
Keskuskauppakamarin mukaan hallituksen päätös nuorille kohdistetusta työllistymissetelistä onkin erittäin hyvä. Seteliä voivat käyttää yritykset, jotka sitoutuvat 18–29-vuotiaiden nuorten työllistämiseen vähintään puolen vuoden ajaksi.
”Työllisyyden vahvistaminen on erityisen tärkeä toimi. Ehdotus 30 miljoonan euron nuorten työllistymissetelistä on tärkeä niin yrityksille kuin koko Suomelle. Nuoret on saatava töihin, heitä tarvitaan”, toteaa Romakkaniemi.
Kokonaisuudessaan budjettiriihessä päätetyt kasvu- ja sopeutustoimet ovat askel oikeaan suuntaan julkisen talouden vakauden turvaamisessa.
“On erittäin positiivista, että kehysriihessä linjatut toimenpiteet päätettiin panna toimeen suunnitellusti ensi vuoden budjetissa. Niillä on aitoja, positiivisia kasvuvaikutuksia. Päätettyjen toimenpiteiden avulla Suomen on mahdollisuus kulkea kohti kasvua ja julkinen talous pystytään vakauttamaan pitkällä aikavälillä”, sanoo Romakkaniemi.
