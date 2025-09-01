Keskuskauppakamari: Kasvua tukevien päätösten toteuttaminen tärkeää – veronalennukset vauhdittavat kasvua

Keskuskauppakamari: Budjettiriihessä pidettävä kiinni kasvun tekijöistä 1.9.2025 06:55:00 EEST | Tiedote

Suomen hallitus on tehnyt oikeita elinkeino- ja kauppapoliittisia päätöksiä, joista on tänään alkavissa budjettineuvotteluissa pidettävä kiinni. Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen mukaan jo tehdyt päätökset on pantava toimeen mahdollisimman nopeasti ja samalla uusia, yritysten kasvua ja kilpailukykyä estäviä leikkauksia on vältettävä.