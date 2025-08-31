Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Valkonen: Talous näyttää kääntyvän – budjettiriihen päätökset vahvistavat ostovoimaa ja tukevat investointeja

2.9.2025 22:20:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

”Hallituksen työn linja pitää. Yli miljardin euron kevennykset työn verotukseen vahvistavat työnteon kannusteita, kotitalouksien ostovoimaa ja koko kansantalouden kasvua. Hallitus teki budjettiriihessä myös uusia sopeutuspäätöksiä, joiden myötä velkasuhde tasaantuu vuonna 2027”, sanoo sopeutustyöryhmää vetänyt kokoomuksen kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja Ville Valkonen.

Ville Valkonen.
Petteri Orpon hallitus sopi budjettiriihessä merkittävistä kasvua vahvistavista toimista vuodelle 2026. Valkosen mukaan päätökset ovat tärkeitä toivon ja luottamuksen vahvistamiseksi. 

– Olemme pitkän taloudellisen epävarmuuden jälkeen tilanteessa, jossa näkymät ovat hyvät ja talouskasvu käynnistynyt. Nyt on tärkeä tehdä kaikki mahdollinen, jotta kestävä kasvu jatkuu ja vahvistuu. Budjettiriihessä päätettiin toimenpiteistä, jotka tukevat yritysten investointeja, kannustavat työntekoon ja vahvistavat ostovoimaa, Valkonen sanoo.

Ensi vuoden budjetissa verotus kevenee huomattavasti. 

– Työn verotus kevenee yli miljardilla eurolla kaikissa tuloluokissa, perintö- ja lahjaverotus kevenevät ja paluumuuttajille otetaan käyttöön verohuojennus. Jokaiselle palkansaajalle jää enemmän käteen työnsä hedelmistä. Työnteon kunnianpalautus etenee, Valkonen iloitsee.

Budjettiriihessä sovittiin myös uusista kasvu- ja työllisyystoimista.

– Pitkittynyt heikko taloustilanne on vaikeuttanut erityisesti nuorten työllistymistä. Siksi riihessä päätettiin uudesta työllistymissetelistä, jolla autetaan nuoria aikuisia pääsemään kiinni työhön vähäiselläkin työhistorialla. T&K-panostuksia jatketaan parlamentaarisen sovun puitteissa, Valkonen sanoo.

Hallitus päätti budjettiriihessä myös miljardin euron lisäsopeutuksista vuoden 2027 tasolla aiempien lähes 10 miljardin euron sopeutuspäätösten päälle. Suomen velkasuhteen arvioidaan päätösten myötä tasaantuvan vuonna 2027.

– Tämä hallitus ei ole jäätynyt vaikeiden päätösten edessä. Sopeutuspäätöksiä on jouduttu tekemään matkan varrella lisää, kun talouskasvu on lykkääntynyt ja maanpuolustuksen ja hyvinvointialueiden menopaineet ovat kasvaneet. Samalla valtionvelan korot ovat nousseet merkittävästi. Vaikka päätökset ovat olleet kerta kerralta vaikeampia, ne ovat olleet välttämättömiä ja vastuullisia, Valkonen sanoo.

– Näillä päätöksillä huolehdimme rahoituksen kestävyydestä tärkeisiin menoihin, kuten puolustukseen ja sotepalveluihin tulevaisuudessa. Julkisen talouden sopeutusurakkaa jää myös tuleville vuosille, Valkonen painottaa.

