Aluehallitus esittää strategian päivittämistä aluevaltuustolle
Keski-Suomen hyvinvointialue on päivittämässä strategiaansa. Strategialuonnoksessa näkyy entistä vahvemmin talouden ja toiminnan yhteensovittamisen näkökulma. Strategian arvioinnissa nykyistä, edellisen aluevaltuuston vuonna 2022 hyväksymää strategiaa on pidetty perusteiltaan toimivana. Aluehallitus päätti esittää kokouksessaan 2.9., että aluevaltuusto hyväksyisi strategian päivittämisen.
Strategian päivittämisen pohjaksi on tehty strategiaan väliarviointi ja tulevaisuuskatsaus, jotka valmistuivat keväällä 2025. Strategian päivitys perustuu väliarvioinnin havaintoihin. Arvioinnissa kuultiin laajasti henkilöstöä ja sidosryhmiä. Strategia sidotaan jatkossa nykyistä selkeämmin kestävään talouden hoitoon
- Talouden tasapainottamisen rinnalla on tärkeä ylläpitää keskisuomalaisten luottamusta palveluiden saatavuuteen. Eteneminen talouden tasapainottamisessa ja palvelujen uudistamisessa tulee tarkentumaan tämän syksyn aikana palvelustrategiassa, palveluverkkotyössä ja ensi vuoden talousarviossa, aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula sanoo.
- Syyskuussa alkava arviointimenettely voi luonnollisesti vaikuttaa myös hyvinvointialueen strategiaan. Strategian tavoitteita voimme edelleen tarkentaa arviointimenettelyn edetessä, hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet kertoo.
Nykyiset tavoitteet – hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, palveluiden saavutettavuus sekä sujuvuuden kehittäminen – säilyvät taloustavoitteen rinnalla, mutta niitä täydennetään kustannusvaikuttavuuden ja taloudellisen sopeutumisen näkökulmasta.
Visio ja missio ovat perusteiltaan jatkossakin nykyisen kaltaisia. Missiossa painotetaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden luotettavaa järjestämistä kaikissa tilanteissa.
Hyvinvointialueen arvopohjana säilyy pitkälti samana. Arvoissa korostetaan kunnioittavaa kohtaamista, avoimuutta, yhteistyötä sekä vastuullisuutta.
Menestystekijöiden teemat ovat strategiaesityksessä myös entisellään: henkilöstö, aktiiviset asukkaat, tavoitteelliset kumppanuudet, ihmislähtöiset palvelut, tieto sekä uudistuminen. Aluehallitus muutti Piia Flink-Liimataisen esittämä ja Irma Hirsjärven kannattamana strategian menestystekijöiden sanamuotoja yksimielisesti. Sanamuotoja muutettiin menestystekijöiden osalta seuraavasti:
- Ihmislähtöiset, kustannusvaikuttavat ja kaikenikäisten hyvää arkea tukevat palvelut
- Osallistuvat asukkaat sekä toimivat ennaltaehkäisevät palvelut.
Asiakohtaa käsiteltäessä aluehallituksen jäsen Jouni Flyktman esitti Jukka Haaparannan ym. kannattamana asian palauttamista valmisteluun. Asian käsittelyä jatkettiin äänin 9-4.
Strategian indikaattorit tullaan päivittämään talousarviota tehdessä. Indikaattorit ovat strategian oheisaineistona.
Hyvinvointialuestrategia on päivittymässä – talous, valmius ja luottamuksen rakentaminen aiempaa vahvemmin esillä
Aluehallitus nimesi vanhus- ja vammaisneuvostot
Aluehallitus nimesi kuntien ehdotuksen pohjalta vanhus- ja vammaisneuvostot. Neuvostot turvaavat ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä.
Keski-Suomen kuntia on pyydetty nimeämään varsinainen ja varajäsen sekä vanhus- että vammaisneuvostoon 15.8.2025 mennessä. Kaikki kunnat eivät ole ehtineet nimetä edustajiaan määräaikaan mennessä. Neuvostojen kokoonpanot täydentyvät kun kunnista saadaan ehdotukset.
Neuvostojen jäsenet ovat ohessa: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/kokous/2025250-9-66736.PDF
Asiakkuuskertomus antaa pohjaa kehittämiselle
Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkuuskertomuksella kuvataan vuoden 2024 asiakkaiden ja potilaiden tyytyväisyyttä palveluihin sekä arvioidaan asiakaskokemuksen pohjalta palveluihin pääsyä, palveluiden laatua sekä vuorovaikutusta. Asiakkuuskertomus peilaa asiakkaiden ja potilaiden raportoimaa tietoa hyvinvointialueen strategisiin tavoitteisiin.
Asiakkaat ja potilaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun ja hoitoon. Hyvinvointialueen henkilöstö sai palautteissa paljon kiitosta ammatillisuudesta, lämminhenkisistä kohtaamisista ja ystävällisyydestä. Muun muassa suun terveydenhoidon liikkuvat palvelut, päihde- ja mielenterveyspalveluiden ensilinja ja terapianavigaattorin laajentuminen eri ikäryhmille saivat kiitosta asiakkailta.
Vuonna 2024, asiakkaat ja potilaat pääsivät terveysaseman kiireettömälle lääkärikäynnille hoitotakuun mukaisesti ja vain 0,6 prosenttia käynneistä ylitti lain mukaisen kolmen kuukauden odotusajan. Suun terveydenhuollon palveluiden saatavuus parantui ja asiakkaat pääsivät hammaslääkärille vähintään lain mukaisessa kuudessa kuukaudessa.
Aluehallitus merkitsi asiakkuuskertomuksen vuodelta 2024 tiedoksi ja lähetti sen edelleen aluevaltuustolle.
Asiakkaiden kokemus keskiössä – sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkuuskertomus tukee palveluiden kehittämistä
Aluehallitus antoi lausunnon vuoden 2024 arviointikertomukseen
Aluehallitus antoi lausunnon vuoden 2024 arviointikertomuksen toimenpiteistä ja lähetti sen tiedoksi aluevaltuustolle. Aluehallituksen antamassa lausunnossa annetaan vastauksia tarkastuslautakunnan vuoden 2024 arviointiraporttiin. Arviointiraportissa on käsitelty muun muassa johtamisjärjestelmää, diagnoositietojen dokumentointia, sosiaalityön pitovoimatyöntekijöitä ja laadun varmistuksesta.
Aluehallituksen vastauksesta ilmeen muun muassa, että hyvinvointialueen johtamisrakennetta on tarkasteltu useaan otteeseen Keski-Suomen hyvinvointialueen alusta saakka ja henkilöstöllä on ollut näissä tarkasteluissa keskeinen rooli. Hyvinvointialueelle siirtyi 89 johtaja nimikkeellä toiminut ja hyvinvointialueen ensimmäisenä toimintavuotena määrä oli puolittunut. Tämän jälkeen johtoa on tiivistetty edelleen.
Sosiaalityön pitovoimatekijöitä on vahvistettu eri toimenpitein erityisesti lasten, nuorten ja perheiden sekä aikuisten palveluissa. Vuosien 2023 ja 2024 aikana on usein eri palkkaratkaisuin helpotettu sosiaalityöntekijöiden rekrytointia, työntekijöiden sitoutumista hyvinvointialueen reuna-alueilla on vahvistettu erillisellä rekrytointilisällä.
Hyvinvointialueen aikana diagnoosien kirjaamiskattavuus on noussut vuosittain. Tämän vuoden heinäkuun lopussa vuoden kumulatiivinen kirjaamiskattavuus on ollut 94,1 prosenttia. Ennen hyvinvointialueen aloittamista kunnissa ja sairaanhoitopiirissä diagnoosikirjaamiskattavuus vaihteli merkittävästi, karkeasti 40-80 prosentin välillä. Tämä on vaikuttanut olennaisesti hyvinvointialueen alkuvuosina valtiolta saamaan rahoitukseen.
Laadunvalvontaan on käytössä muun muassa Laatuportti-järjestelmä, johon henkilöstö kirjaa erilasia turvallisuuteen liittyä poikkeamia, sekä myönteisiä havaintoja että havaittuja riskejä. Hyvinvointialueen asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma sisältyy hyvinvointialueen omavalvontaohjelmaan.
Aluehallituksen jäsenistä Elma Hyöky ja Irma Hirsjärvi jääväsivät asian käsittelystä.
Muut asiat
Aluehallitus täydensi vuoden 2025 hankintasuunnitelmaa solunsalpaajaturvalaitteiden hankinnalla.
Aluehallitus päätti myös esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi Satu Kytölehdon eronpyynnön tarkastuslaitakunnan varajäsenyydestä ja toteaa hänen luottamustoimensa tarkastuslautakunnan varajäsenenä päättyneeksi sekä valitsee Juha Mannille uuden henkilökohtaisen varajäsenen tarkastuslautakuntaan.
Esityslista ja pöytäkirja
Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2025250 ).
Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.
Lisätietoja:
aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697
hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet, p. 050 400 0073
Avainsanat
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
