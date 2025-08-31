Suomen Yrittäjät

Yrittäjät: Budjettiesitys pääosin tasapainossa, työn verotuksen kevennys tärkeää

2.9.2025 22:38:55 EEST

"Suomen Yrittäjät pitää Orpon hallituksen budjettiesitystä pääosin tasapainoisena: ansiotuloverotus kevenee, yrittäjien verotaakka ei kasva ja työntekoon kannustetaan”, johtaja, pääekonomisti Juhana Brotherus sanoo.

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus. Valokuvaaja: Johanna Erjonsalo.
Budjettiehdotus keskittyy säästöihin veronkorotusten sijaan. Hallitus hakee miljardin euron edestä säästöjä 2027. Yrittäjät pitää tätä oikeana suuruusluokkana.

- On kasvun kannalta hyvä, että tasapainotus tehdään säästämällä eikä kiristämällä työn ja yrittämisen verotusta. Säästöjen osuminen vahvemmin ensi vuoden sijaan vuoteen 2027 on suhdannepoliittisesti perusteltua, Brotherus kiittää.

- Säilyttävien yritystukien leikkaukset ovat ymmärrettäviä. Tavoitteena pitää olla nykyistä tasapuolisemmat kilpailuolot erikokoisten yritysten sekä eri toimialojen välillä.

- Sen sijaan T&K-rahoituksesta leikkaaminen syö tulevan kasvun eväitä. On kuitenkin hyvä, että esitetyt T&K-leikkaukset jäivät ennakkotietoja pienemmiksi, Brotherus toteaa.

Sopeutustoimia tarvitaan jatkossa, yrittäjyyspaketti tarpeellinen

Julkisen talouden haasteet eivät poistu tässä budjettiriihessä, vaan tuntuvia sopeutustoimia tarvitaan jatkossakin. Yrittäjien mielestä tarvitaan mm. työajan pidentämistä, joka voitaisiin tehdä vähentämällä arkipyhiä ja lyhentämällä julkisen sektorin lomia.

- Vakaa julkinen talous on edellytys sille, että valtion velan korkokulut pysyvät kurissa ja luottoluokitus vakaana. Se tarvitaan myös investointien vuoksi. Krooninen velkaantuminen vie investointi-intoa, kun yrityksillä on huoli tulevasta vero- ja palvelutasosta.

Riihessä päätettiin myös paketista pienille yrityksille. Yrittäjät pitää hyvänä hallituksen kaavailemia toimia maksuehtolain valvonnan tehostamisesta, positiivisen luottorekisterin kehittämisestä ja mikroyritysten rahoituksen saatavuuden parantamista.

 - Näitä tarvitaan nopeasti auttamaan ahtaalla olevia yrittäjiä, Brotherus sanoo.

Tietoja julkaisijasta

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 36 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 60 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.

