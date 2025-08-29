Akava: työttömien opiskelumahdollisuuksien laajentaminen oikea päätös budjettiriiheltä
Akava on tyytyväinen, että hallitus päätti työttömien opiskelumahdollisuuksien laajentamisesta, jota Akava on ehdottanut. Yritystukien leikkausta Akava pitää perusteltuna, mutta järjestelmä kaipaa kokonaisuudistusta. Oli myönteistä, että budjettiriihessä ei tehty uusia leikkauksia korkeakoulujen rahoitukseen tai luovuttu TKI-tavoitteesta.
Työttömyysturvalla opiskelu oli budjettiriihen valopilkkuna
Hallitus päätti aloittaa lainvalmistelun, jossa työttömyysturvalakia muutetaan siten, että yli 25-vuotiailla työnhakijoilla on mahdollisuus opiskella avoimia korkeakouluopintoja menettämättä työttömyysetuuttaan.
– Vihdoinkin hallitus päätti sellaisista työllisyystoimista, jotka luovat toivoa työttömille. Olemme Akavassa ehdottaneet työttömien opiskelumahdollisuuksien parantamista ja on erinomaista, että nyt tähän tartutaan, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.
Tarvitaan yritystukijärjestelmän uudistus
– Katsomme, että yritystukijärjestelmä pitää uudistaa niin, että julkisilla tuilla kannustetaan yrityksiä luomaan uutta liiketoimintaa. Saamme tarkempaa tietoa tästä, kun julkaisemme lokakuussa Akava Works -selvityksen yritystukijärjestelmän uudistamisesta, Löfgren kertoo.
Osaamistason nostoa pitää tavoitella jatkossakin
Budjettiriihessä leikattiin valtion T&K-panostuksista ennustettua heikomman BKT:n kehityksen vuoksi. On kuitenkin hyvä, että säilytettiin T&K-rahoituksen 1,2 prosentin tavoite vuoteen 2030 mennessä.
– Korostamme, että TKI-panostusten vaikuttavuus edellyttää kunnianhimoista panostusta perustutkimukseen, koulutuksen laatuun ja osaajiin. Kasvun yhtälö täyttyy vain, jos resurssit ovat riittäviä ja tasapainossa keskenään. Vaadimme pitkälle tulevaisuuteen ja vaalikausien yli ulottuvaa näkymää ja yhteistä, parlamentaarista sitoutumista. Nyt tarvitaan ajantasainen arvio päätöksen vaikutuksista, Löfgren toteaa.
Verotuksen keventyminen jää akavalaisilla vähäiseksi
– Ansiotuloverotuksen kevennysten vaikutus ostovoimakehitykseen tyypillisillä akavalaisilla aloilla jää kuitenkin pieneksi. Palkansaajien ostovoimaan vaikuttaa merkittävästi työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistaminen. Tämä oli hallitukselta ideologinen valinta. Painotamme, että jäsenmaksut ovat tulonhankkimiseen liittyviä menoja, joista pitää saada verovähennys. Eduskuntakäsittelyssä pitää tarkastella muutoksen vero-oikeudellista ristiriitaa, verojärjestelmämme periaatteiden vastaisuutta ja sen ideologista latausta, Löfgren toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria LöfgrenpuheenjohtajaPuh:+358405682798maria.lofgren@akava.fi
Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa. Akavan liittojen jäsenenä on sekä palkansaajia että ammatinharjoittajia ja yrittäjiä, mutta myös opiskelijoita. Akavan liittoihin liitytään suoritetun tutkinnon, asematason tai ammatin perusteella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Akava ry
Tuore Akava Works -työttömyyskatsaus: Työttömyyden kasvu hidastunut, pitkäaikaistyöttömyys yhä kasvussa29.8.2025 07:00:31 EEST | Tiedote
Tuore Akava Works -työttömyys- ja lomautuskatsaus osoittaa, että työttömyyden kasvu on hidastunut selvästi viime kuukausina. Heinäkuun 2025 lopussa työttömiä oli yhteensä 320 280, pois lukien lomautetut, mikä on vajaat 35 180 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia työttömyysjaksoja alkaa vähemmän ja alle vuoden mittainen työttömyys on kääntynyt laskuun, mutta pitkäaikaistyöttömyys kasvaa nopeasti.
Kutsu medialle verkkolähetykseen 29.8.: Katsaus työttömyys- ja lomautustilanteeseen22.8.2025 07:47:12 EEST | Kutsu
Akava Works julkaisee perjantaina 29.8. katsauksen uusimpiin työttömyys- ja lomautustilastoihin. Verkkolähetyksessä kello 13.30–14.30 esitellään tuoreet luvut sekä asiantuntijoiden arviot työmarkkinoiden tilanteesta.
Akava: työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyksen poisto olisi verosanktio20.8.2025 09:02:14 EEST | Tiedote
Akava vastustaa ehdotettua työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistoa ja korostaa, että hallituksen esitysluonnos on monin tavoin ristiriidassa hyvän verojärjestelmän periaatteiden kanssa. Akava jätti lausunnon verolakeja koskevaan hallituksen esitysluonnokseen, jonka lausuntoaika päättyi 19. elokuuta.
Akava uudistaa toimintaansa13.8.2025 10:59:46 EEST | Tiedote
Työmarkkinakeskusjärjestö Akava uudistaa toimintaansa ja organisaatiotaan keväällä 2025 hyväksytyn uuden strategiansa pohjalta. Akava kohdentaa uudistuksen myötä resursseja erityisesti vaikuttamistyöhön strategian mukaisilla painopistealueilla. Ajankohtaisessa vaikuttamistyössä keskitytään käynnissä olevan hallituskauden loppupuolen asioihin sekä seuraaviin eduskuntavaaleihin liittyvien Akavan edunvalvontatavoitteiden valmisteluun.
Akava: Hallituksen on vahvistettava osaamisen ja kasvun edellytyksiä12.8.2025 15:32:45 EEST | Tiedote
Hallituksen on pidettävä budjettiriihessä kiinni tavoitteestaan saavuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksessa neljän prosentin osuus BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. Akava katsoo, että valtiovarainministerin ehdotus valtion tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen 1,2 prosentin tavoitteen lykkäyksestä vuoteen 2035 olisi haitallinen linjaus Suomen kasvuedellytysten kannalta. Akavan hallitus käsitteli tänään 12.8. kokouksessaan hallituksen lähestyvää budjettiriihtä ja valtiovarainministerin budjettiehdotusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme